OnlyFans: Η γυναίκα που... πήρε τη ζωή της πίσω, δημοσιεύοντας γυμνές φωτογραφίες

Η 34χρονηαπό το Ρέξαμ της Ουαλίας, βασανιζόταν για περισσότερα από δέκα χρόνια από ένα αυτοάνοσο νόσημα, γνωστό ως(pemphigus) που της προκαλούσε τη δημιουργία τεράστιων πομφόλυγων (φουσκάλες) σε όλο το πεπτικό της σύστημα, συμπεριλαμβανομένου του στόματος, της μύτης και του λαιμού της -καθιστώντας σχεδόν αδύνατη τη λήψη τροφής και κατάποσης.Η Χακλ αρχικά είχε διαγνωστεί με ανορεξία, καθώς η κατάστασή της μπέρδευε τους γιατρούς, που δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε μια ασφαλή διάγνωση. Η συνεχώς επιδεινούμενη κατάστασή της την ανάγκασε να παραιτηθεί από το δικηγορικό γραφείο, όπου εργαζόταν κι αυτό την έφερε σε απόγνωση. Έχοντας εργαστεί ως μοντέλο στο παρελθόν, αποφάσισε να δημιουργήσει έναν λογαριασμό στην εφαρμογή OnlyFans, δημοσιεύοντας σέξι φωτογραφίες της ώστε να μπορέσει να χρηματοδοτήσει τη θεραπεία της. Λέει ότι έμεινε κατάπληκτη από τη θετική ανταπόκριση και τώρα κερδίζει περίπου 4.000 λίρες το μήνα για τις τολμηρές φωτογραφίες της. Όπως δήλωσε η ίδια στην: «Χρωστάω τη ζωή μου στο-με έσωσε κυριολεκτικά- είμαι τόσο ευγνώμων στους θαυμαστές μου και σε όλα όσα έχουν κάνει για μένα. Ειλικρινά ξυπνούσα καθημερινά πιστεύοντας πως θα πεθάνω. Ήμουν σε μία κατάσταση όπου δεν μπορούσα να φάω, να καταπιώ ακόμη και το σάλιο μου και αρκετές φορές ξυπνούσα χωρίς να μπορώ να αναπνεύσω.Η Ρέιτσελ μπήκε για πρώτη φορά στο νοσοκομείο όταν ήταν εννέα ετών μετά από επίμονες λοιμώξεις των νεφρών. Είχε επίσης πόνο στοn λαιμό της όταν έτρωγε και δυσκολία στην κατάποση. Τα επόμενα εννέα χρόνια της ζωής της τα πέρασε μπαινοβγαίνοντας στο νοσοκομείο επειδή κανείς δεν μπορούσε να διαγνώσει την «μυστηριώδη» ασθένειά της. Η αδυναμία λήψης τροφής την έκανε να χάσει πολύ βάρος με αποτέλεσμα να φθάσει να ζυγίζει 26 κιλά…. Έτσι, διαγνώστηκε λανθασμένα με: «Ένιωθα ότι υπήρχε κάτι μόνιμα στο λαιμό μου και ήταν απίστευτα οδυνηρό να καταπιώ. Ολόκληρη την εφηβεία μου -γενέθλια, Χριστούγεννα και διακοπές- την πέρασα μπαινοβγαίνοντας στο νοσοκομείο. Ο φόβος του φαγητού, του πόνου δηλαδή που ένοιωθα όταν έτρωγα, μου προκάλεσε μια τεράστια φοβία για το φαγητό και μετά διαγνώστηκα με ανορεξία. Με παρέπεμψαν σε ειδικούς σε ολόκληρη τη χώρα και κανείς δεν μπορούσε να καταλάβει τι φταίει».Χρόνο τον χρόνο η υγεία της Ρέιτσελ επιδεινωνόταν και αυτό- μοιραία- επηρέασε την καθημερινότητά της. Ένοιωθε συνεχή και έντονη εξάντληση, πόνο στις αρθρώσεις και πρήξιμο στο πρόσωπο και τη γλώσσα σε σημείο να μην μπορεί να μιλήσει. Μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο νοσοκομείο αρκετές φορές και της τοποθετήθηκε μια συσκευή που διαχέει στο αίμα τη σωστή δόση επινεφρίνης, για να σωθεί η ζωή της σε περίπτωση που η κατάστασή της οφειλόταν σε αλλεργία: «Υπήρχαν μέρες που δεν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι. Είχα συνεχώς φουσκάλες που πονούσαν τρομερά και έχανα τόσο πολύ αίμα στα κόπρανά μου που κάθε τόσο χρειαζόμουν μετάγγιση. Έχασα τη δουλειά μου -ήμουν στέλεχος σε δικηγορικό γραφείο- επειδή ήμουν συνεχώς άρρωστη και δεν μπορούσα να καταλάβω γιατί. Δεν είχα απολύτως καμία ποιότητα ζωής και πονούσα τόσο πολύ που νόμιζα ότι θα πεθάνω».