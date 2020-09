GNTM: Πόζαραν... όπως τους γέννησε η μαμά τους - Δείτε όλα τα βίντεο

Εντυπωσιακό τρέιλερ αρχής, σκηνοθεσία που φέτος ξεπερνάει αυτή των προηγούμενων ετών, πλάνα τα οποία μοιάζουν κινηματογραφικά και φυσικά περιεχόμενο τόσο καλά μονταρισμένο και με υποστήριξη κάστινγκ που έρχεται να «ροκανίσει» την τηλεθέαση. Το σπίτι ή μάλλον η έπαυλη είναι απερίγραπτη Γι αυτό και στην πρώτη ματιά, αγόρια και κορίτσια έμειναν με το στόμα ανοιχτό. Πολυτέλεια, πισίνα μεγάλων διαστάσεων, κήπος, βεράντες και πολλά δωμάτια.Σε πρώτη φάση όλοι έσπευσαν να προλάβουν το καλύτερο δωμάτιο, και τα προνομιακά κρεβάτια. Αγόρια και κορίτσια μοιράστηκαν από κοινού τα υπνοδωμάτια και κάποιοι πρόλαβαν να συγκατοικήσουν με τους φίλους τους. Για λίγο όμως καθώς λίγη ώρα αφού τακτοποιήθηκαν η παραγωγή τους ενημέρωσε ότι εκτός από τους κανόνες που θα πρέπει να τηρήσουν θα έπρεπε να χωριστούν τα θηλυκά από τα αρσενικά.Ακολούθησαν τηλεοπτικές στιγμές απείρου κάλλους. Συνωστισμός στα δωμάτια, στην κουζίνα όπου όλα θύμιζαν συνθήκη άλλης εποχής και φυσικά η πισίνα. Στην οποία κάποιοι βούτηξαν με το εσώρουχο…Οι κόντρες ξεκίνησαν πριν καλά καλά γνωριστούν και ήδη δύο άτομα ξεχώρισαν από νωρίς. Ηκαι οο «γύπας». Όχι τυχαία ο τελευταίος είπε: «Είναι η βασίλισσά μας, τη γουστάρουμε όσο δεν πάει», αφού η αρχική επιλογή της ήταν να συγκατοικήσει με αγόρια και όχι με κορίτσια… και φυσικά η πρώτη διαπίστωση που διατυπώθηκε από εκείνη on camera ήταν: «Υπάρχουν άνθρωποι βρωμιάρηδες και τσαπατσούληδες. Υπάρχει έλλειψη παιδεία». Δεν το έλεγε για τον εαυτό της… Γιώργος Καράβας και ηεισέβαλαν στο σπίτι χτυπώντας κατσαρόλες, προκειμένου να ξυπνήσουν τα wannabe models για την πρώτη δοκιμασία τους. Ολοι πειθάρχησαν δίχως αντίρρηση αφού και μόνο το βλέμμα τηςδεν αφήνει και πολλά περιθώρια. Την προετοιμασία ακολούθησε η ανακοίνωση του πρώτου concept φωτογράφισης που ήταν το… γυμνό.Ολοι διάλεξαν την φωτογραφία που έπρεπε να αντιγράψουν και κάποιοι δυσκολεύτηκαν ακόμη και στην ιδέα να ποζάρουν ολόγυμνοι μπροστά σε όλους. Επιλογές δεν υπάρχουν όμως οπότε η διαδικασία απλώς ξεκίνησε…Πρώτη στο πλατό η, η οποία δεν συγκίνησε ούτε με τα ρούχα ούτε δίχως αυτά. Μέτρια επίδοση, δυσκολία στο βλέμμα και μάλλον τα πολλά λόγια είναι φτώχεια… Αυτή που γοήτευσε τα πλήθη εντός και εκτός ήταν η, η οποία μέσα από την αναγεννησιακή αύρα της ξεδίπλωσε τις καμπύλες της και μαγνήτισε φακό και βλέμματα. Ένα κανονικό όμορφο γυναικείο σώμα μπόρεσε να κατατροπώσει όλα όσα μπορεί να ειπωθούν για ιδανικές αναλογίες και δίμετρες ψηλόλιγνες κούκλες.

