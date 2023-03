Όσκαρ 2023: Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο - Ποια είναι η ταινία που κέρδισε 4 Όσκαρ

All Quiet on the Western Front)

Το εξώφυλλο της ταινίας του 1930

Απαγορεύτηκε το 1930, κέρδισε 4 Όσκαρ το 2023. Ο λόγος για την ταινία « Ουδέν Νεώτερον από το Δυτικό Μέτωπο » (που βασίζεται στο ομώνυμο μπεστ σέλερ του 1928 του Γερμανού μυθιστοριογράφουκαι χαρακτηρίστηκε από την πρώτη στιγμή που κυκλοφόρησε στο, μία από τις καλύτερες αντιπολεμικές ταινίες που έχουν γυριστεί.Στην 95η τελετή των Όσκαρ, το φιλμ διεκδίκησε 9 βραβείαΗ ιστορία ακολουθεί τη συγκλονιστική αφήγηση ενός 17χρονου Γερμανού στρατιώτη στο Δυτικό Μέτωπο του Α' Παγκοσμίου Πολέμου και πώς η αρχική ευφορία του πολέμου μετατράπηκε σε απόγνωση και φόβο, καθώς οι στρατιώτες μάχονται για τη ζωή τους και ο ένας για τον άλλον στα χαρακώματα.Tη σκηνοθεσία του φιλμ είχε αναλάβει ο Λιούις Μάιλστοουν και οι πρωταγωνιστικοί ρόλοι ανήκαν στον Λιου Αΐρες, τον Λούις Βολχάιμ και τον Τζον Ρέι.Γερμανία στις αρχές του Α' Παγκοσμίου Πολέμου. H επιστράτευση ξεκινά και ο κόσμος είναι κατενθουσιασμένος. Σε μια αίθουσα γυμνασίου, ο καθηγητής Κάντορεκ διδάσκει με στόμφο τους μαθητές του. Στον πίνακα είναι γραμμένοι οι στίχοι του Ομήρου από το προοίμιο της Οδύσσειας: «Ἄνδρα μοι ἔννεπε, μοῦσα, πολύτροπον, ὃς μάλα πολλὰ...».Μια ομάδα νεαρών Γερμανών πείθονται από τον δάσκαλο τους να καταταγούν ώστε να πολεμήσουν στον πόλεμο. Όμως εκεί θα γνωρίσουν το τραγικό πρόσωπο του πολέμου.Ωστόσο, η αρχική εκδοχή της ταινίας του 1930 που βασίστηκε στο βιβλίο, είχε απαγορευτεί τότε στη Γερμανία. Τον Δεκέμβριο του ίδιου έτους, η αίθουσα Μότσαρτ του Βερολίνου υποδέχτηκε μια δεύτερη προβολή του φιλμ, ενώ το μυθιστόρημα είχε γίνει ήδη διεθνές μπεστ σέλερ.Όταν όμως ξεκίνησε η ταινία, ο ηγέτης των Ναζί κι ένας εκ των σημαντικότερων συνεργατών του Αδόλφου Χίτλερ, ο, οδήγησε μια ομάδα εξτρεμιστών στην αίθουσα, σκορπώντας τον πανικό. Αναφερόμενος στο γεγονός στο ημερολόγιό του αργότερα, ο Γκέμπελς έγραψε: «Μέσα σε δέκα λεπτά, ο κινηματογράφος έμοιαζε με τρελοκομείο»Η ανερχόμενη δύναμη του ναζιστικού κόμματος και το Ανώτατο Συμβούλιο Λογοκρισίας της Γερμανίας απαγόρευσαν την ταινία. Η ανθρώπινη ευαλωτότητα που έδειχναν οι Γερμανοί στρατιώτες στην ταινία ήταν κάτι με το οποίο οι Ναζί δεν ήταν σύμφωνοι, καθώς χαρακτήριζαν το βιβλίο ηττοπαθές και αντιπατριωτικό. Υπάρχει επίσης μια θεωρία ότι οι Ναζί πίστευαν ότι ο Γερμανός συγγραφέαςήταν Εβραίος.Ο Ρεμάρκ έφυγε από τη Γερμανία μια μέρα μετά την άνοδο του Χίτλερ στην εξουσία τον Ιανουάριο του 1933. Η μνησικακία των Ναζί εναντίον του συγγραφέα δεν σταμάτησε εκεί, αφού συνέλαβαν με τραγικό τρόπο την αδελφή τουκαι την αποκεφάλισαν.