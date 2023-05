Κλείσιμο

-------------

: Μάθετε που ψηφίζετε βήμα-βήμα από την εφαρμογή του ΥΠ.ΕΣ.

: Όλες οι ειδήσεις για τον προεκλογικό αγώνα των κομμάτων, τις δημοσκοπήσεις, τα αποτελέσματα των εκλογών & τα exit polls.

: Ό,τι πρέπει να γνωρίζετε

: Δείτε LIVE μέσω διαδραστικού χάρτη όλα τα αποτελέσματα της επικράτειας

Μια από τις πιο αναμενόμενες κυκλοφορίες που θα κάνουν πρεμιέρα στοείναι το «Strange Way of Life», μια ταινία μικρού μήκους του σκηνοθέτη(«Women on the Verge of a Nervous Breakdown», «Pain and Glory»).Με διάρκεια περίπου μισής ώρας, στη μικρού μήκους ταινία πρωταγωνιστούν οκαι οως ένα ζευγάρι πρώην εραστών που ξαναβρίσκονται κάτω από περίεργες συνθήκες, αναζωπυρώνοντας τη μεταξύ τους οικειότητα δεκαετίες αργότερα. Η ταινία γυρίστηκε στην Ισπανία, στο ίδιο μέρος όπου ο Σέρτζιο Λεόνε γύρισε το «Once Upon a Time in the West», αλλά το «Strange Way of Life» δεν είναι ένα παραδοσιακό γουέστερν.Σήμερα, πραγματοποιήθηκε η προγραμματισμένη φωτογράφιση τοτων συντελεστών της ταινίας, «Strange Way of Life».Στην ταινία, ο Πασκάλ υποδύεται έναν πιστολέρο ονόματι Σίλβα, του οποίου ο γιος έχει κατηγορηθεί για φόνο. Εν τω μεταξύ, ο Χοκ υποδύεται τον σερίφη Τζέικ, δουλειά του οποίου είναι να εντοπίσει τον γιο του Σίλβα και να τον οδηγήσει στη δικαιοσύνη. Πριν από πολύ καιρό, ο Σίλβα και ο σερίφης Τζέικ ήταν εραστές, ονειρευόμενοι ένα κοινό μέλλον που δεν έγινε ποτέ πραγματικότητα, πριν οι δυο τους τραβήξουν χωριστούς δρόμους. Τώρα, αυτός ο έρωτας έρχεται ξανά στην επιφάνεια όταν ξανασυναντιούνται ως μεσήλικες, αν και είναι επίσης διχασμένοι, δεδομένου του δράματος που αφορά τον γιο του Σίλβα και το πώς αυτό στέκεται ανάμεσά τους.Σε μια συζήτηση με το IndieWire, ο Πασκάλ μίλησε για τον ρόλο του στο «Strange Way of Life» και τη συνεργασία του με τον Αλμοδοβάρ και τον Χοκ. Εξήγησε πως δεν προσέγγισε τον ρόλο σκεπτόμενος τη «σεξουαλική χημεία» που μπορεί να έχει με τον συμπρωταγωνιστή του, αλλά επικεντρώθηκε στην υλοποίηση του οράματος που είχε φιλοτεχνήσει ο Αλμοδοβάρ και στην εμπιστοσύνη του στο σενάριο.Ο Χοκ μίλησε επίσης για τον ρόλο ενός παλιού εραστή του Πασκάλ στην ταινία. Επισήμανε ότι δεν είναι η πρώτη φορά που παίζει σε ερωτικές σκηνές με έναν άνδρα. Με αυτά τα δεδομένα, ο ηθοποιός επιδοκίμασε τον Αλμοδόβαρ για τη δημιουργία αυτής της ιστορίας, δείχνοντας να είναι ευχαριστημένος με το πώς βγήκε, ενώ παρατήρησε πως η κινηματογράφηση ερωτικών σκηνών μπορεί συχνά να είναι «πολύ δύσκολη» με άλλα πρότζεκτ.Φωτογραγίες: FPA / SplashNews.com / ΙDEAL IMAGE