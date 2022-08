Super Κική - Από τα ναρκωτικά και τη «συμμορία με τα χαμίνια», influencer με 350.000 ακολούθους

Κλείσιμο

Εχει ζήσει, λέει, εκατό ζωές! Κι αυτό παρότι μετά βίας έχει πατήσει τα τριάντα. Η αλήθεια είναι ότι δεν συναντάς κάθε μέρα κάποιον που κατάφερε να διανύσει τη χιλιομετρική απόσταση που χωρίζει τις φυλακές ανηλίκων και την άβυσσο των ναρκωτικών από τον κόσμο του lifestyle και των επικερδών posts. Η, δίνοντας σάρκα και οστά στο παρατσούκλι της, επιστράτευσε τις υπερδυνάμεις της και προσγειώθηκε τα τελευταία χρόνια στη δημόσια σφαίρα, αποτελώντας ένα προσφιλές πρόσωπο πέρα από τα στενά όρια των social media που την ανέδειξαν.Πλέον η κατά κόσμοναποτελεί ακριβοθώρητη περσόνα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και όχι μόνο. Παραχωρεί συνεντεύξεις και δωρίζει χιλιάδες ευρώ στους εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους της. Μοιράζεται εμπειρίες που συνήθως μένουν ιδιωτικές, όπως η πρόσφατη εγκυμοσύνη, η κρίση στη σχέση της και η αποβολή, κάνοντας σημαία της την ωμή ειλικρίνεια. Influencer; Ηθοποιός; Κωμικός; Αντισυστημική; Εναλλακτική; Ή μήπως ένα ευφυές brand name; Ολα τα παραπάνω ή μία από τα ίδια με διαφορετικό περιτύλιγμα;Την πρώτη φορά που οι κάμερες στόχευσαν την Κική -δεν ήταν ακόμα Super- φορούσε χειροπέδες και ήταν ανήλικη. Σε αντίθεση με την υπόλοιπη συμμορία, ως μέλος της οποίας είχε συλληφθεί, δεν επιχείρησε να κρύψει το πρόσωπό της. Ανήκε στη συμμορία των «Locos C», η οποία είχε αποκαλυφθεί μετά από έρευνες δύο μηνών και τηλεφωνικές παρακολουθήσεις εκατοντάδων ατόμων στη Χίο από τον κοριό της ΕΥΠ. Η Ασφάλεια του νησιού είχε ξεκινήσει τις έρευνες κυρίως μετά από καταγγελίες γονέων που ανέφεραν ότι τα παιδιά τους είχαν μπλέξει με ναρκωτικά μέσα από μια παρέα νεαρών της πόλης που σύχναζαν στο πάρκο του Πανεπιστημίου Αιγαίου.Η σύλληψη εκείνη και η καταδίκη σηματοδότησαν μία από τις πιο επώδυνες και συνάμα αφυπνιστικές περιόδους της ζωής της. «Ηθελα να κόψω τα ναρκωτικά, αλλά δεν ήξερα πώς. Ενα πρωί ήρθε στο σπίτι η Αστυνομία. Μας μάζεψαν όλους τους φίλους μου, τη συμμορία που εγώ θεωρούσα παρέα. Μας έβαλαν μέσα στο κρατητήριο. Εχω μπει φυλακή για χρήση και εμπόριο. Μας είπαν ότι η σύλληψη έγινε για σύσταση συμμορίας και εγκληματικής οργάνωσης. Οι γονείς μου δεν ήξεραν ότι μπαινόβγαινα στη φυλακή. Αλλά και να το ήξεραν, δεν θα άλλαζε κάτι», περιέγραφε χρόνια αργότερα.