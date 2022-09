Κλείσιμο

εδώ και αρκετό καιρό απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές στηΗ 24χρονη πρώην ηθοποιός της Disney, η οποία έχει πλέον χτίσει τη δική της «αυτοκρατορία» στο OnlyFans βρίσκεται στην Ελλάδα και αποχαιρετά το φετινό καλοκαίρι σε φουσκωτό σκάφος στον Ορνό.Ξένα δημοσιεύματα την ήθελαν να βρίσκεται στην Ελλάδα μαζί με έναν άνδρα, του οποίου η ταυτότητα παρέμενε μέχρι στιγμής άγνωστη. Σε πλάνα όμως του Mykonos Live Tv , η Θορν φάνηκε σε βίντεο να ανταλλάσει ένα τρυφερό φιλί με τον αγαπημένο της, ο οποίος ασχολείται με την παραγωγή ταινιών, τραγουδιών και συναυλιών.Η Αμερικανίδα πρωταγωνίστρια, η οποία συνοδεύτηκε στη Μύκονο από τη μητέρα της, Τάμαρα, χώρισε τον περασμένο Ιούνιο από τον επί έναν χρόνο αρραβωνιαστικό της, Μπέντζαμιν Μασκόλο. «Η Μπέλα Θορν και ο Μπέντζαμιν Μασκόλο χώρισαν μετά από έναν χρόνο αρραβωνιασμένοι. Η δύσκολη καθημερινότητα και το βεβαρημένο τους πρόγραμμα τους οδήγησε στον χωρισμό. Παραμένουν φίλοι» ανέφερε δημοσίευμα του Hollywood Life.H καριέρα της Θορν ξεκίνησε από μικρή ηλικία, καθώς υπήρξε σταρ της Disney και συμμετείχε μαζί με τη Ζεντάγια στη νεανική σειρά Shake It Up. Το 2020 προκάλεσε σάλο γύρω από το όνομά της βγάζοντας περίπου δύο εκατομμύρια ευρώ σε ελάχιστο χρόνο μέσα από την πλατφόρμα OnlyFans.Έχει συμμετάσχει σε σχεδόν 40 ταινίες με πιο γνωστές το Blended, το The Duff, το Midnight Sun και το Infamous, έχει δικά της καλλυντικά, έχει ιδρύσει δισκογραφική εταιρεία, ενώ έχει γράψει και βιβλία.