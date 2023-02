Ο Νίκος Κοκλώνης «μαέστρος» και η Φαίη Σκορδά βγαίνει και το… βράδυ

Εχω συχνά αναφερθεί στο φαινόμενο. Με αφορμή το ασχολίαστο μέχρι στιγμής τρέιλερ και την πρεμιέρα του «Just the two of us» επανέρχομαι. Ο Νίκος Κοκλώνης είναι μία ιδιαίτερη περίπτωση παραγωγού. Ως άνθρωπος είναι απερίγραπτος. Λόγω ψυχής και όχι λόγω θέσης. Ο Κοκλώνης κάνει περισσότερα που δεν βλέπουμε παρά αυτά που ξέρουμε. Δεν το έχει ανάγκη. Είναι αυτή η ιδιάζουσα περίπτωση όπου αν και νιώθεις πως έχεις ένα παιδί απέναντί σου, το οποίο παίζει και σκορπάει χαρά, ξαφνικά στην ανάγκη σου θα γίνει γονέας. Στο κομμάτι της παραγωγής ο Κοκλώνης είναι δαιμόνιος. Δεν θα σχολιάσω το τρέιλερ. Το έγραψα κι εχθές. Ουδέν σχόλιο. Μιλάει από μόνη της η εικόνα, για την ακρίβεια η ιδέα. Τσαλάκωμα, πλάκα, τρολάρισμα και πάντα αυτή η έκφραση στο πρόσωπό του: παιδιά, θα παίξουμε Just!» Δεν χρειάζεται υπερανάλυση… Τρέιλερ είναι και έχει αρχή, μέση και τέλος και σενάριο. Μία ένσταση μόνο. Ας τσαλακωθεί λίγο κι αυτή η κριτική επιτροπή…Ο Κοκλώνης δουλεύει σκληρά, δεν διοικεί απλά. Είναι μέσα στα project και από πάνω τους. Δίνει χαρά και δουλειά σε πολύ κόσμο. Συμφωνείς ή διαφωνείς μαζί του, έχεις ένσταση ή τον θαυμάζεις, νιώθεις ότι μπορείς να μην ταιριάζει η αισθητική σου; Δεν έχει σημασία. Με το ζόρι δεν σε θέλει. Δεν είναι αφελής, πανέξυπνος είναι. Αν σου αρέσει έχει καλώς. Αλλιώς ζάπινγκ. Αυτό που μένει ως κατακλείδα είναι ένα: βρες μου κάποιον που έχει πειράξει ή στον οποίο επιτέθηκε τηλεοπτικά. Δύσκολο. Καλή αρχή στις 18 Φεβρουαρίου, “Just the two of us”… Φαίη Σκορδά θα παρουσιάσει τα live του «The Voice». Αφού της ευχηθώ κι από εδώ να τα εκατοστήσει, να τονίσω πως είναι ενδιαφέρον το πείραμα του βραδινού. Και άργησε να γίνει. Αλλωστε με τόση εμπειρία…αθόρυβα το κάνει το θαύμα του. Εσπασε το φράγμα του 1 εκατομμυρίου τηλεθεατών και απέδειξε ότι στον Alpha ξέρουν να δημιουργούν την συνήθεια στην μυθοπλασία.