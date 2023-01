All Star Survivor: Σηκώθηκα, ζαλίστηκα και έπεσα κάτω, πεινάω λέει ο Μπόγδανος

Glomex Player(40599w16ki4e70hs, v-cpszhi4ys0ih)

Ζορίζονται οι παίκτες του Survivor All Star , με τον Ηλία Μπόγδανο να περιγράφει στην κάμερα πως από τις κακουχίες που ζει τις τελευταίες ημέρες, ζαλίστηκε και έπεσε κάτω. Από την πλευρά του ο Γιώργος Ασημακόπουλος λέει, «φοβάμαι πως κινούμαστε σαν ζωντανοί νεκροί».Η ομάδα των μπλέ, μετράει σερί ήττες με αποτέλεσμα οι παίκτες να μην έχουν κερδίσει εδώ και πολλές μέρες κάποιο έπαθλο φαγητού.Μιλώντας απευθείας στην κάμερα του Survivor All Star, ο Ηλίας Μπόγδανος εξομολογήθηκε πως «μέχρι τώρα προσπαθούσα να το βλέπω θετικά όπως κάνω πάντα στη ζωή μου αλλά το τελευταίο βράδυ για μένα ήταν το πιο δύσκολο βράδυ που έχω ζήσει ποτέ. Ξύπνησα κάποια στιγμή μέσα στη νύχτα και ένιωθα μουδιασμένο όλο μου το σώμα και αυτό που με τρόμαζε ήταν πως ήταν μουδιασμένο το κεφάλι μου πάρα πολύ. Είχα μουδιάσει εδώ! Λέω, πεθαίνω, σβήνω».«Είμαστε επτά μέρες χωρίς τροφή. Πραγματικά πεινάμε και δεν ξέρω πως στέκομαι όρθιος. Δηλαδή, πριν από λίγο, όταν σηκώθηκα, ζαλίστηκα και έπεσα κάτω. Τα βλέπω όλα μαύρα» πρόσθεσε, με τη σειρά του, ο Γιώργος Ασημακόπουλος στο Survivor All Star. «Πεινάμε πραγματικά και πρέπει να αλλάξει κάτι με αυτό αλλά φοβάμαι πως κινούμαστε σαν ζωντανοί νεκροί. Πεινάμε! Το καταλαβαίνετε; Δεν αντέχουμε! Προσπαθώ να το δω από την θετική πλευρά αλλά δεν γίνεται, μου έρχεται να βάλω τα κλάματα».