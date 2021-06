Θανάσης Ευθυμιάδης: Από την «Ντόλτσε Βίτα» στο life coaching

Με την Αννα Παναγιωτοπούλου στη σειρά «Ντόλτσε Βίτα» που τον έκανε γνωστό στο πανελλήνιο

Στο βιβλίο του ο Ευθυμιάδης καταγράφει πώς επέλεξε να αγκαλιάζει δέντρα, να περπατάει πάνω σε γυαλιά, να κολυμπά σε παγωμένα ποτάμια, να περπατάει χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλητος για να γειώνεται και να διώχνει τα κακά πνεύματα με θυμίαμα φασκόμηλου

Γιόγκα παρέα με τη Ματθίλδη Μαγγίρα μετά την παρουσίαση του βιβλίου του





Κάθε λαός έχει τον γκουρού που του αξίζει. Πάρτε για παράδειγμα τους Αμερικανούς. Μπορεί στις ΗΠΑ να βρομάει πια ο τόπος από life coaches (ας τους πούμε «προπονητές ζωής»), ευζωιστές, νευρογλωσσικούς προγραμματιστές, πνευματικούς καθοδηγητές, new age ταγούς, πρώην βουδιστές μοναχούς που αποφάσισαν να βγάλουν ξίγκι από τη μύγα του καπιταλισμού, όμως αν ένα όνομα έρχεται αυτόματα στον νου όταν μιλάμε για την επιχείρηση well being είναι εκείνο της. Η 48χρονη Οσκαρούχα ηθοποιός έχει σχεδόν παρατήσει την υποκριτική -ή τέλος πάντων την εξασκεί ως πάρεργο- και έχει εστιάσει και την τελευταία ικμάδα της ενέργειάς της στη μικρή, αμφιλεγόμενη επιστημονικά αυτοκρατορία που έχει δημιουργήσει, την Goop.Η εταιρεία, η αξία της οποίας εκτιμάται στα 250 εκατ. δολάρια, μπορεί κάθε τόσο να κατακτά δάφνες viral χάρη στο σχεδόν σκανδαλιστικό μάρκετινγκ (βλ. κεριά με οιονεί άρωμα της γενετήσιας περιοχής της ηθοποιού, σεξουαλικά βοηθήματα για την εκγύμναση των γεννητικών οργάνων, δονητές που φοριούνται και στον λαιμό ως κόσμημα κ.λπ.), ωστόσο εκείνο που στην πραγματικότητα κάνει είναι να πουλά ένα εναλλακτικό αφήγημα στους γονατισμένους από burn out πολίτες του δυτικού κόσμου. Στα καλά -για την Πάλτροου- νέα, εκείνοι με τη σειρά τους το αγοράζουν με το κιλό.Εκείνο που ξεκίνησε το 2008 ως πολύ προσωπικό κάλεσμα της ηθοποιού με τη μορφή ενός newsletter, από εκείνα που έρχονται στο inbox μας με το καντάρι, έχει εξελιχθεί σε μια προσοδοφόρα μπίζνα που εκτός από online πολυκατάστημα εναλλακτικού ευ ζην και σειρά στο Netflix απλώνεται πια και στη διοργάνωση λαοσυνάξεων για όλους εκείνους που αναζητούν την επιφοίτηση και την αλλαγή στη ζωή τους με όχι συμβατικούς τρόπους.Μάλιστα, όσο περισσότερο αμφισβητούνται οι συχνά ανορθόδοξες ή ακόμα και επικίνδυνες μέθοδοι της Goop, οι οποίες προτείνονται ως τυφλοσούρτης διά πάσαν νόσον και πάσαν μαλακίαν, τόσο περισσότερο γιγαντώνεται το ποίμνιο των -ψεκασμένων ή αψέκαστων μικρή σημασία έχει- θιασωτών της.Μολονότι το μόνο κοινό που σε πρώτη ανάγνωση έχουν η Γκουίνεθ Πάλτροου και οείναι το γεγονός ότι είναι σύγχρονοι, αμφότεροι ηθοποιοί και ανήκουν περίπου στην ίδια γενιά, στην πραγματικότητα ο αλλοτινός ζεν πρεμιέ θα μπορούσε να αποτελέσει το ελληνικό αντίστοιχο της συναδέλφου του, αφού όχι μόνο βίωσε τη δική του στιγμή επιφοίτησης και αναθεώρησε θεμελιακά τη ζωή του, αλλά πλέον μοιράζει διδάγματα ευζωίας μέσα από τον λογαριασμό του στο Instagram όπου διαθέτει ακροατήριο 76.000 followers. Πλέον το δικό του μονοπάτι αποτυπώθηκε και σε λέξεις στο αυτοβιογραφικό βιβλίο «» που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες από την Key Books.