Τότε, όμως, βρισκόταν ακόμα στην αρχή της περιπέτειάς της. Ηταν στις φυλακές, ανήμπορη να συνειδητοποιήσει τι ακριβώς συνέβαινε. Είχε άγνοια κινδύνου. Ηταν βέβαιη ότι η απελευθέρωσή της ήταν ζήτημα χρόνου, καθώς η εμπλοκή της με τη συμμορία είχε να κάνει με την εξασφάλιση της δόσης της. Αντιθέτως, το τότε αγόρι της ήταν πολύ πιο ενεργό. Τα γεγονότα όμως τη διέψευσαν.Προφυλακίστηκε σε μία «από τις χειρότερες στιγμές της ζωής μου», όπως την έχει περιγράψει. Η απόφαση έπεσε σαν κεραυνός. Ακόμα και η σχέση της με την πραγματικότητα ήταν προβληματική. Είχε στο πλευρό της για παρηγοριά την καλύτερη φίλη της και τις διαβεβαιώσεις των δικηγόρων ότι ήταν θέμα λίγων μηνών η αποφυλάκισή της. Η φυλακή, όμως, έμοιαζε περισσότερο με ένα πιο χαοτικό κεφάλαιο στην ήδη χαοτική ζωή της και όχι με μια απρόσμενη παρένθεση.Εζησε στη Χίο. Οι γονείς της χώρισαν όταν εκείνη ήταν μικρή. Ο πατέρας της ήταν βίαιος απέναντι και στην ίδια και τη μητέρα της. Το διαζύγιο που ακολούθησε δεν βοήθησε ιδιαίτερα. Ο νέος άνδρας στη ζωή της μαμάς της αποδείχθηκε αλκοολικός και επίσης βίαιος. Η γονεϊκή μέριμνα απουσίαζε. «Πέρασα πολύ δύσκολα με τον πατέρα μου και έκανα πολλά χρόνια ψυχοθεραπεία. Ακουγα τη λέξη “μπαμπάς” και “μαμά” και με έπιαναν τα κλάματα. Δεν μπορούσα να τα διαχειριστώ. Παρ’ όλα αυτά, αν μου έλεγες να γυρίσει ο χρόνος πίσω και να άλλαζα πατέρα, δεν θα τον άλλαζα ποτέ. Ηταν βίαιος με τη μαμά μου και με εμένα. Από μικρή θυμάμαι όλες τις εικόνες. Οταν ήμουν 5 χρονών, χώρισαν. Πέρναγα δύσκολα με τις συντρόφους του μετά τον χωρισμό».Η νεαρή Κική είχε μάθει από νωρίς να στηρίζεται μονάχα στις δυνάμεις της. Μοναδικό καταφύγιο στο νησί της Χίου ήταν το σπίτι του γείτονά της και η παρέα των φίλων που αργότερα η Ελληνική Δικαιοσύνη θα χαρακτήριζε συμμορία. Λίγο η απουσία της μητέρας που εργαζόταν ατελείωτες ώρες έχοντας χάσει επαφή με την κατολίσθηση της κόρης της, λίγο η φύση της ίδιας της Κικής, τα ναρκωτικά δεν άργησαν να σκιάσουν την εφηβεία της. Πρώτα ήρθε η μαριχουάνα. Σύντομα έγινε συστηματική χρήστρια: κοκαΐνη, LSD και ό,τι ουσία μπορεί κανείς να φανταστεί πέρασαν από τα χέρια της.«Στα 13 μου ήπια τα πρώτα μου ναρκωτικά. Στην αρχή είχε πλάκα. Αλλά με τα χρόνια άρχιζε να μην έχει πλάκα. Για χασίσι μιλάω. Μετά άρχισα να πίνω χάπια. Μετά ήρθαν τα πιο σοβαρά, LSD και κοκαΐνη. Μέχρι που έγινε ανάγκη. Ημουν πλέον 17. Στο τέλος μπήκε και η ηρωίνη στη ζωή μου...».Η φυλακή τής επεφύλαξε το πιο πολύτιμο δώρο: το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ). Ακριβώς πριν από τη σύλληψή της είχε έρθει σε επαφή με την ηρωίνη. Η ίδια, σε μια συνέντευξη που συγκλόνισε το κοινό και εκτόξευσε τη δημοτικότητά της, περιέγραψε πώς μέσω των social media την προσέγγισε ένα άτομο προσφέροντάς της έναν τύπο μαριχουάνας. Πήγε με μια φίλη της και εντέλει δοκίμασε για πρώτη φορά ηρωίνη. «Θα με θυμηθείς», της είπε εκείνος.