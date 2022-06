Η κόρη του Μπιλ Γκέιτς ποζάρει με μαγιό για να στηρίξει τo δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση

Κλείσιμο

«Κρατήστε τις απαγορεύσεις σας μακριά από τα σώματά μας» είναι το μήνυμα που στέλνει η κόρη του, Φίμπι, συμμετέχοντας στην καμπάνια «Bans Off our Bodies» για την προστασία του δικαιώματος των γυναικών στην άμβλωση.Η 19χρονη φοιτήτρια τουπόζαρε με μπικίνι για καλό σκοπό, διαμαρτυρόμενη για το ενδεχόμενο ανατροπής της απόφασης του 1973 «Ρόου κατά Γουέιντ» από το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ.Υπενθυμίζεται ότι, πριν από μερικές εβδομάδες, προσχέδιο γνωμοδότησης της συντηρητικής πλειοψηφίας του Ανώτατου Δικαστηρίου που διέρρευσε στα ΜΜΕ έδειχνε πως έχει ήδη διεξαχθεί ψηφοφορία για την ανατροπή της, με την οποία νομιμοποιήθηκε τοΗ είδηση αυτή προκάλεσε τεράστιες αντιδράσεις στις ΗΠΑ, με πολλούς να μιλούν για ισχυρό πλήγμα στα δικαιώματα των γυναικών.Η ανάρτηση της Φίμπι Γκέιτς περιλαμβάνει μια φωτογραφία της με τίτλοκαι δύο infographics που ενημερώνουν το κοινό για τις επιπτώσεις μιας τέτοιας εξέλιξης και τους τρόπους που μπορεί κάποιος να συμμετέχει στην καμπάνια.«Δεν ντρέπομαι για το σώμα μου, ούτε να σας πω να κρατήσετε τις απαγορεύσεις σας μακριά του», γράφει η 19χρονη στη λεζάντα της ανάρτησής της. Και συνεχίζει: «Κάθε άνθρωπος αξίζει αξίζει πρόσβαση σε υγειονομικές υπηρεσίες για την αναπαραγωγή και τη σεξουαλική ζωή. Αυτή τη στιγμή, το Ανώτατο Δικαστήριο ετοιμάζεται να βάλει τέλος στο συνταγματικό δικαίωμα στην άμβλωση. Ενταχθείτε μαζί με εμένα και εκατομμύρια άλλες γυναίκες στον αγώνα για αυτό το βασικό ανθρώπινο δικαίωμα».Στο πρώτο από τα infographics που περιλαμβάνει η ανάρτηση της Γκέιτς (η οποία έχει ήδη συγκεντρώσει πάνω από 9.000 likes) επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση που τελικά ανατραπεί η απόφαση-ορόσημο για τα δικαιώματα των γυναικών, 26 πολιτείες μπορεί να προχωρήσουν άμεσα νομοθεσία για την απαγόρευση της άνεσης. Το δεύτερο infographic περιλαμβάνει συνδέσμους με τον οποίο μπορεί κανείς να ενημερωθεί και να υποστηρίξει έμπρακτα την καμπάνια «Bans Off our Bodies».