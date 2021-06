Ριάλιτι των Καρντάσιαν: Η στιγμή που η Κρις Τζένερ δεν ήθελε με τίποτα να δείξει η κάμερα!

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι εκρηκτικοί καυγάδες, τα πικάντικα στιγμιότυπα και οι ίντριγκες ήταν τα συστατικά της επιτυχημένης «συνταγής» του ριάλιτι των Καρντάσιαν που αιχμαλώτισε το ενδιαφέρον των τηλεθεατών για 20 ολόκληρες σεζόν. Καθώς όμως το Keeping Up with the Kardashians πλησιάζει στο τέλος του (το τελευταίο επεισόδιο θα προβληθεί την Παρασκευή) δεν μπορεί παρά να αναρωτηθεί κανείς αν υπήρξαν προσωπικές στιγμές που ήταν ιδιαίτερα δύσκολο να μοιραστεί η οικογένεια. Εξάλλου, η αδιάκοπη έκθεση της ιδιωτικής ζωής και των μυστικών σου σε έναείναι δύσκολο πράγμα, ακόμα και αν η εν λόγω εκπομπή έχει κάνει τις πρωταγωνίστριες της πασίγνωστες σε όλον τον κόσμο και πάμπλουτες!Πρόσφατα, και με αφορμή την «αυλαία» του KUWTK, η υπεύθυνη παραγωγής του ριάλιτι αποκάλυψε μια στιγμή του σόου που η Κρις Τζένερ σχεδόν αρνήθηκε να καταγραφεί από την κάμερα. Το 2012, η μαμά της διάσημης οικογένειας παρουσίασε μια αλλεργική αντίδραση στα χείλη της από κάτι που έφαγε, με αποτέλεσμα να πρηστούν σαν μπαλόνια και να παραμορφωθεί το πρόσωπό της. «Αυτή ήταν μία από τις πιο αξέχαστε στιγμές για εμένα» είπε η Φαρνάζ Φαρτζάμ, αναφερόμενη στο 7ο επεισόδιο εκείνης της σεζόν.Το συγκεκριμένο επεισόδιο είχε τραβηχτεί όταν τα μέλη των οικογεναιών Καρντάσιαν και Τζένερ βρίσκονταν σε διακοπές στη Δομινικανή Δημοκρατία. Η αλλεργία της Κρις Τζένερ σε κάποιο τρόφιμο που κατανάλωσε προκάλεσε έντονο πρήξιμο στα χείλη, φέρνοντας την σε εξαιρετικά δύσκολη θέση. «Δεν ήθελε να τραβήξουμε πλάνα επειδή το χείλος της ήταν πρησμένο, όμως τελικά κατάλαβε ότι ήταν σε οικογενειακές διακοπές, ότι έπρεπε να καταγράψουμε ό,τι του συνέβαινε και δέχτηκε να το κάνει» είπε η Φαρνάτζ για το συγκεκριμένο περιστατικό.Στο επεισόδιο που είχε προβληθεί το 2012 και περιλάμβανε πλάνα με την παραμορφωμένη Τζένερ, η 65χρονη σήμερα γυναίκα εμφανίζεται να παραπονιέται για αυτό που της συνέβη και να αντιμετωπίζει την...από την κόρη της Κιμ Καρντάσιαν . «Θεέ μου, δείχνει έτοιμο να εκραγεί» σχολιάζει η Κιμ για το χείλος της μαμάς της και μετά τη ρωτάει πονηρά «μήπως φημίζεται η Δομινικανή Δημοκρατία για τις πλαστικές της και ήρθες εδώ στην πραγματικότητα για να φτιάξεις τα χείλια σου;».