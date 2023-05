Νίκος Κοκλώνης: Βάπτισε τη μικρή πρωταγωνίστρια του «IQ160»

-------------

Το απόγευμα της Παρασκευής, ο Νίκος Κοκλώνης έγινε νονός στην κόρη της παιδικής του φίλης Νατάσας Νομικού και του συζύγου της Δημήτρη Νεαμονίτη. Η μικρή, που πήρε το όνομα Μαρία-Δήμητρα είναι το μωράκι που υποδύεται την κόρη της Σμαράγδας Καρύδη στη σειρά του StarIQ160.Την έχουμε όμως δει ξανά τηλεοπτικά και στο Just The 2 Of Us, στην αγκαλιά του Νίκου Κοκλώνη, παραγωγού της σειράς, καθώς οι γονείς της συχνά τον επισκέπτονται στα παρασκήνια. Μια μέρα μετά τη βάπτιση ο Νίκος Κοκλώνης πόσταρε φωτογραφίες από το μυστήριο αλλά και από την αξιολάτρευτη βαφτιστήρα του που έλαμψε μέσα στο Celia Krithariotiφόρεμά της, γράφοντας:«Δεν θα ξεχάσω ποτέ αυτό το υπέροχο μουτράκι όπως το πρωτοαντίκρισα μόλις λίγες ώρες αφού ξεκίνησε το μαγικό ταξίδι της στη ζωή! Έκτοτε το θυμάμαι μόνο να χαμόγελα πονηρά με τα ματάκια της να λάμπουν! Νατάσα μου, Δημήτρη, σας ευχαριστώ για την τιμή που μου κάνατε να γίνω πνευματικός πατέρας, μαζί με τον αγαπημένο Σαράντο, της μικρής μας Μαρίας-Δήμητρας. Θα είμαι πάντα δίπλα της να την ενθαρρύνω να κάνει πραγματικότητα ό,τι ονειρεύεται. Πάντα με αυτό το λαμπερό της, ακαταμάχητο χαμόγελο!».Ανάμεσα στους καλεσμένους της βάπτισης, που έγινε στα νότια προάστια ήταν και κάποιοι από τους στενούς φίλους του Νίκου Κοκλώνη, όπως η Κατερίνα Καινούργιου, η Πηγή Δεβετζή και ο Τρύφωνας Σαμαράς, ενώ στο πάρτι που ακολούθησε τη βάπτιση της μικρής στο Γκολφ Γλυφάδας, είδαμε μέσα από τα στόρι πως τραγούδησε η καλή φίλη και συνεργάτιδά του στο J2US, Δέσποινα Βανδή.