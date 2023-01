Το «Μουσικό Κουτί» ετοιμάζει αφιέρωμα στη δεκαετία του 1960

Κλείσιμο

Και από το κλασικό «Θα κλείσω στα μάτια» στο επίσης κλασικό «All my loving» των Beatles, που ερμηνεύει με τη γνώριμη και αγαπημένη φωνή του ο Βασίλης Καζούλης.Τα Κίτρινα Ποδήλατα παίρνουν τη σκυτάλη ερμηνεύοντας το «I got you (I feel good)» του James Brown και όλη η παρέα χορεύει στον ρυθμό. Δείτε το βίντεο στον ακόλουθο σύνδεσμοΤη μεγάλη δημιουργία του Γιώργου Μουζάκη, σε στίχους Γιώργου Γιαννακόπουλου «Η σκλάβα», που στιγμάτισε με την ερμηνεία της η Τζένη Βάνου, ακούμε απόψε από τη βελούδινη φωνή της η Αλεξάνδρα Κόνιακ.Ιδέα-καλλιτεχνική επιμέλεια: Νίκος ΠορτοκάλογλουΠαρουσίαση: Νίκος Πορτοκάλογλου, Ρένα ΜόρφηΣκηνοθεσία: Περικλής ΒούρθηςΑρχισυνταξία: Θεοδώρα ΚωνσταντοπούλουΠαραγωγός: Στέλιος ΚοτιώνηςΔιεύθυνση φωτογραφίας: Βασίλης ΜουρίκηςΣκηνογράφος: Ράνια ΓερόγιαννηΜουσική διεύθυνση: Γιάννης ΔίσκοςΚαλλιτεχνικοί σύμβουλοι: Θωμαΐδα Πλατυπόδη – Γιώργος ΑναστασίουΥπεύθυνος ρεπερτορίου: Νίκος ΜακράκηςPhoto Credits: Μανώλης Μανούσης / ΜΑΕΜΕκτέλεση παραγωγής: Foss Productions