Χωρίς δουλειά και με όλα αυτά τα φοβερά προβλήματα υγείας, η Ρέιτσελ αγωνιζόταν να βρει μια λύση ώστε να επιβιώσει. Κάποια στιγμή άκουσε για την εφαρμογή που ονομάζεται Only Fans. Πρόκειται για μια συνδρομητική πλατφόρμα περιεχομένου «για ενηλίκους» που επιτρέπει στους «θαυμαστές» να αγοράζουν περιεχόμενο από δημιουργούς- συμπεριλαμβανομένων τολμηρών φωτογραφιών και βίντεο. Η Ρέιτσελ είχε κάνει λίγο μόντελινγκ κατά το παρελθόν και μέσα στην απόγνωσή της δημιούργησε μια σελίδα στο, με την ελπίδα να βγάλει χρήματα. Μέσα σε πολύ μικρό διάστημα δεν μπορούσε να πιστέψει στην ανταπόκριση που εισέπραττε: «Η ”ειδικότητά” μου στην πλατφόρμα είναι ένας συνδυασμός μεταξύ μόντελινγκ και cosplay» (σέξι μεταμφιέσεις σε χαρακτήρες από ταινίες, βιβλία ή video games). Φτιάχνω πολλά δικά μου κοστούμια από βιντεοπαιχνίδια και χαρακτήρες που έχουν μεγάλη απήχηση. Η πλατφόρμα αυτή έχει τη φήμη ότι έχει εξαιρετικά σκανδαλιστικό περιεχόμενο. Ωστόσο -παρά τους κινδύνους που μπορεί να κρύβει ιδίως για παιδιά και εφήβους- είναι κάτι περισσότερο από μια πλατφόρμα για “ενηλίκους”- είναι μια κοινότητα και ένα τόπος συνάντησης με ανθρώπους, που έχουν τον ίδιο τρόπο σκέψης».Από τότε που ξεκίνησε τη σελίδα της, το 2019, η Ρέιτσελ έχει κερδίζει κατά μέσο όροτον μήνα πουλώντας τις φωτογραφίες της και είναι στο Τοπ-3 των δημιουργών της πλατφόρμας. Χάρη στα χρήματα που κερδίζει, η Ρέιτσελ μπόρεσε να πληρώσει για επισκέψεις σε ιδιωτικούς γιατρούς και επιτέλους έγινε σωστή διάγνωση μετά από ατέλειωτα χρόνια ταλαιπωρίας. Το 2014 διαγνώστηκε με πέμφιγα -ένα σπάνιο αυτοάνοσο, για το οποίο δεν υπάρχει θεραπεία- που δημιουργεί φουσκάλες -στη μύτη, στο φάρυγγα και στα γεννητικά όργανα που σπάνε με αποτέλεσμα ο ασθενής να κινδυνεύει από μολύνσεις και διάβρωση του δέρματος. Αν και εξακολουθεί να βιώνει «εξάρσεις» της νόσου, με τη σωστή θεραπεία κατάφερε να ελέγξει καλύτερα τα συμπτώματα: «Κερδίζω περισσότερα από όσα θα μπορούσα να ονειρευτώ για ένα άτομο στην κατάστασή μου. Η κοινότητα στο Only Fans είναι ζωντανή, ζεστή και γεμάτη συναισθήματα. Υπήρξε τεράστια θετικότητα από τους ανθρώπους που με υποστήριξαν ως αντάλλαγμα για το περιεχόμενο που δημιουργώ. Με βοήθησαν να αναρρώσω ψυχικά και να βγω από τα σκοτάδια όπου ήμουν ως τότε. Ο κόσμος μπορεί να πει ότι θα μετανιώσω που μοιράστηκα προκλητικές φωτογραφίες στη μετέπειτα ζωή μου, αλλά εγώ λέω ότι είμαι ευγνώμων που ζω σήμερα. Χάρη στην πώληση αυτού του περιεχομένου που ανεβάζω στην πλατφόρμα, όχι μόνο μπόρεσα να έχω- για πρώτη φορά στα τόσα χρόνια της αρρώστιας μου- σωστή και αποτελεσματική θεραπεία για μια σπάνια, ανίατη πάθηση, αλλά κατάφερα να αντέχω οικονομικά πληρώνοντας ένα δικό μου σπίτι. Πραγματικά, το Only Fans άλλαξε τη ζωή μου».