Λάκης Γαβαλάς: «Είμαι πια μεγάλος για να αντέξω το στρες της Μυκόνου»

Στην κάμερα της εκπομπής «Χαμογέλα και πάλι» μίλησε ο, και αναφέρθηκε στην Ηλιάνα Παπαγεωργίου, το My Style Rocks, το GNTM και την... αγαπημένη του Μύκονο.«Η ηλικία είναι ένας αριθμός που σου δίνει γνώση, ανάγκη να γνωρίζεις τον εαυτό σου και να αναγνωρίζεις τις ικανότητές του και τις βλακείες του. Κάτι θα κάτσει τις επόμενες ημέρες σε σχέση με το My Style Rocks.Ανήκω στο ΣΚΑΪ και στο My Style Rocks, αν κάτι άλλο με κάνει πιο ευτυχισμένο και μου δώσουν και αυτά που μου αντιστοιχούν, γιατί όχι; Θα ήταν χαριτωμένο να είμαι coach στο GNTM, νομίζω όμως ότι έχει κλείσει ήδη η ομάδα», είπε αρχικά ο Λάκης Γαβαλάς.Για τηνκαι την, ο Λάκης Γαβαλάς απάντησε: «Φάγαμε χθες μαζί με τα κορίτσια. Εγώ είπα για την ακρίβεια ότι οι εκπομπές τη χρησιμοποιούν σαν πιόνι την Ηλιάνα. Η Ηλιάνα νομίζω πως κάνει αναγκαστικά τηλεοπτική καριέρα. Θα μου άρεσε να ζει στο Λος Άντζελες, και να έχει δίπλα της έναν 44χρονο καλλιτέχνη».Αναφερόμενος, τέλος, στη δήλωσή του ότι δε θα ξαναπάει στη Μύκονο, ο Λάκης Γαβαλάς ξεκαθάρισε: «Πήγα και θα ξαναπάω μόνο για δουλειά στη Μύκονο. Ο δήμαρχος της Μυκόνου είπε ότι μιλάω άσχημα για το νησί, αλλά δεν ισχύει. Είμαι πια μεγάλος για να αντέξω το στρες του νησιού».