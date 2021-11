«Από την πρώτη μέρα στο J2US νιώθω μία επίθεση» υποστηρίζει η Μάρα Μεϊμαρίδη

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στο πλατό του «» βρέθηκε σήμερα το πρωί (1/11) η Μάρα Μεϊμαρίδη και τοποθετήθηκε για το μηδέν που έλαβε το Σάββατο (30/10) από την Μαρία Μπακοδήμου στο « Just The Two Of Us ».«Κι εγώ θα έπρεπε να φύγω, αφού πήρα μηδέν. Όταν βάζεις σε έναν άνθρωπο μηδέν, πιστεύεις ότι η εμφάνιση που κάνει αξίζει μηδέν. Ο καθένας εκεί έχει έναν ρόλο. Η Μαρία Μπακοδήμου πληρώνεται για να κάτσει στην επιτροπή και να λέει δυο παρόλες, ντυμένη ωραία, χτενισμένη. Εγώ έχω επίσης έναν ρόλο, να διαγωνιστώ. Η δουλειά μου είναι ο τηλεθεατής να περάσει ωραία, να χαλαρώσει, να γελάσει, να έχει μία αναμονή. Εάν εγώ κάνω τη δουλειά μου καλά, όλοι οι εργαζόμενοι θα πληρωθούν. Αν αξίζω μηδέν, να πάω σπίτι μου τότε. Θα μου πεις θα συνεχίσεις τις περσόνες; Θα συζητήσω με τον Νίκο τι θα κάνω», τόνισε και πρόσθεσε:«Η Μαρία Μπακοδήμου έχει να κρίνει το performance και όλα αυτά που κατηγορεί είναι μέσα σε μία περσόνα. Εγώ άρχισα να νιώθω μία επίθεση από την πρώτη μέρα. Με είπε απατεώνα, δεν υπάρχει χιούμορ κανένα. Και είπα κι εγώ από μέσα μου αυτή η γυναίκα σε ένα φιλανθρωπικό show, τι λόγο έχει να μου επιτεθεί; Νιώθω μία εμμονή. Όλη η επιτροπή έχει λυσσάξει να με διώξει, ο κόσμος με κρατάει».Παράλληλα, αναφέρθηκε στο σχόλιο που δέχτηκε από τον Σταμάτη Φασουλή . «Περισσότερο με στεναχώρησε ο Σταμάτης Φασουλής. Αυτή η περσόνα της "Λίτσας" ήταν η περσόνα που έκανε τον Φασούλη πλούσιο και διάσημο. Και την είχα στήσει ειδικά για τον Φασουλή. Και ξαφνικά ακούω από τον ίδιο: "Μίζερη είναι, δεν μου αρέσει". Δεν σου αρέσει η Μαίρη Παναγιωταρά που το έπαιζες στο θέατρο μετά τη Χούντα; Με συγχωρείς πάρα πολύ και έπρεπε να το το θυμίσω επί σκηνής γιατί στεναχωρήθηκα. Του το τραγούδησα κιόλας σαν να του έλεγα: "Θυμάσαι; Εσύ την δημιούργησες αυτή την περσόνα"».