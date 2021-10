Οι «ειδικοί» από 43 χώρες μίλησαν: Αυτές είναι οι κορυφαίες τηλεοπτικές σειρές του 21ου αιώνα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Το τι κάνει μια τηλεοπτική σειρά σπουδαία είναι ένα ζήτημα που σίγουρα χωράει... πολλή συζήτηση. Πόσες φορές δεν έχει τύχει σε κάποιον να του προτείνουν μια καταπληκτική σειρά «φαινόμενο», και στη συνέχεια να διαπιστώνει με έκπληξη ότι δεν μπορεί να του κρατήσει το ενδιαφέρον ούτε για ένα επεισόδιο!Παρά την αναμφισβήτητη υποκειμενικότητα των κριτηρίων με τα οποία διάφοροι κριτικοί, επαγγελματίες και μη, «συνθέτουν» τις λίστες των αγαπημένων ταινιών και σειρών τους, κατά καιρούς γίνονται προσπάθειες να αναδειχθούν οι δημιουργίες που «σημάδεψαν» τον 21ο αιώνα με την (αντικειμενική) καλλιτεχνική τους αξία. Μια τέτοια προσπάθεια ειναι και η δημοσκόπηση που διεξήχθη για λογαριασμό του BBC Culture με τη συμμετοχή πάνω από 200 ειδικών της τηλεόρασης από 43 χώρες του κόσμου. Αποτέλεσμα της ψήφου αυτών των ειδικών είναι μια λίστα με τις 100 σπουδαιότερες τηλεοπτικές σειρές από το 2000.Με μια πρώτη ματιά στις πρώτες θέσεις της λίστας γίνεται εμφανές ότι οι «ειδικοί» που συμμετείχαν στην έρευνα εκτιμούν λιγότερο το χιούμορ από το δράμα, αφού μόλις δύο κωμωδίες κατάφεραν να μπουν στοΤο αριστουργηματικό «με πρωταγωνιστές τους Βρετανούς Ντόμινικ Γουέστ και, ψηφίστηκε ως η καλύτερη σειρά των τελευταίων 21 ετών. Το «The Wire» παιζόταν στην αμερικανική τηλεόραση από το 2002 έως το 2008 και παρείχε μια άκρως ρεαλιστική απεικόνιση για τη διακίνηση ναρκωτικών και την εγκληματικότητα στους δρόμους της Βαλτιμόρης. Με επαναστατική σκηνοθεσία, εκπληκτικές ερμηνείες και δυνατές στιγμές συγκίνησης, βρέθηκε στην πρώτη θέση επιλογής του 48% των συμμετεχόντων στην έρευνα.Στη δεύτερη θέση του Top 10 βρίσκουμε το(2007-2015) και το(2008-2013), δυο δραματικές σειρές με εκατομμύρια θαυμαστές ανά την υφήλιο, που σίγουρα απογοητεύτηκαν που δεν τις είδαν στην κορυφή.Τέταρτη στη λίστα είναι η εκπληκτική κωμική σειράτης. Η πλοκή τη ξεκαρδιστικής σειράς ακολουθεί την ζωή μιας νεαρής γυναίκας στο Λονδίνο, η οποία προσπαθεία να διαχειριστεί μια πρόσφατη τραγωδία στη ζωή της, και συχνά απευθύνεται συνωμοτικά στο κοινό «σπάζοντας» τον «τέταρτο τοίχο» με απολαυστικό τρόπο.Το, που αποτέλεσε για πολλούς σειρά-σταθμό στην ιστορία της τηλεόρασης και απέκτησε ίσως τους πιο... παθιασμένους οπαδούς ανά τον κόσμο, είναι στην πέμπτη θέση της λίστας.