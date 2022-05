Κιμ Καρντάσιαν: Πώς κατάφερε να αποκτήσει το ιστορικό φουστάνι της Μονρόε

Κλείσιμο





μονοπωλεί για ακόμη μια φορά το ενδιαφέρον των μέσων ενημέρωσης, μετά την επιλογή του φορέματος που έκανε για τη μεγάλη βραδιά τουΗ διάσημη τηλεπερσόνα κατάφερε να εξασφαλίσει έστω για λίγα λεπτά στο κόκκινο χαλί, το εμβληματικό φουστάνι που φορούσε η θρυλική, όταν τραγούδησε το Happy Birthday στον πρόεδρο Κένεντι, το 1962. Βέβαια, αμέσως μετά τις πόζες και τα αμέτρητα κλικ των φωτογράφων, η Καρντάσιαν μπήκε στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης και φόρεσε ένα αντίγραφο του φορέματος.Τι χρειάστηκε να θυσιάσει όμως η Καρντάσιαν για το συγκεκριμένο φουστάνι και πώς δόθηκε η άδεια από το Μουσείο που φυλάει το εμβληματικό κομμάτι, να το αποκτήσει;Η διαδικασία ενοικίασης του φορέματος δεν ήταν εύκολη υπόθεση. Μπορεί να μην έχει διαρρεύσει ακόμα αν και πόσα λεφτά δόθηκαν για να το εξασφαλίσει, όμως η εταιρεία Ripley's Believe It or Not! που ιδρύθηκε από τον Robert Ripley και ασχολείται με παράξενα γεγονότα και αντικείμενα, έθεσε τους δικούς της όρους.Το TMZ αναφέρει ότι το μουσείο στο οποίο βρίσκεται το φόρεμα, αρνήθηκε αρχικά την πρόσβαση στην Καρντάσιαν. Τον Μάρτιο ωστόσο επέτρεψε μία δοκιμή του φορέματος και καμία από τις δύο πλευρές δεν έμεινε ευχαριστημένη από το πώς φαινόταν πάνω της, το ιστορικό φουστάνι της Μονρόε.Η Κιμ Καρντάσιαν παραδέχτηκε ότι έκλαψε, όταν δεν της πήγαινε το φόρεμα κατά την πρώτη δοκιμή και οι υπεύθυνοι του μουσείου συμφώνησαν πως θα της το έδιναν μόνο αν της ταίριαζε γάντι!Η επιχειρηματίας και τηλεπερσόνα αποφάσισε λοιπόν να προχωρήσει σε ακραία μέτρα για να εξασφαλίσει το φουστάνι, τη βραδιά του Met Gala. Ενώ βρισκόταν στο κόκκινο χαλί του Met, η Κιμ είπε στην καλή της φίλη Λα Λα Άντονι, που κάλυπτε τη ζωντανή μετάδοση της Vogue, τις τρέλες που έκανε για να χωρέσει στο φόρεμα.«Είχα αυτή την ιδέα να το βάλω και να το δοκιμάσω, και ήρθαν με ένοπλους φρουρούς και γάντια. Το δοκίμασα και δεν μου ταίριαζε, και έτσι τους κοίταξα και είπα να μου δώσουν τρεις εβδομάδες. Έπρεπε να χάσω περίπου 7 κιλά, για να μπορέσω να χωρέσω. Ήταν μια τεράστια πρόκληση, σαν ένας ρόλος κι ήμουν αποφασισμένη».Η Καρντάσιαν αποκάλυψε στη συνέχεια ότι έκανε σάουνα δύο φορές την ημέρα, έτρωγε συνεχώς ντομάτες και έκοψε τους υδατάνθρακες και τη ζάχαρη για τρεις εβδομάδες:«Φορούσα ειδικό κοστούμι σάουνας δύο φορές την ημέρα, έτρεχα στον διάδρομο, έκοψα εντελώς τη ζάχαρη και όλους τους υδατάνθρακες και έτρωγα απλώς τα πιο καθαρά λαχανικά και πρωτεΐνη. Δεν λιμοκτονούσα, αλλά ήμουν πάρα πολύ αυστηρή».Η απόφαση βέβαια να χάσει τόσα πολλά κιλά σε μικρό διάστημα, δεν βρήκε σύμφωνους τους χρήστες των social media. Στο Twitter υπήρξαν αρκετά επικριτικά μηνύματα για προώθηση μη ρεαλιστικών προτύπων σώματος.«Τα σχόλια της Κιμ Καρντάσιαν για την απώλεια 7 περίπου κιλών σε 3 εβδομάδες είναι άθλια. Εξυμνώντας τη γρήγορη απώλεια βάρους, όταν τόσες πολλές νεαρές γυναίκες την ακολουθούν και τη θαυμάζουν, δεν είναι περίεργο που οι διατροφικές διαταραχές είναι διαδεδομένες. Δεν θα έπρεπε να το πει ποτέ, πόσο μάλλον στους οπαδούς της», έγραψε ένας κριτικός στο Twitter.Ένας άλλος έγραψε: «Το γεγονός ότι η Κιμ Καρντάσιαν, γνωρίζοντας την τεράστια επιρροή που έχει στους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο, ανακοινώνει δημόσια και ενθαρρύνει τη γρήγορη και δραματική απώλεια βάρους για μια εμφάνιση, είναι απίστευτα απογοητευτικό, εξαιρετικά προβληματικό και τελικά πολύ λυπηρό».Παρά τις αντιδράσεις, η Κιμ κατάφερε αυτό που ήθελε, έστω κι αν κατάφερε να φορέσει το φουστάνι μόνο για μερικά λεπτά, προτού το αλλάξει στο αντίγραφο που βρισκόταν μέσα στο Μητροπολιτικό Μουσείο Τέχνης.