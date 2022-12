Κέιτ Χάντσον: Αποκαλύπτει ότι δεν μπορεί να ξεπεράσει τα χείλη της... Λιβ Τάιλερ

Almost Famous

Στη συνέχεια η Μονά, της έδειξε μια φωτογραφία του Ντέιν Κουκ, με τον οποίο μοιράστηκε ένα φιλί στην ταινία του 2008 «My Best Friend's Girl» και τη ρώτησε αν συγκρίνεται με τους άλλους συμπρωταγωνιστές της: «Όχι. Είναι άκυρο»Αξίζει να σημειωθεί, ότι από την πλευρά του, ο Κουκ είχε προηγουμένως αποκαλέσει το 2014 το φιλί που μοιράστηκε με την Κέιτ Χάντσον, ως χειρότερό του στη μεγάλη οθόνη. Ωστόσο, λίγο καιρό αργότερα εμφανίστηκε στο «Us Weekly», μετανιωμένος για τις δηλώσεις του.Στη συνέχεια της συνέντευξης με τον ανιχνευτή ψεύδους, η διάσημη ηθοποιός έκανε λόγο για το φιλί της με την αγαπημένη της φίλη,στο «Dr T and the Women», που όπως αποκάλυψε, τους ξεπερνά όλους.Η Χάντσον είπε ότι η Τάιλερ την οποία αποκαλεί χαϊδευτικά και «Poopy Schpoops», «έχει τα πιο απαλά χείλη απ' όλα και δεν μπορεί να τα ξεπεράσει».Στη νέα ταινία με τίτλο «Glass Onion: A Knives Out Mystery», με πρωταγωνιστή τον Ντάνιελ Κρεγκ στον ρόλο του ντετέκτιβ Μπενουά Μπλανκ, που έκανε πρεμιέρα πριν από κάποιο καιρό στο Netflix, η Κέιτ Χάντσον υποδύεται ένα πρώην μοντέλο, νυν επιχειρηματία της μόδας. Κι ως πρώην μοντέλο το σώμα της έπρεπε να είναι εντυπωσιακό.Όσον αφορά στα γυρίσματα της ταινίας η Κέιτ Χάντσον είχε αποκαλύψει: «Όλοι περνούσαν υπέροχα. Κι εγώ το μόνο που μπορούσα να πω ήταν: "Θα πάρω αυτό το αγγούρι και το τυρί φέτα"».Σε άλλο σημείο της συνέντευξης, η Κέιτ Χάντσον μίλησε γενικά για τα γυρίσματα και για το πώς πήρε τον ρόλο: «Όταν μάθαμε ότι θα έκαναν και δεύτερο Knives Out, ήμουν έτοιμη να σπάσω την πόρτα του σκηνοθέτη Ράιαν Τζόνσον, λέγοντάς του "θέλω να είμαι μέσα"».Σχετικά με τα γυρίσματα, πρόσθεσε: «Ήμασταν πραγματικά κλεισμένοι όλοι μαζί, λόγω του κορωνοϊού. Ήταν ακριβώς στο αποκορύφωμα της παραλλαγής Δέλτα, οπότε δεν μπορούσαμε να πάμε πουθενά. Νοικιάζαμε ένα μπαρ, λύναμε αστυνομικά μυστήρια και μετά κάναμε πάρτι. Έτσι διασκεδάζαμε».