Στις επόμενες πέντε θέσεις βρίσκουμε τέσσερις σειρές δράματος και μυστηρίουκαι ξανά μια βρετανική κωμωδία: Την original εκδοχή τουτουπου κράτησε μόλις 2 σεζόν, σε αντίθεση με το «μαραθώνιο» που προσέφερε το αμερικανικό «αδελφάκι» του - το οποίο ωστόσο είναι πολύ πιο κάτω στη λίστα.1 The Wire (2002-2008)2 Mad Men (2007-2015)3 Breaking Bad (2008-2013)4 Fleabag (2016-2019)5 Game of Thrones (2011-2019)6 I May Destroy You (2020)7 The Leftovers (2014-2017)8 The Americans (2013-2018)9 The Office (UK) (2001-2003)10 Succession (2018-)11 BoJack Horseman (2014-2020)12 Six Feet Under (2001-2005)13 Twin Peaks: The Return (2017)14 Atlanta (2016-)15 Chernobyl (2019)16 The Crown (2016-)17 30 Rock (2006-2013)18 Deadwood (2004-2006)19 Lost (2004-2010)20 The Thick of It (2005-2012)21 Curb Your Enthusiasm (2000-)22 Black Mirror (2011-)23 Better Call Saul (2015-2022)24 Veep (2012-2019)25 Sherlock (2010-2017)26 Watchmen (2019)27 Line of Duty (2012-2021)28 Friday Night Lights (2006-2011)29 Parks and Recreation (2009-2015)30 Girls (2012-2017)31 True Detective (2014-2019)32 Arrested Development (2003-2019)33 The Good Wife (2009-2016)34 The Bridge (2011-2018)35 Fargo (2014-)36= Downton Abbey (2010-2015)36= Band of Brothers (2001)38 The Handmaid's Tale (2017-)39 The Office (US) (2005-2013)40 Borgen (2010-2022)41 Schitt's Creek (2015-2020)42 Peep Show (2003-2015)43 Money Heist (2017-2021)44 Community (2009-2015)45 The Good Fight (2017-)46 Homeland (2011-2020)47 Grey's Anatomy (2005-)48 Inside No 9 (2014-)49 The Bureau (2015-)50 Halt and Catch Fire (2014-2017)51 Small Axe (2020)52 This is England 86, 88 and 90 (2010-2015)53 Call My Agent! (2015-2020)54 Happy Valley (2014-)55 The Shield (2002-2008)56 The Big Bang Theory (2007-2019)57 The Young Pope (2016)58 Dark (2017-2020)59 The Underground Railroad (2021)60 House of Cards (2013-2018)61 Avatar: The Last Airbender (2005-2008)62= The Good Place (2016-2020)62= Pose (2018-2021)64 Detectorists (2014-2017)65 Orange is the New Black (2013-2019)66 Mare of Easttown (2021)67 RuPaul's Drag Race (2009-)68 Stranger Things (2016-)69 24 (2001-2010)70 Battlestar Galactica (2004-2009)71 Enlightened (2011-2013)72 Gilmore Girls (2000-2007)73 Planet Earth (2006)74 Utopia (2013-2014)75 Babylon Berlin (2017-)76 Rick and Morty (2013-)77 American Crime Story (2016-)78 The Killing (Denmark) (2007-2012)79 Mindhunter (2017-2019)80 House (2004-2012)81 OJ: Made in America (2016)82 Big Little Lies (2017-2019)83 Insecure (2016-2021)84= Normal People (2020)84= Narcos (2015-2017)86 How I Met Your Mother (2005-2014)87 The Comeback (2005-2014)88 The OA (2016-2019)89 Dexter (2006-2013)90 It's Always Sunny in Philadelphia (2005-)91 Westworld (2016-)92 Show Me a Hero (2015)93 Treme (2010-2013)94 Louie (2010-2015)95 Luther (2010-2019)96 Catastrophe (2015-2019)97 Hannibal (2013-2015)98 Crazy Ex-Girlfriend (2015-2019)99 Steven Universe (2013-2020)100 The Queen's Gambit (2020)