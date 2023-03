Ρις Γουιδέρσπουν - Τζιμ Τοτ: Είχαν χωρίσει χρόνια πριν ανακοινώσουν το διαζύγιό τους

Μόλις το 2021, το περιοδικό Forbes την είχε στη λίστα της πιο ακριβοπληρωμένης ηθοποιού του πλανήτη, με ένα τραπεζικό λογαριασμό 330 εκατομμυρίων λιρών, και πριν προστεθούν τα κέρδη από την πώληση της Hello Sunshine.Έχοντας σπουδάσει αγγλικά στο κορυφαίο αμερικανικό πανεπιστήμιο Στάνφορντ η Γουιδέρσπουν ρίχτηκε στην αρένα της υποκριτικής το 1999, δίπλα στον πρώτο της σύζυγο Ράιαν, τον οποίο παντρεύτηκε την ίδια χρονιά.Στη συνέχεια, το βιογραφικό της γινόταν ακόμα πιο πλούσιο με τη συμμετοχή στην επιτυχημένη κωμωδία Legally Blonde του 2001, τη συνέχειά της το 2003 και τη ρομαντική κωμωδία Sweet Home Alabama του 2002.Το 2005, κέρδισε τογια τον ρόλο της δεύτερης συζύγου του Αμερικανού τραγουδιστή της κάντρι, στη μουσική βιογραφίαΜετά από μια ανάπαυλα στην καριέρα της, η Ρις επέστρεψε ορμητικά με την παραγωγή και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στο δράμα περιπέτειαςτου 2014, το οποίο της χάρισε έναΌσκαρ Α' Γυναικείου Ρόλου.Την ίδια χρονιά, η τότε εταιρεία παραγωγής της Type A Movies ανέλαβε την παραγωγή του ψυχολογικού θρίλερ Gone Girl τουΈκτοτε εργάζεται κυρίως στην τηλεόραση, μέσω της Hello Sunshine, την οποία ίδρυσε το 2016 και τρία χρόνια αργότερα συνέβαλε στο να ανακηρυχθεί από το περιοδικό Forbes ως μία από τις 100 πιο ισχυρές γυναίκες του κόσμου.Στις επιτυχίες της στη μικρή οθόνη περιλαμβάνονται η δραματική σειρά Big Little Lies του HBO από το 2017 έως το 2019, η τρέχουσα δραματική σειρά The Morning Show του Apple TV+ και η μίνι σειρά Little Fires Everywhere του 2020 του Hulu.Πέρυσι ήταν επίσης παραγωγός της δραματικής ταινίας μυστηρίου Where The Crawdads Sing.Παντρεύτηκε τον Τζιμ, τότε ατζέντη ταλέντων, το 2010 μπροστά σε διασημότητες του Χόλιγουντ, όπως ηκαιΕίχε μιλήσει για το πόσο «ευλογημένη» ένιωθε που βρήκε έναν σύντροφο ο οποίος δέθηκε με τα παιδιά της Ava, τότε 11 ετών, και Deacon, επτά ετών, από τον προηγούμενο γάμο της με τον Ράιαν.Εκείνη την εποχή ήταν ξετρελαμένη μαζί του: «Ήμουν τυχερή. Είναι τόσο υπέροχος με τα παιδιά. Νιώθω τόση ανακούφιση. Δεν νομίζω ότι συνειδητοποίησα πόσο αγχωμένη ήμουν ως μονογονέας».Πηγή από το περιβάλλον του ζευγαριού είπε: «Η Ρις και ο Τζιμ ζουν χωριστά εδώ και χρόνια. Ο γάμος τους έγινε ένας γάμος ευκολίας και συναλλαγών».Οι φίλοι του Τζιμ λένε επίσης ότι πέρασε μια κρίση μέσης ηλικίας και το ζευγάρι απομακρύνθηκε.«Ο Τζιμ απλά δεν είναι ο τύπος που παντρεύτηκε η Ρις και απέκτησε έναν γιο μαζί της. Η προσωπικότητά του, η συμπεριφορά του και όλη του η αντίληψη για τη ζωή άλλαξε πραγματικά. Πείτε το κρίση μέσης ηλικίας...».Η Ρις, εν τω μεταξύ, έχει αφιερώσει την καρδιά και την ψυχή της στην οικοδόμηση της μάρκας Hello Sunshine και συνεχίζει να ηγείται της εταιρείας ακόμη και μετά την πώληση στην Candle Media.Δουλεύοντας με όλες της τις δυνάμεις, λέγεται ότι απολαμβάνει τα παιχνίδια εξουσίας του Χόλιγουντ, «ξετρελαίνοντας τους ανθρώπους με το όραμά της» και πηγαίνοντας «από άκρη σε άκρη με τους μεγαλύτερους μεγιστάνες της πόλης».Το περασμένο καλοκαίρι η οικογένεια μετακόμισε σε μια έπαυλη 15 εκατομμυρίων λιρών στο Νάσβιλ του Τενεσί σε μια προσπάθεια το ζευγάρι να ξαναφτιάξει τον γάμο του μακριά από το Λος Άντζελες.Η ηθοποιός κράτησε φιλικές σχέσεις με τον Ράιν μετά τον χωρισμό τους το 2007 και συχνά είναι μαζί για να υποστηρίξουν τα δύο τους παιδιά.φωτογραφίες: