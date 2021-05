Ο στρατός του Ισραήλ ξεκίνησε χερσαίες επιχειρήσεις στη Γάζα

Ιερουσαλήμ, με την εκτόξευση ρουκετών να συνεχίζεται και από τις δύο μεριές, το Ισραήλ να δέχεται νέα χτυπήματα και τους νεκρούς στη Γάζα να ξεπερνούν τους 100.



Τα θύματα, στις πιο σφοδρές εχθροπραξίες των τελευταίων ετών, φτάνουν τα 103, ανάμεσά τους 27 παιδιά. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των τραυματιών φτάνει στους 580. Στο Ισράηλ έχουν ανακοινωθεί, μέχρι στιγμής, επτά νεκροί.



#BigBreaking : IDF struck a main rocket production site & a military post of the Hamas naval force,as well as additional weapon production sites in Gaza. Now IDF tanks r entering in #Gaza. Look like ground operation against terr0rists is about to start. #IndiaStandWithIsrael pic.twitter.com/a62KFp0SH9 — Dr. APR 🇮🇳🍁 (@drapr007) May 13, 2021



Την ανησυχία τους για τη διαρκώς κλιμακούμενη κατάσταση εξέφρασαν και πάλι οι ΗΠΑ, δια στόματος του υπουργού Εξωτερικών, Άντονι Μπλίνκεν, ο οποίος τόνισε ότι η Αμερική υποστηρίζει τη σύγκληση του συμβουλίου ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών στις αρχές της ερχόμενης εβδομάδας.



Διπλωμάτες ανέφεραν νωρίτερα ότι η Ουάσινγκτον αντιτάχθηκε σε αίτημα για μια έκτακτη σύγκληση του ΣΑ που είχε αρχικά προγραμματιστεί για την Παρασκευή.



«Νομίζω ότι εξετάζουμε τις αρχές της επόμενης εβδομάδας, ελπίζω ότι θα δώσει λίγο χρόνο στη διπλωματία για να φέρει αποτελέσματα», δήλωσε ο Μπλίνκεν σε δημοσιογράφους σε κοινή συνέντευξη Τύπου που παραχώρησε με την υπουργό Εξωτερικών της Αυστραλίας.



Παράλληλα, ο επικεφαλής της αμερικανικής διπλωματίας εξέφρασε την «έντονη ανησυχία του για τη βία στους δρόμους του Ισραήλ», με τις συγκρούσεις μεταξύ Εβραίων και Αράβων να συνοδεύουν την νέα σύρραξη μεταξύ της Χαμάς και του εβραϊκού κράτους.



Ισραηλινοί και Παλαιστίνιοι «πρέπει να συμμετέχουν χωρίς τον φόβο της βίας στις γιορτές» που συνδέονται με το τέλος του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους και με τη γιορτή του Σαβουότ, της εβραϊκής Πεντηκοστής, πρόσθεσε ο Αμερικανός ΥΠΕΞ.



Επανέλαβε ότι πρέπει να σταματήσουν οι ρίψεις ρουκετών από Παλαιστίνιους μαχητές προς το Ισραήλ, τονίζοντας ότι η Ουάσινγκτον ήταν ξεκάθαρη ότι το Ισραήλ έχει δικαίωμα στην αυτοάμυνα.



Οι Ισραηλινοί κλιμακώνουν τις επιθέσεις, ενώ η

συνεχίζει να εκτοξεύει πυραύλους.

A new long-range rocket shot by #Hamas landed near Israel’s Ben Gurion airport. Major airlines have canceled flights to Tel Aviv after Hamas warned international airlines of more such attacks.#PalestineBleeding #PalestineUnderAttack #IsraelTerrorist #IsraeliTerrorism #Gaza pic.twitter.com/pPdLscFCZO — Wajahat Kazmi 🇵🇰 (@KazmiWajahat) May 13, 2021

Video from #Gaza showing families evacuating their homes & areas running away from heavy tank shelling & bombrdment in Northern areas. #GazaUnderAttack https://t.co/0DKJcmqiuT — Omar Ghraieb🇵🇸 (@Omar_Gaza) May 13, 2021

Al Tinani family that was wiped today in the Israeli airstrikes on their house. #Gaza pic.twitter.com/HpEsWfRQjm — TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) May 13, 2021





Χερσαίες επιχειρήσεις στην περιοχή της Γάζας,Νωρίτερα είχαν ξεκινήσει βομβαρδισμοί σε διάφορες περιοχές, με τους μαχητές της Χαμάς να απαντούν με εκτόξευση ρουκετών σε διάφορα σημεία.«Η ισραηλινή Πολεμική Αεροπορία και χερσαίες δυνάμεις διεξάγουν αυτή τη στιγμή επίθεση στη Λωρίδα της Γάζας», ανέφερε το επιτελείο σε λακωνικό ανακοινωθέν του.Ερωτηθείς σχετικά από το Γαλλικό Πρακτορείο,, επιβεβαίωσε ότι Iσραηλινοί στρατιώτες έχουν μπει στον παλαιστινιακό θύλακα.Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Μπένι Γκαντζ, ενέκρινε την κινητοποίηση, εν μέσω της κλιμακούμενης βίας στην περιοχή.Οι επιπλέον στρατιωτικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν στην, μεταξύ άλλων, ανέφερε η σχετική ανακοίνωση.Την Τρίτη το Ισραήλ κινητοποίησε 5.000 εφέδρους. Νωρίτερα σήμερα το Ισραήλ ανέπτυξε, όπου συνεχίζεται η ανταλλαγή πυρών.Ο Γκαντζ διέταξε επίσης την αποστολή ενισχύσεων στις δυνάμεις ασφαλείας των «μικτών» πόλεων, όπου ζουν μαζί Εβραίοι και Άραβες, καθώς από την Τρίτη σημειώνονται ταραχές.Ο στρατός είπε ότι περίπουέχουν εκτοξευτεί από τη Γάζα προς το Ισραήλ από τη Δευτέρα το βράδυ.Πριν την επίσημη επιβεβαίωση τωνισραηλινά μέσα μετάδωσαν ότι τεθωρακισμένα αναπτύσσονται στα σύνορα με τηνσε πόλεις τουόπου ζουν Αραβοϊσραηλινοί αναμένεται να σταλούν στρατιωτικές δυνάμεις, για να διασφαλίσουν ότι δεν θα συνεχιστεί η αναταραχή.Παράλληλα, η «Jerusalem Post» μετέδωσε ότι ο ισραηλινός επιτελάρχης Αντιστράτηγος,χει ήδη ετοιμάσεικαι θα το υποβάλει εντός της ημέρας για έγκριση από την κυβέρνηση.Η κυβέρνησηέχει απορρίψει την πρόταση κατάπαυσης του πυρός από τη Χαμάς, με ισραηλινό υπουργό να δηλώνει ότι «η εκστρατεία μας κάθε άλλο παρά έχει ολοκληρωθεί. Ό,τι δεν κάνουμε τώρα θα υποχρεωθούμε να το κάνουμε σε έξι μήνες. Το Ισραήλ δεν θα σταματήσει και δεν έχει συμφέρον να σταματήσει».Μετά την εξουδετέρωση εννέα κορυφαίων στελεχών της παλαιστινιακής οργάνωσης Χαμάς, ο πρωθυπουργός του Ισραήλ,, είπε «όχι» στην εκεχειρία που πρότεινε η Χαμάς χθες το βράδυ σε «».Αξίζει να σημειωθεί ότι το αίτημα για εκεχειρία από την πλευρά της Χαμάς διατυπώθηκε μέσω του ρωσικού υπουργείου Εξωτερικών στον Μπέντζαμιν Νετανιάχου. Το Κρεμλίνο εξέδωσε σήμερα ανακοίνωση ζητώντας την κατάπαυση του πυρός στην περιοχή, μετά από τηλεδιάσκεψη που είχε ο Βλαντιμίρ Πούτιν με τον γενικό γραμματέα του ΟΗΣ Αντόνιο Γκουτέρες.Υπέρ της αποκλιμάκωσης τάσσεται η αμερικανική πλευρά, που επιχειρεί να παίξει ρόλο μεσολαβητή μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστινίων, με τοννα στέλνει στέλεχος του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στην περιοχή για συνομιλίες.Ο Πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Τζο Μπάιντεν κάλεσε την Πέμπτη τις εμπλεκόμενες πλευρές στηνα προχωρήσουν σε αποκλιμάκωση της βίας, καθώς οι συγκρούσεις στη Γάζα εντείνονται, με το Ισραήλ να φέρεται να προετοιμάζει χερσαία επέμβαση. Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι θέλει«Ένα από τα πράγματα που έχω δει μέχρι στιγμής είναι ότι δεν υπήρξε σημαντική υπερβολική αντίδραση από το Ισραήλ» πρόσθεσε ο Μπάιντεν.Ο Μπάιντεν, μιλώντας σε δημοσιογράφους του Λευκού Οίκου, δήλωσε επίσης ότι αναμένειΠαράλληλα, είπε πως χθες είχε «μια σύντομη» επικοινωνία με τονΗ εκπρόσωπος του Λευκού Οίκουανέφερε από την πλευρά της ότι ηκαι άλλες χώρες μπορούν να παίξουν βραχυπρόθεσμα κάποιον ρόλο για την αποκλιμάκωση της κατάστασης.Την Τετάρτη, ο πρόεδρος των ΗΠΑμετά τους «χιλιάδες πυραύλους που εκτοξεύθηκαν εναντίον του», εκφράζοντας ταυτόχρονα την ελπίδα πως «αυτό το πράγμα θα τελειώσει αργά ή γρήγορα».Ο Γάλλος πρόεδροςπου συνομίλησε με τον πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής,, «καταδίκασε κατηγορηματικά τις επιθέσεις που ισχυρίστηκε ότι εξαπέλυσε η Χαμάς και άλλες τρομοκρατικές ομάδες» που «θέτουν σε κίνδυνο τον λαό του Τελ Αβίβ» και υπονομεύουν «την ασφάλεια του κράτους του Ισραήλ», ανακοίνωσε η γαλλική προεδρία.Ο Μακρόν, ο οποίος θα συνομιλήσει με άλλους ηγέτες στην περιοχή, συμπεριλαμβανομένου του Ισραηλινού πρωθυπουργού«θα εκφράσει τον επείγοντα χαρακτήρα της επιστροφής στην ειρήνη, μιας αποφασιστικής επανέναρξης των διαπραγματεύσεων» και «την επιθυμία της Γαλλίας να συμβάλει σε αυτό σεβόμενη τις νόμιμες φιλοδοξίες όλων», πρόσθεσε η δήλωση.