Στο όλο της λουκ ιδιαίτερη αίσθηση προκάλεσαν τα αποχρωματισμένα της φρύδια και το σκούρο της κραγιόν.Οι followers της προβληματίστηκαν από το βίντεο, με έναν να ρωτάει: «Κάνεις come out στα 64 σου;» ενώ ένας άλλος πρόσθεσε: «Μήπως μόλις είδα τη Madonna να κάνει coming out, μπράβο της».Κάποιος άλλος έκανε λόγο για «ιστορική στιγμή» γράφοντας: «Είναι αυτό σαν μια ιστορική στιγμή;"»Ένας άλλος θαυμαστής έγραψε: «Η Μαντόνα έχει δηλώσει ότι είναι bisexual εδώ και δεκαετίες, μάγκες μου».Αν και δεν έχει δηλώσει δημοσίως ότι η ίδια είναι bisexual, η τραγουδίστρια του «Like a Virgin» είχε πει σε συνέντευξή της στο «The Advocate» το 1991: «Νομίζω ότι όλοι έχουν μια bisexual φύση. Αυτή είναι η θεωρία μου. Μπορεί να κάνω και λάθος».Οι φήμες θέλουν τη Μαντόνα να είναι ζευγάρι με το 23χρονο μοντέλο Άντριου Νταρνέλ. Οι δυο τους εντοπίστηκαν αγκαλιά ενώ παρακολουθούσαν συναυλία στη Νέα Υόρκη τον Σεπτέμβριο, σύμφωνα με το Page Six.