Δοκίμασε και ξαναδοκίμασε, με τη σύλληψή της από την Αστυνομία να βάζει τέλος σε αυτό το μονοπάτι αυτοκαταστροφής και πιθανού θανάτου. Κομβικό σημείο στον εγκλεισμό της ήταν η εγγραφή της στο πρόγραμμα απεξάρτησης του ΚΕΘΕΑ. Τότε δεν είχε καμία συναίσθηση της βαρύτητάς του. Νόμιζε πως είχε να κάνει με χειροτεχνίες, καθώς ήταν Δεκέμβρης και ετοίμαζαν γιορτινές κάρτες. Οταν τα Χριστούγεννα τελείωσαν, όμως, η αλήθεια την κοίταξε κατάματα. Χρειάστηκαν 15 λεπτά για να την πείσει ο θεραπευτής της ότι ήταν εξαρτημένη. Εμεινε επτά ολόκληρα χρόνια στο πρόγραμμα απεξάρτησης και τελικά αποφοίτησε.Γι’ αυτή την εμπειρία μίλησε στη δεύτερη τηλεοπτική της εμφάνιση, αυτή τη φορά στην ερευνητική εκπομπή του Σταύρου Θεοδωράκη το 2012. Με αλλοιωμένα χαρακτηριστικά και φέροντας το ψεύτικο όνομα «Μαίρη» περιέγραψε τη διαδρομή που την είχε οδηγήσει στις φυλακές, αλλά και την κάθαρση που της πρόσφερε το πρόγραμμα απεξάρτησης.Ούτε ο δημοσιογράφος ούτε η συνεντευξιαζόμενη μπορούσαν να φανταστούν ότι μία δεκαετία αργότερα όχι μόνο θα συνεργάζονταν, αλλά εκείνη θα τον παρατούσε στα κρύα του λουτρού. Με μία όχι και τόσο διακριτική δήλωση ήταν εκείνη που έληξε τη συνεργασία τους: «Στο podcast που έκανα πέρσι είχα δυστυχώς αφεντικό τον Σταύρο Θεοδωράκη. Μία μέρα με πήρε ο Σταύρος Θεοδωράκης και μου είπε ότι ή θα φέρετε τους χορηγούς σας και θα παίρνετε τα μισά ή θα σταματήσουμε τη συνεργασία, και φυσικά του είπα ότι θα φύγουμε».Το πρόγραμμα απεξάρτησης ήταν αυτό που τη μετέτρεψε και στην περσόνα που θα την έκανε γνωστή λίγα χρόνια αργότερα. Η Super Κική γεννήθηκε μέσω μιας εργασίας. Συγκεκριμένα, της τελευταίας εργασίας που της ανέθεσε η θεραπεύτριά της. «Γι’ αυτή την εργασία δεν θα είσαι η Κική. Θα είσαι η Super Κική», την προέτρεψε. «Μπήκα τόσο πολύ μέσα στον ρόλο που φόρεσα μια κάπα και πήγαινα. Είχα γράψει στο Instagram Super Kiki. Ωραίο brand name. Εμεινε», σχολίαζε χρόνια αργότερα.Ουσιαστικά η Super Kiki ήταν η άμυνα της αληθινής Κικής. Η απάντηση σε όλους τους φόβους που τη στοίχειωναν. Η σούπερ εκδοχή του εαυτού της, μια πιο κυκλοθυμική, αγενής και ολίγον τι θρασύς Κική, η οποία δεν άφηνε τίποτα ασχολίαστο. Κάπως έτσι συστήθηκε στο ευρύ κοινό μέσω των κοινωνικών δικτύων. Εργαζόταν σε μεζεδοπωλεία και μπαρ, δούλευε ατελείωτες ώρες, πάνω από 12 την ημέρα, ενώ συγχρόνως σπούδαζε υποκριτική.