Survivor All Star: Αποχώρησε ο Περικλής Κονδυλάτος, νέα ήττα για τους Μαχητές - Δείτε βίντεο

«Χθες το μεσημέρι που μου μίλαγες ότι δεν αντέχει το κορμί σου, δεν αντέχει την πείνα κι όλο αυτό που περνάμε εδώ. Δεν έχει επανέλθει 5,5 μήνες μετά το προηγούμενο. Κατάλαβα πόσο σοβαρά πήρες αυτή την απόφαση το βράδυ στο συμβούλιο. Ξέρω ότι θα είσαι εκεί και θα με περιμένεις και δεν θα σου λείπω, γιατί θα με βλέπεις. Έχεις αγωνία για τη μητέρα σου, εύχομαι να μη συνέβη τίποτα. Ο καιρός θα περάσει σύντομα και θα έρθω δίπλα σου», πρόσθεσε με δάκρυα στα μάτια.Την απόφαση της Βρισηίδας να αποχωρήσει από το ριάλιτι επιβίωσης τόσο σύντομα σχολίασαν και άλλοι παίκτες με τη Μαριαλένα Ρουμελιώτη να στέκεται περισσότερο στην απόφαση του Σπύρου Μαρτίκα να μείνει στον Άγιο Δομίνικο και να συνεχίζει να μάχεται. Μάλιστα δεν δίστασε να αναφέρει πως αν ο αγαπημένος της, Σάκης Κατσούλης αποχωρούσε οικειοθελώς και ειδικά για πρόβλημα υγείας εκείνη θα τον ακολουθούσε και θα έφευγε.«Παιδιά αν έφευγε ο Σάκης ειδικά για ένα θέμα υγείας θα έφευγα το ίδιο δευτερόλεπτο για να στηρίξω τον άνθρωπό μου» σχολίασε χαρακτηριστικά η Μαριαλένα Ρουμελιώτη.Όμως δεν ήταν μόνο η Βρισηίδα το θέμα που απασχολούσε τους All Star. Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, ο οποίος βρίσκεται στον τάκο μαζί με τους Περικλή Κονδυλάτο, Κώστα Ασημακόπουλο και Κώστα Παπαδόπουλο, μιλώντας στην κάμερα της παραγωγής εξέφρασε ότι είναι πεσμένος ψυχολογικά καθώς δεν μπορεί να πετύχει τους στόχους ενώ παράλληλα εξέφρασε και το παράπονό του προς τον Κωνσταντίνο Βασάλο, καθώς όπως είπε περίμενε από εκείνον να τον πλησιάσει και να του τονώσει την ψυχολογία.«Βρίσκομαι στη δυσάρεστη θέση να είμαι υποψήφιος με δύο ψήφους, το αποδέχομαι, είναι οκ. Έκανα το καλό για την ομάδα και βρέθηκα στον τάκο. Σήμερα που ξύπνησα η ψυχολογία μου ήταν πεσμένη γιατί δεν είμαι αυτός που θέλω στους στίβους μάχης. Χαίρομαι όμως, που κάποια παιδιά που δεν ήξερα πριν, ήρθαν και μου κράτησαν το χέρι και με βοήθησαν ψυχολογικά. Από την άλλη είδα και άλλους ανθρώπους με τους οποίους έχω ζήσει πολλά πράγματα και δεν με ρώτησαν καν τι έχω. Αυτό ίσως με στενοχώρησε λίγο παραπάνω. Ο Κωνσταντίνος Βασάλος θα μπορούσε να έρθει λίγο κοντά μου να με συνεφέρει, γιατί μπορεί να έχουμε τσακωθεί, αλλά συνήθως με τα οικεία σου πρόσωπα τσακώνεσαι, δεν μιλάς, αλλά όταν βλέπεις τον άλλο στα down του… δεν λέω να με νταντέψει, αλλά μπορείς να έρθεις να μου ρίξεις μια σφαλιάρα, ένα χαστούκι, να με ξυπνήσεις. Εγώ αυτό βλέπω, αυτό νιώθω, αυτό λέω», είπε απογοητευμένος ο Κώστας Αναγνωστόπουλος.