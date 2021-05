Αντζελίνα Τζολί: Δεν αποκλείει τον έρωτα από τη ζωή της

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τη μοναξιά έχει επιλέξει εδώ και αρκετό καιρό η Αντζελίνα Τζολί και εξήγησε το λόγο κατά τη διάρκεια της συνέντευξής της στο E! News. Όπως ανέφερε η ηθοποιός, μετά το διάσημο χωρισμό της με τονεπέλεξε να μην προχωρήσει σε κάποια σχέση, καθώς είναιπλέον σε όλους τους τομείς της ζωής της. «Η λίστα των απαιτήσεων μου για τον άνθρωπο, που θα αγαπήσω μάλλον είναι πολύ μεγάλη, αν σκεφτείς ότι είμαι μόνη εδώ και πολύ καιρό», παραδέχτηκε.Στη συνέχεια τόνισε πως μία σχέση δεν είναι η προτεραιότητα της αυτή τη στιγμή, καθώς προσπαθεί να επιστρέψει στο επάγγελμα της . Το πρώτο της βήμα είναι και η συμμετοχή της στη νέα ταινία «Those Who Wish Me Dead» . «Έχω να παίξω σε περιπέτεια περίπου 10 χρόνια», δήλωσε η ηθοποιός.Βέβαια, δεν παρέλειψε να μιλήσει για τα παιδιά της, για τα οποία όπως αναφέρει είναι πολύ περήφανη, ενώ παραδέχεται πως πλέον οι ρόλοι έχουν αντιστραφεί με εκείνα να φροντίζουν τη μητέρα τους. «Έχω έξι πολύ ικανά παιδιά. Φυσικά, ξυπνάω και απλά νιώθω ότι πρέπει να βεβαιωθώ ότι είναι καλά, ότι είναι ψυχικά καλά. Αλλά ειλικρινά νομίζω πως τα τελευταία χρόνια οι ρόλοι έχουν αλλάξει και τα παιδιά μου σκέφτονται: "Πρέπει να βεβαιωθώ ότι η μαμά είναι καλά"».Τόνισε το πόσο τα θαυμάζει σαν ανθρώπους, ενώ δε δίστασε να παραδεχτεί πόσοείναι, που τα έχει, αλλά και πόσο ανήσυχη νιώθει μερικές φορές: «Με φροντίζουν τόσο καλά, είμαστε μια τέλεια ομάδα. Άρα, είμαι πολύ τυχερή. Αλλά ανησυχώ. Είμαι πάντα αυτή, που ανησυχεί, αλλά τα λατρεύω. Είναι υπέροχοι άνθρωποι».Η ηθοποιός κατέληξε πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητες της είναι τακαι η, ενώ ο έρωτας έρχεται για εκείνη σε. Άλλωστε, με τόσες απαιτήσεις, που έχει, σίγουρα θα δυσκολευτεί να κάνει κάποια επιλογή. Σε καμία περίπτωση, όμως,, καθώς δεν ξέρει πώς τα φέρνει η ζωή.