Η φήμη, όμως, ήρθε μέσω των κοινωνικών δικτύων και έτσι, χωρίς να το επιδιώξει, έγινε influencer προσελκύοντας εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Τα τατουάζ, το μπλε μαλλί, τα έντονα φρύδια και γενικότερα η εμφάνισή της τη διαφοροποιούσαν από κάθε άλλο συνάδελφό της. Μέσω του Instagram αναρτούσε χιουμοριστικά βιντεάκια σχολιάζοντας την καθημερινότητα.Η αρχή, όμως, έγινε όταν ο ήδη δημοφιλής influencer Αλέξανδρος Κοψιάλης λειτούργησε σαν από μηχανής θεός. Εκείνη του έστειλε μήνυμα σχολιάζοντας ένα βίντεό του. Προς μεγάλη της εντύπωση όχι μόνο της απάντησε, αλλά την παρότρυνε να του στείλει ένα βίντεο με το δικό της στυλ, τη δική της φωνή και οπτική. Το έκανε και εκείνος το ανάρτησε. Την επόμενη μέρα οι ακόλουθοι άρχισαν να κατακλύζουν το μέχρι πρότινος χλιαρό προφίλ της. Είχε ανοίξει η πόρτα και η αντίστροφη μέτρηση για την εκτίναξή της είχε ξεκινήσει.Εχοντας πλέον τελειοποιήσει την περσόνα και κερδίσει τη διαδικτυακή προσοχή, επόμενη στάση ήταν η τηλεόραση, και συγκεκριμένα η εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου. Ηταν εκείνος που καλωσόρισε τους τηλεθεατές στην πέμπτη σεζόν της βραδινής εκπομπής του συστήνοντας τις «Σφήκες», τρεις γυναίκες που με το χιούμορ τους ανέλαβαν να συμβάλουν στην εκπομπή, στο πρότυπο του εξωτερικού. Η Κική ήταν μία από αυτές, με τη Χρύσα Κατσαρίνη και τη Φελίσια Λαπάτη, που ήταν γνωστές ως stand up comedians, αλλά και ραδιοφωνικές παραγωγοί. Η Κική ήταν το πιο φρέσκο μέλος της θηλυκής τριάδας. Μπορεί να μην άφησε και κανένα σπουδαίο τηλεοπτικό αποτύπωμα, αλλά η εμφάνισή της ως καλεσμένης του Αρναούτογλου και η αποκάλυψη του παρελθόντος της προκάλεσαν τεράστια αίσθηση.Η Super Κική είχε μεταβεί στον πυρήνα της παραδοσιακής φήμης, αυτής που η ίδια είχε ειρωνευτεί πολλάκις. Φαινόταν να ισορροπεί μεταξύ της προσαρμογής στα νέα δεδομένα και στο παρελθόν της. Μπορεί, όμως, κανείς να τα έχει όλα; Τη στιγμή που βρισκόταν στη βραδινή τηλεόραση κάνοντας ελαφρύ χιούμορ και φορώντας λαμπερά ρούχα, καλούσε σε διαμαρτυρία στο Σύνταγμα τους ακολούθους της εν μέσω πανδημίας.Η «influencer των φτωχών» θα έλεγε κανείς ότι βρισκόταν σε υπαρξιακή κρίση. Ενδεικτικό ότι μετά τα λόγια λατρείας προς το πρόσωπο του Αρναούτογλου δεν άργησε να κάνει στροφή 180 μοιρών και να τον αδειάσει. «Με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου δεν είχα θέμα, αλλά δεν μου ταίριαζε καθόλου το κονσεπτάκι γιατί δεν ήμουν εγώ. Δεν ήμουν καθόλου ο εαυτός μου και στις φάρσες υπέφερα. Σε κάτι τέτοιο δεν θα πήγαινα ξανά, σε κάτι πιο ελεύθερο. Με εμποδίζει η τηλεόραση», είπε. Ακολούθησε το «Just the Two of Us», σε μία ακόμα δημόσια αυτοακύρωση.