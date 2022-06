Ο Κρις Χέμσγουορθ στην πρεμιέρα του «Thor: Love and Thunder» με την οικογένειά του

«Thor: Love and Thunder» πραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Ο Κρις Χέμσγουορθ ταξίδεψε μέχρι τη γενέτειρά του για την πρεμιέρα της ταινίας, όπου και πρωταγωνιστεί. Τον ηθοποιό συνόδευσαν στο κόκκινο χαλί, η σύζυγός του, ‘Ελσα Πατάκι και τα δίδυμα παιδιά τους, Σάσα και Τρίσταν, ενώ το «παρών» έδωσε και ο σκηνοθέτης της ταινίας, Τάικα Γουαϊτίτι. Η πρεμιέρα της πολυαναμένομενης ταινίαςπραγματοποιήθηκε στο Σίδνεϊ της Αυστραλίας. Οταξίδεψε μέχρι τη γενέτειρά του για την πρεμιέρα της ταινίας, όπου και πρωταγωνιστεί. Τον ηθοποιό συνόδευσαν στο κόκκινο χαλί, η σύζυγός του,και τα δίδυμα παιδιά τους, Σάσα και Τρίσταν, ενώ το «παρών» έδωσε και ο σκηνοθέτης της ταινίας,

Ο «Thor» φωτογραφήθηκε μαζί με την οικογένειά του και τον Γουαϊτίτι.

Ο Κρις Χέμσγουορθ με την Έλσα Πατάκι και τους γιους τους

Ο Κρις Χέμσγουορθ με τον σκηνοθέτη Τάικα Γουαϊτίτι

Η Marvel ανακοίνωσε τον τίτλο για το «Love and Thunder» το 2019 στο San Diego Comic-Con, όπου ο Κέβιν Φέιτζ, αποκάλυψε ότι η Νάταλι Πόρτμαν θα επιστρέψει για πρώτη φορά μετά το «Thor: The Dark World» το 2013.



Ο σκηνοθέτης Τάικα Γουαϊτίτι επιστρέφει για να σκηνοθετήσει το «Love and Thunder» μετά το Thor: Ragnarok το 2017. Στα χρόνια που ακολούθησαν, ο Γουαϊτίτι κέρδισε ένα Όσκαρ και έγινε βασικό μέλος της οικογένειας της Disney, παίζοντας και σκηνοθετώντας επεισόδια της σειράς Disney+ The Mandalorian και αναπτύσσοντας μια ταινία Star Wars για το στούντιο.



Ο Γουαϊτίτι έγραψε το σενάριο του «Love and Thunder» από μια ιστορία στην οποία συνεργάστηκε με την Τζένιφερ Κέιτιν Ρόμπινσον.

Με το «Love and Thunder», ο Χέμσγουορθ γίνεται ο πρώτος ηθοποιός της Marvel που πρωταγωνιστεί σε μια τέταρτη σόλο ταινία. Ο χαρακτήρας εμφανίστηκε για τελευταία φορά στην ταινία «Avengers: Endgame» (2019) που σύστησε στον κόσμο έναν Thor που είχε κατάθλιψη μετά την αποτυχία του να σταματήσει τον Thanos.

Στο τρέιλερ υπάρχουν νέα πλάνα από τη Jane Foster (Νάταλι Πόρτμαν), η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor, και από τον Θεό Δία, τον οποίο ενσαρκώνει ο Ράσελ Κρόου.

Επίσης για πρώτη φορά εμφανίζεται ο «κακός» της ταινίας, ο Gorr the God Butcher (Χασάπης των Θεών), τον οποίο υποδύεται ο Κρίστιαν Μπέιλ.

Το πρώτο teaser του «Love and Thunder» έκανε το ντεμπούτο του τον Απρίλιο και αποκάλυψε έναν Thor που είχε εγκαταλείψει τη ζωή του σούπερ ήρωα μετά τα γεγονότα του Endgame.





Η ταινία βρίσκει τον Thor σε ένα ταξίδι που όμοιό του δεν έχει αντιμετωπίσει ξανά: την αναζήτηση της εσωτερικής του ηρεμίας, αλλά η απόσυρσή του διακόπτεται από τον Gorr the God Butcher, ο οποίος ζητά την εξόντωση όλων των θεών. Για να αντιμετωπίσει την απειλή, ο Thor στρατεύει την King Valkyrie, τον Korg και την πρώην του, Jane Foster, η οποία κραδαίνει το μαγικό σφυρί, το Mjolnir, ως Mighty Thor. Μαζί θα ξεκινήσουν μια οδυνηρή κοσμική περιπέτεια για να αποκαλύψουν το μυστήριο πίσω από την δίψα για εκδίκηση του God Butcher και να τον σταματήσουν πριν είναι αργά.

Επίσης ο Ματ Ντέιμον επιστρέφει ως Fake Loki, μαζί με τον Σαμ Νέιλ ως Fake Odin και την Μελίσα Μακ Κάρθι ως Fake Hela.

Το «Thor: Love and Thunder» θα προβληθεί στις αίθουσες στις 8 Ιουλίου.



Δείτε το τρέιλερ της ταινίας





