Οι παρανοϊκές απαιτήσεις διάσημων για να δεχτούν τους ρόλους

Κάποιοι ρόλοι έχουν μείνει ανεξίτηλοι στο μυαλό μας, με τους ηθοποιούς σε κάθε περίπτωση να δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό. Ωστόσο, μερικοί από αυτούς είχαν κάποιες εξωφρενικές απαιτήσεις για να τους δεχτούν.Τις περισσότερες φορές, βέβαια, προκειμένου ο σκηνοθέτης να έχει την καλύτερη δυνατή ερμηνεία, ικανοποιεί τα αιτήματα των ηθοποιών, ακόμα κι αν μοιάζουν παράλογα. Παρακάτω, μερικές από τις πιο ασυνήθιστες απαιτήσεις που είχαν διάσημες προσωπικότητες για να δεχτούν να αναλάβουν κάποιον ρόλο.Ο αγαπημένος ηθοποιός του Χόλιγουντ φημίζεται για τα εντυπωσιακά ακροβατικά του στις ταινίες, που συμμετέχει. Μάλιστα, είναι από τους λίγους, που επιλέγουν να γυρίσουν μόνοι τους τις σκηνές δράσης και όχι να χρησιμοποιήσουν κάποιον κασκαντέρ. Για να πετύχει όμως, την τέλεια σκηνή, χρειάζεται άνεση. Για τον λόγο αυτό, πριν από οποιοδήποτε «επικίνδυνο» σετ, ο ηθοποιός απαιτεί να έχει G-strings, δηλαδή κοφτά εσώρουχα, κατασκευασμένα από μαλακό, ελαστικό υλικό, που του επιτρέπουν να κινείται ευκολότερα. Οέχει παραδεχτεί πως αρχικά, ντρεπόταν να ζητήσει κάτι τέτοιο από την παραγωγή, αλλά έχει συνειδητοποιήσει πως του είναι απαραίτητα για να δώσει το 100% του στο γύρισμα.Τα γυρίσματα του θρίλερ του Ντάρεν Αρονόφσκι,δεν αποδείχθηκαν καθόλου εύκολη υπόθεση για τη. Για να καταφέρει να «αποσυμπιεστεί», μετά την ψυχική φόρτιση που της δημιουργούσε το σενάριο της ταινίας, χρειαζόταν να δει σκηνές από το ριάλιτι της οικογένειας Καρντάσιαν.Η ηθοποιός έχει εκφράσει πολλές φορές δημόσια την αγάπη της για τα ριάλιτι. Πολλές φορές μάλιστα, έχει αναφερθεί στο πόσο πολύ της αρέσει να παρακολουθεί το «The Real Housewives».Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της στη Vogue: «Έπρεπε να πάω σε ένα πολύ σκοτεινό σημείο για αυτό τον ρόλο. Κάπου, που δεν είχα βρεθεί ποτέ ξανά. Έτσι, χρειάστηκα ένα μέρος για να διώχνω αυτή την ένταση που είχα κάθε φορά μετά το γύρισμα. Η παραγωγή μου έφτιαξε στο σετ μια σκηνή, που είχε φωτογραφίες των Καρντάσιαν και του ριάλιτι Keeping Up with the Kardashians και πολλές τσίχλες. Το χαρούμενο μέρος μου».Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της ταινίαςτου 2014, μια από τις σκηνές απαιτούσε από τον χαρακτήρα του Μπεν Άφλεκ, τον Νικ Νταν να φορέσει ένα καπέλο Yankees.Ο ηθοποιός αρνήθηκε κατηγορηματικά, δεδομένου ότι είναι φανατικός οπαδός του μπέιζμπολ και περήφανος υποστηρικτής των αντιπάλων των Yankees, των Red Sox. Κατά τη διάρκεια λοιπόν, των γυρισμάτων, όταν του ζητήθηκε να φορέσει το καπέλο, είπε στον σκηνοθέτη, Ντέιβιντ Φίντσερ: «Ντέιβιντ, σε αγαπώ, θα έκανα τα πάντα για σένα, αλλά δεν θα φορέσω καπέλο των Yankees. Απλώς δεν μπορώ». Προκειμένου να «βγει το γύρισμα», τελικά η παραγωγή του έδωσε ένα διαφορετικό καπέλο.Στη μαύρη κωμωδία του 1989,, ο Νίκολας Κέιτζ ζήτησε να έχει πάνω του ένα πραγματικό ρόπαλο, για να το χρησιμοποιήσει στη σκηνή, όπου φαίνεται να δέχεται ένα δάγκωμα από μία νυχτερίδα. Ωστόσο, ο σκηνοθέτης της ταινίας απέρριψε το αίτημά του και αντ' αυτού του έδωσε ένα ψεύτικο ρόπαλο.