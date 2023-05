Κλείσιμο



, ο σκηνοθέτης της ταινίας «», διορίστηκε συν-διευθύνων σύμβουλος τωνμαζί με το στέλεχος της εταιρείας Πίτερ Σάφραν τον περασμένο Οκτώβριο.Σε συνέντευξή του στο περιοδικό GQ απαρίθμησε τις κινηματογραφικές διασκευές κόμικ που θεωρεί κορυφαίες.Την πέμπτη θέση έδωσε στην ταινία «» του 2016. «Το πρώτο Deadpool και το δεύτερο είναι στην πραγματικότητα δύο από τις αγαπημένες μου ταινίες κόμικ» είπε ο σκηνοθέτης και εξήρε τα κινηματογραφικά έργα και τον πρωταγωνιστή τους, Ράιαν Ρέινολντς.Στην τέταρτη θέση τοποθέτησε το καλτ κλασικό έργο του Παρκ Τσαν - Γουκ του 2003 «Old Boy», το οποίο όπως είπε συνιστά «επαναεφεύρεση της δράσης» και εγκαινίασε «τη νέα εποχή του κορεατικού κινηματογράφου που συνεχίζεται μέχρι σήμερα».Στην τρίτη θέση της λίστας του Τζέιμς Γκαν είναι η ταινία δράσης του Ντέιβιντ Κρόνεμπεργκ «A History Of Violence» μεταφορά του εικονογραφημένου μυθιστορήματος των Τζος Βάγκνερ και Βινς Λοκ του 1997.Στη δεύτερη θέση κατέταξε την πρώτη ταινία με τον Σούπερμαν «» του Ρίτσαρντ Ντόνερ που κυκλοφόρησε το 1978. Ήταν η ταινία που του «άλλαξε τη ζωή», όπως διευκρίνισε.Η κορυφαία ταινία βασισμένη σε κόμικ, εκείνη που του αρέσει όπως είπε από την αρχή έως το τέλος είναι το animation film «Spider-Man: Into The Spider-Verse» (2018).«Η δράση είναι εκπληκτική, η συγκίνηση είναι εκπληκτική», είπε. «Δεν νομίζω ότι υπάρχει καλύτερη ταινία με υπερήρωες».ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