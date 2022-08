Ηλιάνα Παπαγεωργίου: Oι πρώτες αναρτήσεις μετά την ανακοίνωση της νέας εκπομπής της

Κλείσιμο

Νέα ξεκινήματα, νέες προκλήσεις και νέα τηλεοπτική στέγη για τηνΤο μοντέλο και παρουσιάστρια τη νέα τηλεοπτική σεζόν θα βρίσκεται στο τιμόνι του - νεοφερμένου στην ελληνική τηλεόραση – ριάλιτι γνωριμιών «Love Island» που θα προβάλλεται από τον ΣΚΑΪ. Η Ηλιάνα Παπαγεωγργίου μετά την επίσημη ανακοίνωση του σταθμού έκανε τις πρώτες της αναρτήσεις στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.H ίδια ευχαρίστησε τους ανθρώπους τους της δίνουν την ευκαιρία για αυτό το νέο ξεκίνημα και δηλώνει ενθουσιασμένη με το νέο πρότζεκτ.«Στη ζωή θα βρεις μπροστά σου πολλές κλειστές πόρτες και θα ακούσεις πολλά όχι. Θα βρεις όμως και ανθρώπους που πιστεύουν σε σένα, σε στηρίζουν και σου δίνουν την ευκαιρία. Κρατάω αυτή την όμορφη εκκίνηση που μου χάρισαν οι άνθρωποι του @alphatv, την πίστη και την αγάπη τους. Και τους ευχαριστώ. Τώρα δίνω με χαρά τη σκυτάλη στο όραμα της νέας μου τηλεοπτικής οικογένειας στον @skaitv.gr.Από μένα λοιπόν είναι όχι σε όλα τα όχι που άκουσα και σε συμπεριφορές που δεν κατανόησα ποτέ, thank you tho, με μάθατε τόσα πολλά. Για πάντα ευγνώμων.ΝΑΙ λέω πάντα και για πάντα μόνο σε εσάς και σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου χαρίσατε μια νέα ζωή. Χρωματιστή, γεμάτη προκλήσεις και απέραντη αγάπη», έγραψε στην ανάρτησή της. Ηλιάνα Παπαγεωργίου αναλαμβάνει και επισήμως το « Love Island », δηλαδή το νέο ριάλιτι γνωριμιών του ΣΚΑΪ . Η επίσημη ανακοίνωση του σταθμού αναφέρει:«Ο ΣΚΑΪ φέρνει στις οθόνες μας την ερχόμενη τηλεοπτική σεζόν, το πιο fun ριάλιτι γνωριμιών, με παρουσιάστρια, την Ηλιάνα Παπαγεωργίου. Το Love Island, που έχει αγαπηθεί σε 23 χώρες κερδίζοντας δισεκατομμύρια τηλεθεατές παγκοσμίως, έρχεται σαν ένα μεγάλο καλοκαιρινό πάρτι στην καρδιά του χειμώνα και έχει έναν και μοναδικό στόχο: την αγάπη!Φρέσκο, νεανικό και ρομαντικό το «Love Island» θα μας συστήσει ξεχωριστές προσωπικότητες που θα ταξιδέψουν στην εξωτική Τενερίφη, με μοναδικό στόχο να ζήσουν τον απόλυτο έρωτα και να κερδίσουν το μεγάλο έπαθλο, με φόντο ένα ειδυλλιακό περιβάλλον. Το φλερτ είναι ο πρωταγωνιστής στο «Love Island», όμως ξεχωριστό ρόλο έχουν και οι τηλεθεατές καθώς μέσω ενός ειδικού app, όχι μόνο θα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με τη βίλα στην οποία θα συγκατοικούν οι παίκτες απομονωμένοι, αλλά θα ορίζουν και τις εξελίξεις στο παιχνίδι!Η εκθαμβωτική Ηλιάνα Παπαγεωργίου μας ξεναγεί στον συναρπαστικό κόσμο του «Love Island»! Η love guard του παιχνιδιού δε «μασάει» τα λόγια της, υποκλίνεται μόνο μπροστά στην αληθινή αγάπη!Ποιος θα καταφέρει να βρει τον έρωτα ανάμεσα στους συγκάτοικούς του; Ποιος θα τολμήσει να γίνει το… τρίτο πρόσωπο σε μία σχέση και σε τι πειρασμούς θα βάλει το τηλεοπτικό κοινό τους συμμετέχοντες;Ο δρόμος για την αγάπη δεν είναι εύκολος…Το Love Island, το format των ITV Studios & Motion που έχει γίνει παγκόσμια τηλεοπτική επιτυχία, έρχεται στον ΣΚΑΪ!Μέχρι τότε… Spread the love!»