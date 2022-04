Ο Ρούντολφ Τζουλιάνι τώρα και μασκοφόρος τραγουδιστής

Κλείσιμο





Η έκπληξη στο σόου με τον μασκοφόρο τραγουδιστή (παίζεται και στην Ελλάδα) είναι όταν βγάλει τη μάσκα. Συνήθως είναι ευχάριστη.Με τον Ρούντολφ Τζιουλιάνι, πρώην δήμαρχο Νέας Υόρκης και προσωπικό δικηγόρο του Ντόναλντ Τραμπ ήταν μια μάλλον δυσάρεστη έκπληξη.Το τραγούδι που διάλεξε ήταν το «Bad to the Bone», που άρεσε στους κριτές εκτός από τον κωμικό Κεν Τζονγκ που αποχώρησε λέγοντας κάτι σαν «δεν αντέχω άλλο».Το ερώτημα είναι τι δουλειά είχε σε ένα τέτοιο σόου ο άνθρωπος που μετά τις προεδρικές εκλογές του 2020 διακινούσε τον αβάσιμο ισχυρισμό ότι ο Τραμπ ήταν στην πραγματικότητα αυτός που κέρδισε την αναμέτρηση. Για αυτό και τού αφαιρέθηκε πέρισυ η άδεια άσκηση του επαγγέλματος στην Πολιτεία της Νέας Υόρκης.Η απάντηση είναι μάλλον απλή: το σόου μεταδίδεται το Fox, το πολυαγαπημένο κανάλι του Ντόναλντ Τραμπ.Στο ίδιο σόου είχε εμφανιστεί το 2020 η πρώην υποψήφια αντιπρόεδρο Σάρα Πέιλιν.Αλλος ένας από τον στενό κύκλο του Τραμπ, ο εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου Σον Σπάισερ, είχε δοκιμάσει την τύχη του στον χορό και το Dancing With the Stars.