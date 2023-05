Κλείσιμο

Ο διάσημος ηθοποιόςθα λάβει τον τιμητικόστην τελετή έναρξης του φετινού. Το βραβείο αποτελεί φόρο τιμής «στη λαμπρή καριέρα [και]την ενασχόλησή του με τον κινηματογράφο».«Είναι πάντα μια ανάσα φρέσκου αέρα να βρίσκεσαι στις Κάννες, οι οποίες εδώ και καιρό παρέχουν μια θαυμάσια πλατφόρμα για τολμηρούς δημιουργούς με καλλιτεχνικές προκλήσεις και αριστεία στην αφήγηση», ανέφερε ο βραβευμένος ηθοποιός σε δήλωσή του και προσθέσε:«Από την πρώτη μου φορά το 1979 για το "The China Syndrome" μέχρι την πιο πρόσφατη πρεμιέρα μου για το "Behind the Candelabra" το 2013, το Φεστιβάλ πάντα μου υπενθύμιζε ότι η μαγεία του κινηματογράφου δεν είναι μόνο αυτό που βλέπουμε στην οθόνη, αλλά στην ικανότητά του να επηρεάζει όλους τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο. Μετά από περισσότερα 50 χρόνια στο χώρο, είναι τιμή μου να επιστρέφω στην Κρουαζέτ για να ανοίξουμε το Φεστιβάλ και να αγκαλιάσουμε την κοινή μας παγκόσμια γλώσσα του κινηματογράφου».Ως μέρος του αφιερώματος για τον ηθοποιό θα προβληθεί για πρώτη φορά από τις 14 έως τις 16 Μαΐου το ντοκιμαντέρ της Amine Mesta με τίτλο «Michael Douglas, The Prodigal Son».Το 76ο Φεστιβάλ των Καννών θα κάνει πρεμιέρα στις 16 Μαίου και θα διαρκέσει ως τις 27 του μήνα.ΠΗΓΗ: ΑΠΕ - ΜΠΕΦωτογραφία: Shutterstock