Εύη Δρούτσα: «Η τραπ μουσική έχει κάνει την κοινωνία μας… τέρμα»

Με δηλώσεις - καταπέλτη η Εύη Δρούτσα, μίλησε για το ρεύμα τηςμουσικής και σχολίασε τη νέα εποχή. Η στιχουργός φιλοξενήθηκε στην εκπομπή Open Weekend και μεταξύ άλλων αναφέρθηκε στο κίνημα του Me Too Η στιχουργός στις δηλώσεις της τόνισε χαρακτηριστικά πως: «Η ραπ μουσική μου άρεσε και έχω κάνει τραγούδια που είχαν μέσα και ραπ στοιχεία. Η τραπ μουσική έχει κάνει την κοινωνία μας… τέρμα! Διότι τα νέα παιδιά ακούν ανθρώπους να μιλάνε για πιστόλια, ακούνε ανθρώπους να μιλάνε για ξύλο. Η μουσική πρέπει να έχει και μια ευγένεια μέσα της. Εγώ όταν γράφω έναν στίχο σκέφτομαι, τον άνθρωπο που θα κάτσει να το ακούσει τι μπορεί να περνάει».«Νομίζω ότι η εποχή μας έχει γίνει πάρα πολύ δύσκολη. Ακούν πάρα πολλά αυτά τα παιδιά. Δεν είναι τα παιδιά που όπως ήμασταν εμείς σε άλλες εποχές. Νιώθαμε Πάσχα, νιώθαμε Χριστούγεννα, νιώθαμε Απόκριες. Τώρα δεν νιώθουν τίποτα, δεν ξέρουν τι υπάρχει και νιώθουν μόνο βία», πρόσθεσε η Εύη Δρούτσα μεταξύ άλλων.Κλείνοντας, η ίδια έκανε και μία αναφορά στο κίνημα του Me Too με αφορμή τις δηλώσεις της, για την τραπ μουσική: «Ακόμα και το metoo το ακούνε και το έχουν παρομοιάσει με πιστόλια! Δηλαδή κάτσε, πες στον κόσμο και στο κοινό που σε ακούει τι είναι ακριβώς το metoo και που πρέπει να ζητάνε βοήθεια».