Μαχητές και Διάσημοι ρίχτηκαν στο στίβο μάχης του Survivor All Star για να διεκδικήσουν το πρώτο έπαθλο φαγητού και όχι μόνο, αφού οι νικητές εκτός από το να γεμίσουν τα στομάχια τους θα έπαιρναν στην παραλία τους δυο κιλά ρύζι.Το γεγονός ότι οι μπλε δεν έχουν ξεκινήσει καλά στα αγωνίσματα και δεν έχουν φάει όσο οι κόκκινοι φάνηκε και στο στίβο μάχης. Οι Διάσημοι ξεκίνησαν δυνατά και προηγήθηκαν 2-0.Οι Μαχητές κατάφεραν να ισοφαρίσουν, όμως οι δυνάμεις τους έδειχναν να τους προδίδουν.Στο 4-4 όταν η Εύη Σαλταφερίδου αγωνίστηκε εναντίον της Αφροδίτης Σκαφιδά, στην προσπάθεια της να φέρει τον πόντο στην ομάδα της έχασε τις αισθήσεις της και βρέθηκε στο έδαφος, μετά τη λήξη του αγωνίσματος οπού κατάφερε να κάνει το 5-4 για τους μπλε. Αν και η λιποθυμία της ήταν στιγμιαία και η ίδια ανέφερε πως αμέσως, ένιωσε καλύτερα, η ομάδα της ανησύχησε και βρέθηκε κοντά της, προσφέροντάς της νερό.Οι Μαχητές άντεξαν μέχρι το 7-7, με τους Διάσημους να βγάζουν περισσότερη ενέργεια στο στίβο μάχης και να κάνουν το 10-7, γεγονός που έφερε δάκρυα στις γυναίκες των Μαχητών.Το φαγητό άλλωστε, που θα μπορούσαν να κερδίσουν ως έπαθλο, θεωρείται πολυτέλεια, δεδομένων των δύσκολων συνθηκών, στις οποίες καλούνται να επιβιώσουν. Μη μπορώντας να πιστέψει ότι η ομάδα της θα μείνει για ακόμα μια φορά νηστική, αφού οι Διάσημοι κέρδισαν το... ρύζι που είχε ως έπαθλο το αποψινό αγώνισμα, η Μαριαλένα Ρουμελιώτη ήταν η πρώτη που ξέσπασε σε κλάματα.«Ψυχικά αποθέματα εννοείται πως υπάρχουν. Έχουμε ξαναζήσει το παιχνίδι, ξέρουμε πόσο δύσκολο είναι. Απλά σε πιάνει το παράπονο μετά το τέλος του αγώνα, που τρέχεις τόσα run, καταναλώνεις τόσες θερμίδες και δεν τις αναπληρώνεις ποτέ», είπε με δάκρυα στα μάτια.«Κι εγώ σκέφτομαι το μετά, όχι το τώρα. Τώρα δεν νιώθω ότι πεινάω, αλλά όσο περνάνε οι μέρες και δεν τρώμε... Παρόλα αυτά, δεν θέλω να επηρεάσω την ομάδα μου ψυχικά. Είμαστε δυνατοί, έχουμε ψυχικά αποθέματα και θα κάνουμε τα πάντα για να φάμε», συνέχισε.Σαν να μην έφτανε η πείνα για τους Μαχητές είχαν και το ροχαλητό του Τάκη να τους κρατάει ξάγρυπνους.Η επόμενη ημέρα βρήκε τους παίκτες της μπλε ομάδας να κάνουν κατασκευές για να ξεχάσουν την πείνα τους, η να αναζητούν φαγητό στη θάλασσα.Από την άλλη ο Μπάρτζης με γεμάτο το στομάχι είπε να φτιάξει ένα τάβλι για να περνούν ευχάριστα τις ώρες τους.