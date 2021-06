Κρις Τζένερ: Ο γάμος μου με την Κέιτλιν Τζένερ ήταν «ευλογία»

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

λέει ότι ο γάμος της με τηνήταν «».Η σταρ του Keeping Up With The Kardashians διατηρούσε επί 23 χρόνια γάμο με την Κέιτλιν Τζένερ, προτού αποφασίσουν να χωρίσουν το 2013. Η διάσημη μαμά των Καρντάσιαν-Τζένερ αναφέρει ότι θα νιώθει πάντοτε ευγνωμοσύνη για τον πρώην γάμο της.Ερωτηθείσα σε συνέντευξή της αν της προκαλούσε ευχάριστα συναισθήματα το να συμμετέχει στο ριάλιτι μαζί με τον πρώην σύζυγό της -ο οποίος ήταν γνωστός ως Μπρους κατά τη διάρκεια του γάμου τους αλλά έγινε τρανς το 2015- η ίδια απάντηση: «Ναι! Πιστεύω ότι περάσαμε πολύ όμορφα χρόνια μαζί. Θεωρώ ότι όλα είναι θέμα πεπρωμένου και στη συγκεκριμένη περίπτωση το πεπρωμένο ήταν η Κάιλι και η Κένταλ» είπε και πρόσθεσε «Χωρίς αυτό, ούτε το 1/6 της καρδιάς μου δεν θα ήταν εδώ.».