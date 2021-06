Η Ζαχαρούλα Κληματσάκη παρουσιάζει το νέο τραγούδι του Σπύρου Γραμμένου "Μήπως έχεις φωτιά;"

Συντελεστές:

Λίγα λόγια για την Ζαχαρούλα Κληματσάκη





Μία ρυθμική, ατμοσφαιρική μπαλάντα με την ενορχηστρωτική ματιά τουκαι οπροσέγγισαν το τραγούδι με παιχνιδιάρικη διάθεση και ουσιαστικά μας μίλησαν μέσα από τους πρωταγωνιστές του video clip, που δεν είναι άλλοι από τηκαι τονΈπαιξαν οι μουσικοί(μπάσο),(τύμπανα) και(ηλεκτρική κιθάρα – programming).Το τραγούδικυκλοφορεί από τις εκδόσειςΓιάννης Μαργετουσάκης & Θάνος Λυμπερόπουλος / Created with by Kiss the FrogΓιώργος ΚαραλιάςΜανώλης ΣυμεωνίδηςΜανώλης ΡιζικόςΕιρήνη ΔιπλάρουΙωάννα ΔουκάκηΝαταλία Παπαζαφειροπούλουγεννήθηκε και μεγάλωσε στα Χανιά. Έχει σπουδάσει υποκριτική στηνκαι έχει συνεργαστεί με πολύ αξιόλογους σκηνοθέτες (Ανατόλι Βασίλιεφ, Βασίλης Νικολαΐδης, Ηλίας Καρελλάς κ.ά.) σε σημαντικούς χώρους (Μικρό και Μεγάλο Θέατρο Επιδαύρου, Ηρώδειο, Μέγαρο Μουσικής κ.α.).Παράλληλα, έχει σπουδάσεενώ έχει παρακολουθήσεμε καταξιωμένους δασκάλους (Έλλη Πασπαλά, Τζούλη Μασσίνο, Πάνος Δήμας,κ.α) και πλέον διδάσκει και η ίδια φωνητική.Έχει παρουσιάσει(Γυάλινο Μουσικό Θέατρο, Τριανόν, Ίλιον Plus, Passport, Σφίγγα, Holywood Stage, Ιανό κλπ)