H φωτογράφηση της Ξένιας



αν και γοήτευσε στα κάστινγκ δυσκολεύτηκε στην φωτογράφιση με τα ρούχα αλλά κέρδισε το χαμένο έδαφος όταν τα ρούχα έφυγαν. Το αστείο είναι ότι η πιο αυστηρή κριτής ήταν η… Αλλά ριάλιτι είναι, όλα τα περιμένεις.ήταν το κορίτσι που όταν πόζαρε γυμνή προκάλεσε επιφωνήματα θαυμασμού, όχι άδικα, και όλοι οι άνδρες την αποθέωσαν. Ηταν απλά υπέροχη με χαρακτηριστική άνεση και ηρεμία.Η ώρα του «γύπα» θύμισε εποχές βιντεοκασέτας. Το κατάλαβε και ο ίδιος ευτυχώς. Δεν ευτύχησε ούτε με ρούχα ούτε άνευ. Ολογικά είναι εντός εκπομπής λόγω χαρακτήρα που βοηθά το τηλεοπτικό σενάριο.δυσκολεύτηκε και guess who έκανε κριτική… Η Ρασέλ. Δυστυχώς είχε άγχος και έχασε την έκφραση. Αν και με τέλειες σωματικές αναλογίες οι πόζες της απογοήτευσαν την επιτροπή η οποία παραδόξως ουρλιάζει ασταμάτητα καθ’ όλη την διάρκεια της φωτογράφισης.Σε αντίθετη τροχιά ο, 22 ετών, ο οποίος χαρακτηρίστηκε από «coolness» σύμφωνα με την, η οποία δεν του το είχε. Ο Παναγιώτης, 23 ετών, δυσανασχέτησε. Who cares…Από τις καλύτερες στιγμές της βραδιάς ηη οποία γοήτευσε σε όλες τις λήψεις. Ενθουσιάστηκαν όλοι και ειδικά οι κριτές καθώς ούτε λίγο ούτε πολύ η κοπέλα θύμιζε άγαλμα.βρήκε τον εαυτό του γυμνός αλλά τι σημασία έχει όταν η Ρασέλ τον κρίνει; Αν δεν μιλήσει εκείνη τίποτα δεν έχει αξία μάλλον.«Θεάρα» ημε «σωστά πετάγματα». «Model material all the way», αναφώνησε η Βίκυ Καγιά. Και δικαιολογημένα.Η ώρα του Ηρακλή ήταν η «πιο μεγάλη ώρα είναι τώρα». Αχαστος και superstar. Ενθουσίασε, χειροκροτήθηκε και φυσικά απέδειξε ότι ο δρόμος για τις επόμενες φάσεις είναι μάλλον ανοιχτός.Όμως η πιο ανατριχιαστικά καλή στιγμή της βραδιάς ήταν η. Μία εξωτική γυναίκα η οποία μπροστά στον φακό έδωσε το ωραιότερο γυμνό τόσο απλά και με τόσο ταλέντο. Η νεαρή κοπέλα ήταν σεμνή και πανέμορφη, δεν προσπάθησε πολύ και κατάφερε να σαρώσει τα πάντα και να ενθουσιάσει τους κριτές.Πολύ καλός και ομε χαρακτηριστική άνεση αλλά η έκπληξη ήταν ο Παναγιώτης ο οποίος σήκωσε όρθιες Καγιά και Ζενεβιέβ οι οποίες πανηγύριζαν ξέφρενα. Η Βίκυ Καγιά συγκινήθηκε και δικαιολογημένα.ήταν, είναι και θα είναι αουτσάιντερ. Μία κούκλα, σαγηνευτική και φυσικά όμορφη. Σαν «Αφροδίτη της Μήλου» όπως την αποκάλεσαν και όμως τόσο σεμνή και προσγειωμένη. Φαβορί οαλλά ηδεν συμφωνεί, οπότε λογικά θα περιμένει να αναθεωρήσουμε άποψη.μετά την σύγκρουση με τη, γύρισε το παιχνίδι υπέρ της με υπέροχες πόζες και πολλή προσπάθεια. Ντίβα δεν ήταν, αντιρρήσεις δεν έφερε και δούλεψε πολύ.Τελευταίος ο, ο οποίος τα πήγε μια χαρά και γλύτωσε και από τα βέλη της Ρασέλ. Δεν το λες και λίγο…