Η Ριάνα δώρισε τρόφιμα και ρούχα σε βετεράνους στρατιωτικούς στο Λος Άντζελες

Ριάνα εισπράττει εγκώμια για τη δωρεά τροφίμων και ρούχων σε άστεγους βετεράνους στρατιωτικούς στο Λος Άντζελες.

Νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, η 33χρονη τραγουδίστρια και επιχειρηματίας οργάνωσε αιφνιδιαστική επίσκεψη στις εγκαταστάσεις της Υπηρεσίας Υποθέσεων Βετεράνων του Δυτικού Λος Άντζελες.

Η Ριάνα πέρασε χρόνο με τους βετεράνους και δώρισε είδη πρώτης ανάγκης.

Η τραγουδίστρια συνοδευόταν από τον ακτιβιστή και δημιουργό της εφαρμογής Checkpoint, Σένετ Ντέβερμοντ κατά την επίσκεψή της.

«την καταπληκτική καρδιά, τον χρόνο και την ενέργειά της».



Ο επιχειρηματίας τη συνεχάρη για

«Ευχαριστώ @badgalriri για την αγάπη και την υποστήριξη και το πιο σημαντικό που άκουσες τους βετεράνους», έγραψε ο Ντέβερμοντ σε ανάρτησή του στο Instagram και δημοσίευσε φωτογραφίες του με τη Ριάνα.

Σε βίντεο που κοινοποιήθηκε από το ίδρυμα Always For The People, ένας βετεράνος αποκάλυψε λεπτομέρειες από την επίσκεψη της τραγουδίστριας.

«Γνώρισα τη Ριάνα! Η σπουδαιότερη τραγουδίστρια στον κόσμο. Δώρισε ρούχα, τρόφιμα και νοιάζεται για τους βετεράνους» ανέφερε σε βίντεο.

«Βετεράνοι του Στρατού των ΗΠΑ. Αμερικανοί πεζοναύτες. Βετεράνοι της Πολεμικής Αεροπορίας. Νοιάζεται για όλους τους βετεράνους. Νοιάζεται για εμάς και μας το έδειξε. Και θα ασχοληθεί με τα θέματά μας» τόνισε.