Όστιν Μπάτλερ: «Όταν τελείωσα τα γυρίσματα του Elvis κατέληξα στα επείγοντα

Η μεταμόρφωσή του σεοδήγησε τονστο νοσοκομείο. Ο πρωταγωνιστής της ταινίας Elvis σε δηλώσεις του αποκάλυψε ότι το να υποδυθεί τον βασιλιά του Rock 'n Roll ήταν «η μεγαλύτερη βόλτα της ζωής μου» - αλλά στο τέλος αρρώστησε.«Δεν αρρώστησα καθ' όλη τη διάρκεια των γυρισμάτων, αλλά την ημέρα που τελείωσα, κατέληξα στα επείγοντα», δήλωσε στο People κατά τη διάρκεια των βραβείων SAG 2023 την Κυριακή.Ο Μπάτλερ αποκάλυψε ότι «πέρασε μια εβδομάδα στο κρεβάτι» πριν αναλάβει την επόμενη δουλειά του.Τον Μάιο του 2022, δήλωσε στο βρετανικό GQ ότι «ξύπνησε στις 4 το πρωί με αφόρητους πόνους» και «μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο», κάτι που οφειλόταν σε έναν ιό που κόλλησε και προσομοίαζε τα συμπτώματα της σκωληκοειδίτιδας.«Το σώμα μου απλά άρχισε να καταρρέει», θυμήθηκε ο Μπάτλερ.Αλλά η… βόλτα στα επείγοντα δεν ήταν η μόνη πρόκληση για την υγεία του. Είπε επίσης στο People ότι έχασε τη φωνή του ενώ τραγουδούσε το Never Been to Spain.«Κάναμε τόσες πολλές λήψεις. Και κάποια στιγμή, έχασα τη φωνή μου», εξήγησε ο Μπάτρλερ. «Έτσι, έκανα αφωνία για μερικές μέρες και μπόρεσα να επανέλθω».