Ο Θανάσης Ευθυμιάδης, ο άνθρωπος που αποκρυσταλλώθηκε στο συλλογικό ασυνείδητο από τον ρόλο του Αντώνη Καλούδη στην τηλεοπτική σειρά «» του MEGA το 1996, είναι πια ένας άλλος. Η αυτοβιογραφική αφήγησή του απλώς καταγράφει πώς έφτασε/αποφάσισε/επέλεξε να αγκαλιάζει δέντρα, να περπατάει πάνω σε γυαλιά, να κολυμπά σε παγωμένα ποτάμια, να περπατάει χειμώνα καλοκαίρι ξυπόλητος για να γειώνεται -«όταν οι πατούσες διαμαρτύρονται για την κλεισούρα, τότε ιδρώνουν», λέει-, να κάνει ασκήσεις ηρεμίας στο νερό πριν το καταναλώσει, να διώχνει τα κακά πνεύματα με θυμίαμα φασκόμηλου, να έχει στην ντουλάπα του μόνο ένα μπλουτζίν και να ξεφορτωθεί οτιδήποτε περιττό, όπως τα οκτώ οχήματα (αυτοκίνητα και μηχανές) που είχε κάποτε, ακόμα και να αμφισβητήσει θέσφατα, όπως τον σύγχρονο δυτικό τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι συνηθίζουμε να καθόμαστε στη λεκάνη της τουαλέτας.Για όλες τις παραπάνω δραστηριότητες και συνήθειες της ζωής του έχει δώσει μια θαρραλέα γεύση και έχει σχολιαστεί ακόμα πιο γενναία -θετικά ή αρνητικά, αποθεωτικά ή περιπαικτικά, σε κάθε περίπτωση έχει γίνει είδηση- μέσω του Instagram. Πλέον αποφάσισε να εξηγήσει το γιατί. Και η αλήθεια είναι ότι αν διαβάσει κανείς το βιβλίο ως μια αφήγηση ζωής είναι γοητευτική, αρκετά διαφωτιστική και σε πολλά σημεία ερεθιστική.Οπως όταν περιγράφει πώς εξαιτίας μιας ερωτικής απογοήτευσης που τον κατέτρυχε για οκτώ χρόνια παραλίγο να τινάξει στον αέρα την πρώτη και τη μεγαλύτερη επιτυχία της τηλεοπτικής καριέρας του.«Σκέφτηκα να τα παρατήσω όλα στην Αθήνα, να γυρίσω στο χωριό με τον θείο μου τον Γιάννη και να γίνω γεωργός. Ηταν ο δεύτερος πατέρας μου και πάντα με ήθελε δίπλα του. Ανακοίνωσα στο MEGA την απόφασή μου και οι υπεύθυνοι δεν πίστευαν στα αυτιά τους. [...] Προσπάθησαν με το καλό να με μεταπείσουν, αλλά εγώ τίποτα, ήθελα να φύγω. Τότε με πήρε τηλέφωνο ο διευθυντής του σταθμού και μου είπε: “Μίλησα με το νομικό τμήμα και μου είπαν ότι φυσικά μπορείς να φύγεις, αλλά, σύμφωνα με το συμβόλαιο που έχεις υπογράψει, θα πρέπει να αποζημιώσεις το MEGA για τα διαφυγόντα κέρδη του μ’ ένα τεράστιο ποσό”. Μόλις άκουσα το ποσό, μου ’φυγε το τηλέφωνο από τα χέρια. Θα έπρεπε να δουλεύω τρεις ζωές σαν αγρότης για να τους ξεπληρώσω.Πήρα τον θείο μου για να τον ενημερώσω ότι θα έπρεπε να τελειώσω πρώτα αυτό το σίριαλ και μετά να με περιμένει, αλλά αυτό που άκουσα ήταν πραγματικά η ταφόπλακα στον τάφο που ένιωθα ότι είχα πέσει. “Ο θείος σου ο Γιάννης σκοτώθηκε σήμερα σε γεωργικό ατύχημα, σε περιμένουμε για την κηδεία”». Η οικογένεια, οι συγγενείς, η γιαγιά του Ποινή, και οι πρόγονοί του καταλαμβάνουν ένα σημαντικό τμήμα της αφήγησής του. Οπως και οι δάσκαλοί του: η, οκαι ο αείμνηστοςΕνδιαφέρον έχουν και τα trivia για τη ζωή του προτού συναντηθεί με τη διασημότητα. Την πρώτη χρονιά του στην Αθήνα αναγκάστηκε να δουλέψει, λέει, στα Διυλιστήρια Ασπροπύργου ως συντηρητής των δεξαμενών πετρελαίου. Η τύποις αυτοβιογραφία του έχει πολλές ανθρώπινες στιγμές. Εχει όμως και πολύ Ιπποκράτη, Διογένη και μια ιδέα ινδιάνικης φιλοσοφίας, ιδέες πάνω στις οποίες βάσισε την επανεκκίνηση του εαυτού του.