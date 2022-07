Κλείσιμο

Κλείσιμο





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Νοσταλγία, συγκίνηση, γέλιο και δράμα. Ρεαλισμός και ποίηση. Έρωτας, μυστικά, ανατροπές αλλά και η λοξή ματιά και η χιουμοριστική πλευρά της ζωής μας. Λίγο ροζ, λίγο γκρίζο. Όλα σε ένα λαμπερό πακέτο. Το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να τραβήξουμε την κορδέλα και διαφορετικοί κόσμοι θα γεννηθούν μπροστά μας.Ήρωες της διπλανής πόρτας, που μας νιώθουν και τους νιώθουμε, πρωταγωνιστές που έρχονται από άλλες εποχές, χαρακτήρες που αναπνέουν μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Άνθρωποι που αστράφτουν ματωμένοι. Ο Alpha πιστός στη δυνατή μυθοπλασία, τις υψηλού επιπέδου παραγωγές και τις συναρπαστικές ιστορίες υποδέχεται τη νέα σεζόν με νέες προτάσεις για κάθε γούστο.Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε πολλά: καθίστε αναπαυτικά στον καναπέ σας και συντονιστείτε στον Alpha. Τα υπόλοιπα είναι… Αlpha υπόθεση.Γιατί οι πιο δυνατές ιστορίες ζωντανεύουν στον Alpha!Λάμψη, πολυτέλεια, φινέτσα. Ό,τι ποθεί η γυναικεία φιλαρέσκεια θα το βρει στον «Παράδεισο των κυριών». Ένα υπέροχο πολυκατάστημα γυναικείων ειδών των '60s, ο καταναλωτικός παράδεισος της, αστικής καταγωγής, Αθηναίας, όπου εκεί βρίσκει ό,τι ποθεί. Όλες οι κυρίες της υψηλής κοινωνίας κάνουν τη βόλτα τους από το πολυκατάστημα για τα ψώνια τους, να πουν τα νέα τους και να ενημερωθούν για τις τελευταίες τάσεις της μόδας, αλλά και για τα κουτσομπολιά της ημέρας.Στον «Παράδεισο» θα σχολιάσουν τη νέα τάση των μίνι που έχει κατακλύσει την υψηλή ραπτική, το «μικρό μαύρο φόρεμα» (the little black dress) που καθιέρωσε η Όντρεϊ Χέμπορν μέσα από την ταινία «Breakfast at Tiffany's» και αποτελεί must για κάθε γυναικεία γκαρνταρόμπα. Σε πρώτη ζήτηση τα πατρόν για τα ταγιέρ και τα μαντώ της Τζάκι Κέννεντι, αλλά και τα εμπριμέ υφάσματα, οι μπότες, τα μαντήλια, τα χρωματιστά καλτσόν και τα ζιβάγκο. Η τελευταία λέξη όχι μόνο στα ρούχα αλλά και στα αξεσουάρ και το μακιγιάζ.Πίσω από την αστραφτερή βιτρίνα του «Παραδείσου» κρύβονται μυστικά και ψέματα, έρωτες και πάθη, επιθυμίες και πόθοι, ίντριγκες και δολοφονίες. Η δραματική σειρά εποχής «Παράδεισος», μια μεγάλη και φιλόδοξη παραγωγή με υπέροχα σκηνικά και κουστούμια, πλαισιωμένη με λαμπερούς πρωταγωνιστές, μεταφέρει τον τηλεθεατή στο κλίμα και το ιστορικό πλαίσιο της δεκαετίας του ’60, μιας δεκαετίας από τις σημαντικότερες της νεότερης ιστορίας για την Ελλάδα αλλά και για ολόκληρο όλο τον κόσμο.Επαρχία, μπουζούκια, '80s. Τσιγάρα, ποτά, λουλούδια, σπασμένα πιάτα, πληγωμένοι έρωτες. Μια πενιά, μια παραγγελιά, ένα καψούρικο ρεφρέν, δυο μάγκικες στροφές στην πίστα. Κι ύστερα τι; «Αυτή η νύχτα μένει», για να μας ταξιδέψει σε μια επαρχιακή πόλη πριν από τέσσερις δεκαετίες, στα αγαπημένα '80s. Οι ήρωες, άνθρωποι καθημερινοί, οικογενειάρχες, αυτοί οι οποίοι το πρωϊ πηγαίνουν στη δουλειά τους, όταν έρχεται το βράδυ ντύνονται στην πένα, κατεβαίνουν τα σκαλοπάτια του νυχτερινού κέντρου διασκέδασης, του σκυλάδικου, και μετρούν τη ζωή τους αλλιώς. Παίζουν στα δάχτυλα το λεξιλόγιο της νύχτας. Γιατί τη νύχτα ή τη ζεις ή δεν την αντέχεις. Σε συνθλίβει σαν μία μέγγενη ή σε κάνει να αισθάνεσαι πρίγκηπας, σπουδαίος, μοναδικός.