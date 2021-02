Sex and the City: Έτσι θα εξηγηθεί η απουσία της «Σαμάνθα» από το reboot!

Το reboot της σειράς που άφησε εποχή θα ονομάζεται «And Just Like That» - Θα απουσιάζει φυσικά η Κιμ Κατράλ που είχε συγκρουστεί δημόσια με τη Σάρα Τζέσικα Πάρκερ





Από τη στιγμή που ανακοινώθηκε το φιλόδοξο reboot τουαπό το HBO Max και έγινε γνωστό (όπως εξάλλου αναμενόταν) ότι δεν θα συμμετείχε η, πολλοί αναρωτήθηκαν πώς θα εξηγηθεί η απουσία της «Σαμάνθα» από το πρότζεκτ.Την απάντηση έδωσε εχθές σε συνέντευξή της η, επικεφαλής του τμήματος περιεχομένου της πλατφόρμας streaming, η οποία εξήγησε ότι σε αυτήν την περίπτωση η «τέχνη» θα μιμηθεί τη ζωή. Όπως δηλαδή πολλές παρέες στην αληθινή ζωή «χάνουν» με τα χρόνια κάποιο μέλος, που απομακρύνεται είτε από δική του πρωτοβουλία είτε λόγω μεταβαλλόμενων συνθηκών, έτσι και ηδεν είναι πλέον φίλη με την«Στην αληθινή ζωή, άνθρωποι έρχονται στη ζωή σου και άλλοι άνθρωποι φεύγουν. Παλιές φιλίες ξεθωριάζουν και νέες φιλίες ξεκινούν», δήλωσε χαρακτηριστικά η Μπλόις στο TV Line., μαζί με τις συμπρωταγωνίστριές της στο SATC, Σίνθια Νίξον και Κριστίν Ντέιβις, θα επιστρέψουν στους ρόλους που τις έκαναν διάσημες (και πλούσιες) στο νέο πρότζεκτ του HBO Max. Η νέα σειρά μίνι σειρά με τίτλο «And Just Like That» θα αποτελείται από 10 ημίωρα επεισόδια και θα ακολουθεί τις ζωές των κεντρικών χαρακτήρων του Sex And the City (πλην της «Σαμάνθα») καθώς αντιμετωπίζουν τα προβλήματα και τις περιπλοκότητες της ζωής μετά τα 50 στη Νέα Υόρκη.Όπως έχει γίνει γνωστό, η «Κάρι», η «Σάρλοτ» και η «Μιράντα» θα λάβουνγια καθένα από τα 10 επεισόδια της σειράς.«Είναι μια σειρά για γυναίκες μετά τα 50...Οι δημιουργοί προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ρεαλιστική εικόνα για το πώς είναι η ζωής μιας γυναίκας μετά τα 50 στη Νέα Υόρκη. Οι φίλοι που έχεις στα 30 μπορεί να μην είναι οι ίδιοι με εκείνους που έχεις στα 50», πρόσθεσε στη συνέντευξή της η Μπλόις., που είχε πρωταγωνιστήσει και στις έξι σεζόν της σειράς του HBO, όπως και στις δύο ταινίες,με την Σάρα Τζέσικα Πάρκερ, με τις δύο γυναίκες να ανταλλάζουν σκληρές κουβέντες στα social media. Τα περασμένα χρόνια η «Σαμάνθα» είχε ξεκαθαρίσει επανειλημμένα ότινα επιστρέψει στον ρόλο που την καθιέρωσε.Πάντως η δημοσιογράφος, συγγραφέας του βιβλίου Sex and the City (μιας συλλογής από άρθρα πάνω στα οποία βασίστηκε η σειρά), διατύπωσε στα μέσα Ιανουαρίου την εκτίμηση ότι η νέα σειρά μπορεί να λειτουργήσει πολύ καλά και χωρίς τη «Σαμάνθα». «Θα πάει μια χαρά νομίζω... Υπάρχουν ακόμα πολλοί ενδιαφέροντες χαρακτήρες όπως η Μιράντα. Όλες είμαστε σαν την Μιράντα. Ίσως η Σαμάνθα να είναι κοντά τους με το πνεύμα της, ως έμπνευση για να συνεχίσουν να εξερευνούν τη σεξουαλικότητά τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η Μπούσνελ.