Ελίσα Ντόνοβαν: Μιλά για τη μάχη της με τη νευρική ανορεξία

έκανε τη δική της εξομολόγηση για την ανορεξία. Η 50χρονη Αμερικανίδα ηθοποιός, που έπαιξε το ρόλο τηςστην εμβληματική κωμωδία του 1995,, αποκάλυψε μιλώντας στο podcast «Celebrity Catch Up: Life After That Thing I Did» ότι σχεδόν υπέστηκατά τη διάρκεια της ταινίας, λόγω διατροφικής διαταραχής.Αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα περιστατικό, όπου όταν ένας φίλος της τήν μετέφερε σε κέντρο φροντίδας, ο γιατρός τής μίλησε για τις διατροφικές διαταραχές και συγκεκριμένα για την ασθένεια, που τήν ταλαιπωρούσε. Όπως θυμάται η ηθοποιός: «Του απάντησα "είσαι τρελός!!!". Νόμιζα ότι ήμουν πολύ χοντρή για να είμαι ανορεξική, μία από τις ενδείξεις της ασθένειας». «Υπέφερα από ανορεξία, αλλά ήμουν σε άρνηση», τόνισε ύστερα η ηθοποιός.Όπως εξομολογείται, φοβόταν ότι ίσως χάσει τη δουλειά της. «Η καριέρα μου είχε αρχίσει να απογειώνεται με τον τρόπο που ήθελα και ανησυχούσα ότι η ασθένεια θα με αποτρέψει ξαφνικά από αυτό», συνεχίζει η ηθοποιός. Όμως, αυτός ο λόγος, όπως εξήγησε αργότερα δεν τήν βοήθησε να αναρρώσει, καθώς δεν είχε κατανοήσει πραγματικά το πρόβλημα της. «Αρχικά, ο μόνος λόγος που άρχισα να παίρνω βοήθεια ήταν επειδή ανησυχούσα ότι δεν θα μπορούσα να συνεχίσω. Δυστυχώς, όμως, αυτός ο λόγος δεν με βοήθησε να ανακάμψω. Πρέπει να το συνειδητοποιήσεις μέσα σ' ένα υγιές περιβάλλον ότι θέλεις να είσαι καλύτερα».Τέλος, πρόσθεσε ότι «χρειάστηκαν πολλά χρόνια θεραπείας, αποφασιστικότητας και αγάπης» για να καταφέρει να ξεπεράσει την ασθένεια, αφού αποφάσισε να ζητήσει βοήθεια και να ξεκινήσει θεραπεία στη μέση των γυρισμάτων για την ταινία