The Witcher: Πρώτη φωτογραφία από την τρίτη σεζόν

Τοδημοσίευσε στο Twitter μια επίσημη αφίσα της 3ης σεζόν του, ενώ παράλληλα ανέφερε ότι αύριο θα γίνει μια ανακοίνωση που θα αφορά τη σειρά.Η αφίσα δείχνει τον Geralt of Rivia του, τη Yennefer of Vengerberg της Άνια Χαλοτρά και τη Ciri της Φρέγια Άλαν να αγκαλιάζονται με έντονες εκφράσεις. Το tweet της αφίσας συνοδεύεται από μια λεζάντα, η οποία αναφέρει: «Κρατηθείτε γερά. Μέχρι αύριο».Η επερχόμενη τρίτη σεζόν του «The Witcher» θα είναι η τελευταία του Χένρι Κάβιλ, καθώς ο ηθοποιός θα αποχωρήσει από τη σειρά, με τοννα τον αντικαθιστά στο ρόλο του Geralt of Rivia.Βασισμένο στις ιστορίες και τα μυθιστορήματα του Andrzej Sapkowski, το «The Witcher» δημιουργήθηκε και είναι παραγωγή της Λόρεν Σμιντ Χίσριχ, η οποία είναι και η παραγωγός της σειράς. Οι Σον Ντάνιελ και Τζέισον Μπράουν της «Sean Daniel Company» είναι εκτελεστικοί παραγωγοί, μαζί με τους Τομέκ Μπαγκίνσκι και Γιάρεκ Σβάκο της «Platige Image».