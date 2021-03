Χάρις Αλεξίου: Συνεργάζεται με τους ONIRAMA και «Ξημερώνει»… στου κόσμου όλου τις καρδιές

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Οι ONIRAMA και ηπαρουσιάζουν μία νέα, ξεχωριστή εκτέλεση του τραγουδιού «» γεμάτη έντονα συναισθήματα και εικόνες.Το «Ξημερώνει», σε μουσική του σπουδαίου Αντώνη Βαρδή, στίχους της ίδιας και παραγωγή, ενορχήστρωση των ONIRAMA, κυκλοφορεί επίσημα από τη, με την οπτικοποίησή του στοτης Χάρις Αλεξίου καθώς και σε όλα τα ψηφιακά καταστήματα και τις streaming υπηρεσίες από τη Minosαπό τις 12:00 το μεσημέρι.Η Χάρις αγκάλιασε από την πρώτη στιγμή την ιδέα του συγκροτήματος και βρέθηκαν μαζί στο studio για την επιμέλεια της νέας εκτέλεσης, όπου οι ONIRAMA, ένωσαν τη φωνή τους με την πρωτότυπη συγκινητική ερμηνεία της. Η δημιουργική διαδικασία αποτυπώνεται με στοιχεία κινηματογραφικού χαρακτήρα στοτου τραγουδιού, σε σκηνοθεσία του Γιάννη Μαρινόπουλου και παραγωγή της Marni Films.Το νέο single αποτελεί προπομπό του επικείμενουτων ONIRAMA, ο οποίος περιλαμβάνει συμπράξεις με αγαπημένους καλλιτέχνες, ορίζοντας μια νέα εποχή για το συγκρότημα, με περίσσιο ρομαντισμό, φαντασία και ανεξάντλητη ενέργεια, εμπνεόμενοι από το δυναμικό παρελθόν, το ονειρικό παρόν και όραμα για το μέλλον.Buy link:Μουσική: Αντώνης ΒαρδήςΣτίχοι: Χάρις ΑλεξίουΕνορχήστρωση: ONIRAMAΕπιμέλεια παραγωγής: Θοδωρής ΜαραντίνηςΠαραγωγή: Χρήστος Τρεσίντσης & Alex Simon PapaconstantinouΦωνητικά: Χάρις ΑλεξίουΦωνητικά, ακουστικές κιθάρες: Θοδωρής ΜαραντίνηςΝτραμς: Δημήτρης ΚοκονίδηςΚιθάρες: Γιώργος ΚοκονίδηςΠιάνο – Πλήκτρα: Χρήστος ΤρεσίντσηςΜπάσο, τζουράς, μπαγλαμάς: Alex Simon PapaconstantinouMixed by Alex Simon Papaconstantinou @ The Lounge RecordingsMastered by Paul Stefanidis @ Viking Lounge Mastering, SydneyΠαραγωγή: Marni FilmsΣκηνοθεσία: Γιάννης ΜαρινόπουλοςΔ/νση Φωτογραφίας: Χριστίνα ΜουμούρηΚαλλιτεχνική Επιμέλεια: Μαρία ΚαλαμαράΜοντάζ: Θέμης ΚατσιμίχαςΟργάνωση Παραγωγής: Μίνα ΝτρέκηΔ/νση Παραγωγής: Μαριλένα ΕυθυμίουΣυντονισμός Παραγωγής: Ηρώ ΑηδόνηΒοηθός Παραγωγής: Χρήστος ΤσάκωναςΒοηθοί Κάμερα: Αίγλη Δράκου, Αιμιλία- Μέη ΒρότσουSpecial Thanks: Αλεξάνδρα Μυτά, Θεοδώρα Βαλεντή, Φωτεινή Δροσάτου