Φωτιά έβαλε για μία ακόμη φορά η Μαντόνα στο TikTok , μιας και χάρισε στους διαδικτυακούς της φίλους έναν προκληκτικό χορό.Η 64χρονη τραγουδίστρια έδειξε το σώμα της στους θαυμαστές της, αφού φόρεσε έναν διάφανο κορσέ, ένα δαντελένιο σουτιέν, ένα διχτυωτό καλσόν και κάλυψε ολόκληρο το σώμα της με μαύρες ζώνες. Η Μαντόνα άγγιζε αισθησιακά το σώμα της καθ' όλη τη διάρκεια του βίντεο, προτού υψώσει το μεσαίο δάχτυλο.Αφού λικνίστηκε στην κάμερα, δημοσίευσε το υλικό στο TikTok και άφησε τη λέξη «#Καυτή» να συνοδεύει το βίντεο.Πριν από λίγο καιρό η Μαντόνα είχε βρεθεί ξανά μπροστά στα φώτα της δημοσιότητας, καθώς υπαινίχθηκε αστειευόμενη ότι είναιΗ 64χρονη τραγουδίστρια ανέβασε βίντεο στομε την ίδια στο μπάνιο της, να προσπαθεί να πετάξει ένα ζευγάρι καυτά ροζ εσώρουχα στον κάδο απορριμμάτων και να αστοχεί εντελώς.«Αν αστοχήσω, είμαι γκέι!» έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησης.Οι followers της προβληματίστηκαν από το βίντεο, με έναν να ρωτάει: «Κάνεις come out στα 64 σου;» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μήπως μόλις είδα τη Madonna να κάνει coming out, μπράβο της».Κάποιος άλλος έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» γράφοντας: «Είναι αυτό σαν μια ιστορική στιγμή;"»Ένας άλλος θαυμαστής έγραψε: «Η Μαντόνα έχει δηλώσει ότι είναι bisexual εδώ και δεκαετίες, μάγκες μου».Αν και δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι η ίδια είναι bisexual, η τραγουδίστρια του «Like a Virgin» είχε πει σε συνέντευξή της στο «The Advocate» το 1991: «Νομίζω ότι όλοι έχουν μια bisexual φύση. Αυτή είναι η θεωρία μου. Μπορεί να κάνω και λάθος».