πιστεύει ότι στην προηγούμενη ζωή του ήταν μοναχός - του το επισημαίνουν και οι φίλοι του. Σύμφωνα με την ινδιάνικη θεώρηση, λέει, η οποία αντιλαμβάνεται τον άνθρωπο ολοκληρωμένο στα 52 του χρόνια, μόλις που έχει ενηλικιωθεί στα 54 του και δηλώνει ευγνώμων για την οικονομική κρίση του 2010 που έφερε τούμπα τις πεποιθήσεις του. Εννοείται ότι στο βιβλίο δεν σερβίρει μόνο ιστορίες ζωής ξεροσφύρι. Τι εκκολαπτόμενος γκουρού θα ήταν άλλωστε; Το βιβλίο βρίθει από αποφθέγματα τα οποία είναι το απόσταγμα σοφίας της δικής του ζωής - κάποια μάλιστα από αυτά ενδεχομένως να έκαναν τον Πάολο Κοέλιο να κοκκινίσει.«Πρόσεχε καλά τι ζητάς, γιατί αυτό που ζητάς, αυτό ακριβώς θα σου δοθεί», λέει ενθυμούμενος τα πρώτα χρόνια της διασημότητάς του. «Αν με ρωτούσε κάποιος “πώς θέλεις να πεθάνεις;” θα απαντούσα: “Μετά από ένα ζεϊμπέκικο. Είναι μια ολοκλήρωση το ζεϊμπέκικο. Ενας τέλειος κύκλος από τη γη στον ουρανό και από τον ουρανό πάλι πίσω στη γη. Ξεκινάς από τη γη, αλλά αν αφεθείς στον ρυθμό του, σιγά-σιγά σε ανεβάζει στον ουρανό. Πετάς», αναλύει για τον αγαπημένο του χορό που θεωρεί προγονική προίκα. «Δεν θα εκτιμούσα τώρα την ταπεινότητα αν τότε δεν είχα χορτάσει τη φιλοδοξία. Πώς να εκτιμήσεις το απλό αν πρώτα δεν έχεις μπουχτίσει το περιττό», εξηγεί για τη μεταστροφή του.Στο έβδομο και τελευταίο κεφάλαιο του βιβλίου με τίτλο «Η μεγάλη αλλαγή» δίνει τους 17 πυλώνες της δικής του, προσωπικής ευζωιστικής αλλαγής: από τον κώδικα διατροφής, τη γιόγκα και το πρόγραμμα άσκησης και προσευχής στη φύση μέχρι τον βελονισμό, τονστο σπίτι και βέβαια την αφόδευση, για την οποία έχει αποφασίσει να μιλήσει χωρίς ταμπού. Σε κάθε περίπτωση, υπογραμμίζει ότι δεν καμώνεται ούτε τον γιατρό, ούτε τον θεραπευτή. Πάντως το πρωί, πριν από οτιδήποτε άλλο -- ο ηθοποιός, όπως λέει, πηγαίνει στο μπάνιο και καθαρίζει με ένα κουτάλι τις τοξίνες που έχουν μαζευτεί πάνω στη γλώσσα του στη διάρκεια του βραδινού ύπνου.Το περασμένο φθινόπωρο, λίγο πριν από το Vol.2 του lockdown, ο ευζωιστικός δίαυλος του Θανάση Ευθυμιάδη, δηλαδή ο λογαριασμός του στο Instagram,. Και μάλιστα Τούρκου χάκερ. Ντυμένος με παραδοσιακή ποντιακή φορεσιά ο ηθοποιός εμφανίστηκε σε νέο διαδικτυακό μετερίζι αρνούμενος να υποκύψει στον εκβιασμό. Εγραψε τότε κάτω από τη φωτογραφία του: «Αδελφέ μου Τούρκε. Το να σου δώσω έστω και ένα ευρώ, για να μου επιστρέψεις αυτό που μου έκλεψες, θα ήταν μεγάλη προσβολή προς τους προγόνους μου και τις αξίες που μου κληροδότησαν. Προσεύχομαι λοιπόν για σένα, να βρεις μια δικιά σου ευτυχισμένη ζωή και έτσι να πάψεις να κλέβεις τις ζωές των άλλων. Σε συγχωρώ».Την ίδια μεγαλόψυχη αντιμετώπιση και την ίδια μεγαθυμία επιφυλάσσει και σε όσους δεν κατανοούν, δεν αντιλαμβάνονται ή ακόμα και αμφισβητούν, περιπαίζουν ή τρολάρουν όσα ο ίδιος ακολουθεί και εμμέσως προωθεί μέσω των κοινωνικών δικτύων. Στο κάτω-κάτω της γραφής, όλα είναι θέμα προσωπικής αξιολόγησης, θεώρησης και επιλογών. Στο kit προς τους δημοσιογράφους που έστειλε ο εκδοτικός οίκος του Ευθυμιάδη μαζί με το βιβλίο υπήρχαν κάποιοι σπόροι βασιλικού προς φύτευση. Αλλοι θα τον μεγαλώσουν για να τον αγκαλιάσουν, όπως κάνει και ο ηθοποιός-γκουρού με τα δέντρα, και άλλοι απλώς θα τον κάνουν πέστο.