Στο συμβούλιο του νησιού και πριν από την ανακοίνωση της αποχώρησης, ο Σπύρος Μαρτίκας θέλησε να ανάψει φωτιές στην κόκκινη ομάδα με αφορμή την τάση να ψηφιστεί ο Τάκης Καραγκούνιας τον οποίο και ο φαρμακοποιός θεωρεί τον πλέον δυνατό παίκτη της αντίπαλης ομάδας.«Συμβαίνει κάτι μοναδικό! Πως γίνεται αυτό στην ομάδα των μπλε; Νιώθω ότι έχουν την εντύπωση κάποιοι παίκτες να στέκονται στο απυρόβλητο και αυτό να υποστηρίζεται τουλάχιστον από την μισή ομάδα. Πως γίνεται να ψηφίζεται ο καλύτερος τους παίκτες, μέχρι τώρα, που είναι ο Τάκης και για μία ψήφο θα ήταν και εκείνος υποψήφιος απόψε; Όταν λένε ότι είναι άψογη η συμβίωση τους. Κάποιοι παίκτες που έχουν φέρει με το ζόρι μια νίκη, και αυτό από τύχη θα έλεγα, να μην βλέπουν ούτε μία ψήφο. Και από την άλλη να φτάνουν σε ένα σημείο να λιμοκτονούν, εμείς να συμπάσχουμε. Μου είναι τρομερά πρωτόγνωρο ως έμπειρος παίκτης πολύ πρόσφατα, για έξι μήνες, του ίδιου παιχνιδιού. Μου είναι τρομερά περίεργο να συμβαίνει κάτι τέτοιο» τόνισε, μέσα σε όλα, ο Σπύρος Μαρτίκας. «Ο Κωνσταντίνος Βασάλος έχει φέρει μόνο μία νίκη».«Ποιος έβγαλε το συμπέρασμα ότι ο Τάκης είναι ο πιο δυνατός μας παίκτης; Όλοι οι άλλοι τι είμαστε; Αδύναμοι;» αναρωτήθηκε αρχικά, με τη σειρά του, ο Κωνσταντίνος Βασάλος ο οποίος στη συνέχεια θέλησε να απαντήσει ευθέως στον αντίπαλο του. «Σπύρο, τα μαθήματα να τα δίνεις στη δική σου ομάδα! Δεν είμαστε παιδάκια εδώ. Κατάφερες αυτό που ήθελες, τέλος. Τελείωσε».Όμως οι μπλε δεν έπεσαν στην παγίδα του Μαρτίκα και βγήκαν στην αντεπίθεση κρίνοντας την απόφαση του να μην ακολουθήσει την αγαπημένη του Βρισηίδα και να παραμείνει στο παιχνίδι, με τον Γιώργο Λιανό να ρίχνει λάδι στη φωτιά και τον Αναγνωστόπουλο να ρίχνει την ατάκα της βραδιάς, όταν ο παρουσιαστής τον ρώτησε τι θα έκανε αν έφευγε η γυναίκα του.«Έχω καιρό να έχω γυναίκα, οπότε δεν ξέρω», είπε ο… πειρατής και όλοι ξέσπασαν σε γέλια.Λίγο μετά τις 12 τα μεσάνυχτα ο Γιώργος Λιανός κλήθηκε να προχωρήσει στην ανακοίνωση των αποτελεσμάτων από την ψηφοφορία του τηλεοπτικού κοινού, το οποίο αποφάσισε να στείλει σπίτι του τον Περικλή Κονδυλάτο.«To αποτέλεσμα ήταν προκαθορισμένο στο μυαλό μου και χαίρομαι πολύ για τον φίλο μου Κώστα Παπαδόπουλο γιατί ξέρω πόσο πολύ το θέλει και το έχουμε συζητήσει πάρα πολλές φορές. Κώστα μου, χαίρομαι πάρα πολύ. Βεβαίως συγκινούμαι που βρίσκομαι σε αυτή τη θέση και άλλος ένας κύκλος, μικρός αυτή τη φορά, κλείνει».