Η ίδια αναγνωρίζει ως βασικό συστατικό της αναπάντεχης επιτυχίας της την ειλικρίνεια. Μια ειλικρίνεια που σπανίζει και την οποία ο κόσμος πνιγμένος στην υποκρισία αποδέχεται με ανακούφιση. Οπως και να έχει, σε αντίθεση με άλλες προσωπικότητες του Διαδικτύου που αρκούνται να πουλούν κρέμες προτρέποντας το κοινό τους να σεβαστεί την ιδιωτικότητά τους, η Super Κική διατηρεί μία εντελώς διαφορετική σχέση με το κοινό της. Αποκάλυψε την αναπάντεχη εγκυμοσύνη της . Δεν δίστασε να αναφερθεί και στο γεγονός ότι θα είναι μονογονεϊκή οικογένεια, καθώς ο σύντροφός της δεν ανταποκρινόταν.Το ζευγάρι τα βρήκε, κάτι που επίσης η ίδια αποκάλυψε, λέγοντας ότι «έχει και πατέρα το παιδί». Δυστυχώς, όμως, η εγκυμοσύνη δεν προχώρησε. Ούτε αυτό το έκρυψε. Αντί να κάνει επίκληση στον σεβασμό της προσωπικής της ζωής, περιορίστηκε να κάνει κάτι που πολλοί έχουμε υιοθετήσει με τους κοντινούς μας ανθρώπους. «Μην το αναφέρετε ξανά μέχρι να είμαι έτοιμη να μιλήσω γι’ αυτό». Μετά από ένα διάλειμμα, επέστρεψε στα social media με το γνωστό χιούμορ, αλλά και φωτογραφίες από τις διακοπές της.Το Διαδίκτυο είναι αχανές. Το Διαδίκτυο είναι ρευστό. Αλλάζει διαρκώς και δημιουργεί ναυαγούς. Είναι εκείνοι που επιχειρούν να καβαλήσουν τα θηριώδη και ταραχώδη κύματά του. Πολλοί πνίγονται στην αφάνεια. Κάποιοι, όμως, ξεβράζονται στις ακτές επιρροής όπως η Κική. Και εγένετο influencer. Εκείνος που μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ασκεί επιρροή στο κοινό του, στους ακολούθους του.Πρόκειται για φαινόμενο του εξωτερικού που, όπως και όλα τα υπόλοιπα, έφτασε και στα μέρη μας. Τόσο η καθυστέρηση, όμως, όσο και η κλειστή ελληνική κοινωνία και η μικρή αγορά διαφοροποιούν το εύρος των εγχώριων εκλεκτών που ορίζουν τους διαδικτυακούς στρατούς τους. Οι περισσότεροι αποτελούν ήδη αναγνωρίσιμες τηλεοπτικές προσωπικότητες που επιστράτευσαν εγκαίρως την αναγνωρισιμότητά τους.Λιγότεροι συστήθηκαν στο κοινό από τα social media, καταφέρνοντας να μεταπηδήσουν και στα mainstream media. Στην πλειονότητά τους γυναίκες, όμορφες, δημιουργούν διαδικτυακό περιεχόμενο προωθώντας σαμπουάν, κρέμες, μακιγιάζ, ρούχα και λίγες -μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού- αποστειρωμένες και πλήρως ελεγχόμενες στιγμές από την καθημερινότητά τους.Η Super Κική ξεχωρίζει σαν τη μύγα μες στο γάλα. Υιοθετεί τα πρότυπα του εξωτερικού. Πουλάει μια περσόνα στριμώχνοντας σε αυτήν όλο της τον εαυτό και άλλους δέκα. Και κάπου εκεί βρίσκει και ο άλλος κάτι να ταυτιστεί, κάτι οικείο. Ετσι έχει εκατοντάδες χιλιάδες ακολούθους. Είναι αναγνωρίσιμη στο ευρύ κοινό και κάθε ανάρτησή της ή είδηση που αφορά την προσωπική της ζωή μεταδίδεται και από τα παραδοσιακά μίντια. Δεν το λες και λίγο...