Στο επαρχιακό σκυλάδικο ένας κόσμος ζει τη νύχτα, κάτω από το ημίφως, μέσα από τον καπνό και το αλκοόλ. Εκεί στις στοίβες με τα πανέρια τα γαρύφαλλα, τις 60αδες πιάτων και τα κιβώτια φθηνής σαμπάνιας, ένα κορίτσι απλώνει το βήμα του, ανοίγει τα φτερά του με κίνδυνο να τα κάψει. Ένα αγόρι, σε παράλληλη πορεία, βλέπει τα όνειρά του να γκρεμίζονται, να γίνονται σκόνη, όπως τα γύψινα πιάτα στην πίστα στη βόλτα μιας ζεϊμπεκιάς. Τα «μάγια» της νύχτας. Στο φως της ημέρας όλα φαντάζουν αλλιώς. «Αυτή η νύχτα μένει», μια ωδή σε μια «κουλτούρα» περασμένη αλλά εγγεγραμμένη στο dna μας. Μια υπερπαραγωγή βασισμένη στο ομώνυμο βιβλίο του Θάνου Αλεξανδρή, με ένα all star cast καστ. «Αυτή η νύχτα μένει», έρχεται για να μας θυμίσει ότι και στο πιο βαθύ σκοτάδι πάντα θα υπάρχει μια μικρή χαραμάδα από όπου θα μπαίνει το φως.Είναι η σειρά η οποία αγαπήθηκε και συζητήθηκε όσο καμία άλλη, «έγραψε» στις καρδιές των τηλεθεατών και «τρέλανε» τα μηχανάκια της τηλεθέασης. Ο «Σασμός» έφερε άλλον «αέρα» κι έκανε την απόλυτη διαφορά στη μυθοπλασία της σεζόν. Με πρωτιές καθημερινά, με εκατομμύρια views, με μεγάλη δυναμική σάρωσε τον ανταγωνισμό κι αναδείχθηκε ο απόλυτος νικητής της σεζόν.Με δεκάδες χιλιάδες διθυραμβικά σχόλια αποτέλεσε σταθερά κορυφαίο trending topic στο Twitter, ενώ οι αριθμοί που αφορούν τις ιντερνετικές προβολές και τα social media είναι σαρωτικοί! Η νέα σεζόν βρίσκει όλους τους βασικούς ήρωες της σειράς με νέες προκλήσεις, συναισθηματικές και προσωπικές, ενώ η βεντέτα ανάμεσα στους Σταματάκηδες και τους Βρουλάκηδες αναζωπυρώνεται με νέες αφίξεις και καινούργιους ρόλους. Μείνετε συντονισμένοι.Τα καλύτερα… έρχονται!Δέκα κεράκια σβήνει φέτος η Μουρμούρα, η μακροβιότερη κωμική σειρά ης ελληνικής τηλεόρασης, και παραμένει αναντικατάστατη στις καρδιές των τηλεθεατών. Σταθερή αξία, σαν το παλιό καλό κρασί, είναι μία και μοναδική! Την έχουμε αγαπήσει, έχουμε διασκεδάσει, γελάσει και περάσει μοναδικές στιγμές μαζί της. Ο 10ος κύκλος της σειράς, «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα» έρχεται με φόρα, με ιστορίες δυνατές, με πολύ χαρά, γέλιο, σπιρτάδα και good feeling. Για αυτό… όταν θέλεις να περάσεις καλά… «Μην αρχίζεις τη Μουρμούρα»!Πώς είναι να διαγράφονται ξαφνικά κομμάτια της ταυτότητας κάποιου; Ας πούμε τα τελευταία έντεκα χρόνια της ζωής του. Πώς μπορεί να ζει χωρίς αυτή τη μνήμη; Και πώς μπορεί να νιώθει μέσα του όταν δεν ξέρει πώς έχει φτάσει εκεί όπου βρίσκεται; Την απώλεια της αίσθησης της μνήμης, ίσως και κατ΄επέκταση του εαυτού, αυτόν τον αποπροσανατολισμό έχει να διαχειριστεί ο Γιατρός (DOC), στο ομώνυμο ιατρικό δράμα. Πώς τον αντιμετωπίζουν οι γύρω του, οι συνάδελφοί του, η οικογένειά του; Ποιες αλήθειες του κρύβουν και πώς θα τις ανακαλύψει; Στην προσπάθειά του να ενώσει τα κομμάτια της ζωής του και να επουλώσει τα τραύματά του, η διαδρομή είναι επώδυνη για τον ίδιο αλλά συναρπαστική για όσους την παρακολουθούν.Alpha Μυθοπλασία: Ό,τι θα ήθελες να δεις είναι εδώ!