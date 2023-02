Ο Φώτης, η Τζένη και τα «αλλά»…

Κλείσιμο

«Εγώ δεν είμαι ρατσιστής, αλλά… Το αλλά είναι ένα μαγικό πράγμα στην πρόταση, γιατί λες τι είσαι και το αναιρείς αμέσως. Οπότε είναι ωραίο, διπλωματικό αυτό να το βάλει κάποιος.Εμένα δεν με ενδιαφέρει τι κάνουν οι γκέι στο κρεβάτι τους, έξω να μην τους βλέπω να φιλιούνται.Έχω πολλούς φίλους, αλλά… σπίτι τους.Εγώ δεν είμαι βιαστής, αλλά… η άλλη φορούσε κοντή φούστα.Να βοηθήσει ο Θεός τον κόσμο που έχει καταπλακωθεί, αλλά όχι και τους άλλους.Δεν έχει αλλά, πες την αλήθεια, πες τι είσαι.Να ξέρουμε με ποιους έχουμε να κάνουμε. Ποιος φοβάται να τα πει; Εδώ δεν φοβόμαστε εμείς».Αυτές είναι οι ατάκες που ακούστηκαν στις σημερινές «Ρόμπες» και ενθουσίασαν κάποιους. Ωραίοι, δεν λέω, ο Φώτης Σεργουλόπουλος και η Τζένη Μελιτά . Κυρίως ο πρώτος. Εχουν βρει τον κατάλληλο τρόπο να λένε την γνώμη τους για θέματα που ακόμη κι αν δεν αφορούν την εκπομπή λέγονται μέσα από την εκπομπή. Κι αυτό δεν είναι κακό. Ειδικά όταν πρόκειται για απόψεις, όπως οι παραπάνω, οι οποίες είναι αρωγή για την κοινωνία και τροχοπέδη για παθογένειες και στερεότυπα.Όμως ας είμαστε επιφυλακτικοί. Ειδικά όταν ο Φώτης μόλις πριν από μία ημέρα «ισοπέδωσε» το έργο του Δημήτρη Παπαϊωάννου με προσωπικά κριτήρια και όχι με καλλιτεχνικά επιχειρήματα… Παραθέτω αυτά που ακούστηκαν σε συνδυασμό με την άποψη για την Μαντόνα. «Είναι εμπορική η Madonna, όπως εμπορικός είναι και ο Δημήτρης Παπαϊωάννου. Και στον Παπαϊωάννου έχω ένα θέμα, ότι δεν μπορώ άλλο αυτή τη σεξουαλική διάθεση που μπορεί να είχα στα 20 μου και στα 30 μου να την έχω και στα 60 μου. Θέλω να είναι λίγο διαφορετική. Θέλω μια ώριμη σεξουαλικότητα και σε αυτήν και στον Παπαϊωάννου, για να τα βάλουμε τα πράγματα στη θέση τους».Μόνο που το «να βάζεις τα πράγματα στη θέση τους» για το καλλιτεχνικό έργο δεν ακούγεται και τόσο «ανοιχτό» ως σκέψη. Φυσικά κάθε άποψη σεβαστή. Αλλά αν καταδικάζεις τα «αλλά»… θα πρέπει να μην τα ασπάζεσαι. Ως επιμύθιο, μπράβο τους που προκαλούν δονήσεις. Είναι απαραίτητες στον δημόσιο διάλογο.Βγήκε το τρέιλερ του «Just the two of us» . Ουδέν σχόλιο.Η μεταγραφική περίοδος άνοιξε κι επίσημα και φυσικά με τα ίδια χαρακτηριστικά κάθε χρόνο. Αυτοπροτείνονται κάποιοι, κάποιοι άλλοι κάνουν διαρροές όπως τους βολεύει και οι πιο σοβαρές περιπτώσεις λένε αλήθειες όταν υπάρχει εξέλιξη ή αποφεύγουν να πουν το παραμικρό. Γοητευτικό είναι πάντως, έχει την πλάκα του και φυσικά σε δουλειά να βρισκόμαστε.Ποιος πρωτοκλασάτος παρουσιαστής θα μετακινηθεί, θέλει δεν θέλει, σε άλλη ζώνη, καθώς ο σταθμός προχωρά σε σαρωτικές αλλαγές;