Ενώ βρισκόταν στο Λονδίνο για τα γυρίσματα της ταινίας, ο γοητευτικός ηθοποιός θέλησε να φέρει στο Λονδίνο λίγο «αέρα από Καλιφόρνια». Και τα κατάφερε, αφού ζήτησε να εγκατασταθεί μια ειδικά κατασκευασμένη καλύβα στην παραλία, έναν ιδιωτικό κήπο, ένα υδρομασάζ, ένα κατάστρωμα και ένα γήπεδο μπάσκετ. Η κατασκευή ολόκληρου του έργου κόστισε περίπου 130.000 δολάρια. Και όλα αυτά, για τρία χρόνια, όσο και κράτησε η συνολική παραγωγή.Για τη σειρά, όπου και πρωταγωνιστούσε ως «Χέστερ», η ηθοποιός αρνήθηκε να ουρλιάξει για τις ανάγκες των γυρισμάτων, από φόβο μήπως πληγώσει τη φωνή της. Όπως είχε δηλώσει σε συνέντευξή της, είχε κάνει δύο γυρίσματα με κάποια ουρλιαχτά, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσει ο σκηνοθέτης και στις δύο σεζόν της δημοφιλούς σειράς του Fox. Συγκεκριμένα, είχε πει στον σκηνοθέτη: «Θα ουρλιάξω δύο φορές και θα πρέπει να το χρησιμοποιήσετε όλη τη σεζόν. Είμαι τραγουδίστρια».Κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων για τη δημοφιλή ταινία,στη Νέα Υόρκη, ο μεγάλος σταρ του Χόλιγουντ που έχει συζητηθεί ιδιαίτερα το τελευταίο διάστημα για το χαστούκι του στον Κρις Ροκ στην τελετή των Όσκαρ, απαίτησε από την παραγωγή 2 πολυτελή τρέιλερ. Το ένα μάλιστα, προοριζόταν απλά και μόνο για να χωρέσει τον εξοπλισμό του γυμναστηρίου του.Το κάθε ένα από τα ρυμουλκούμενα κοστίζει περίπου 2.000.000 δολάρια και διαθέτει μια πλήρως εξοπλισμένη κουζίνα. Θα το έβρισκε κανείς παράλογο όμως, αν σκεφτεί πως παράλληλα ο ηθοποιός νοίκιαζε ένα διαμέρισμα 5 υπνοδωματίων, που βρισκόταν πολύ κοντά στο σετ.Για την αμερικανική αθλητική κωμική ταινία του 2008, όπου και πρωταγωνίστησε, ο ηθοποιός ετοίμασε μια λίστα με περίεργα αιτήματα, πριν δεχτεί τον ρόλο του Τζάκι Μουν. Κάποια από αυτά μάλιστα, ήταν πολύ περίεργα. Για παράδειγμα, ένα ηλεκτρικό σκούτερ 3 τροχών, ένα ψεύτικο δέντρο και ένα ουράνιο τόξο με τροχούς. Δεδομένου ότι αυτά τα αντικείμενα δεν είχαν καμία απολύτως σχέση με την ταινία, ο λόγος που τα ζήτησε παραμένει μέχρι και σήμερα... άλυτο μυστήριο.Ο πολυβραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός είναι γνωστός για τη βαρύτητα που δίνει κάθε φορά, που αναλαμβάνει μία ερμηνεία. Οπαίρνει τους ρόλους του πολύ σοβαρά και αυτό συνέβη και με την ταινία του 1989,. Όταν τελικά, δέχτηκε να υποδυθεί τον ρόλο ενός άνδρα με εγκεφαλική παράλυση, ο ηθοποιός ζήτησε από τα μέλη της παραγωγής να τον περιφέρουν στο σετ με το αναπηρικό του καροτσάκι, να τον ταΐζουν με το κουτάλι και να τον σηκώνουν από το καροτσάκι, όταν χρειάζεται. Όλα αυτά, για να καταφέρει να παραμείνει «μέσα» στον χαρακτήρα, καθ' όλη τη διάρκεια του γυρίσματος.Ο ρόλος του Μαξ Ντράμερ στην ταινίαδεν προοριζόταν αρχικά, για τον Χάρισον Φορντ. Ο πρώτος υποψήφιος για να τον υποδυθεί ήταν ο Μπρους Γουίλις, ο οποίος όμως, δεν «τα βρήκε» τελικά με την παραγωγή. Ο αστέρας του κινηματογράφου, ο οποίος πρόσφατα ανακοίνωσε την απόσυρσή του από την κινηματογραφική βιομηχανία λόγω της διάγνωσής του με αφασία, είχε ζητήσει 4 εκατ. δολάρια για 4 ημέρες συνεχόμενων γυρισμάτων, αντί για τα 3 που του πρόσφεραν. Αφού διαφώνησε για την αμοιβή, ο ηθοποιός κατέληξε να μην παίξει στην ταινία και αντικαταστάθηκε τελικά, από τον Χάρισον Φορντ.