Είναι γεγονός: Η Άντζελα Δημητρίου στο Just The 2 Of Us. Πώς απαντά στην κριτική επιτροπή

Τελικά, όπως είπε, απλά δεν μπορούσε να συνδυάσει την παρουσία της στο παιχνίδι με τις εμφανίσεις της στην Κύπρο. Κι εκεί που πολλοί αναρωτιόντουσαν αν η Λαίδη είναι στα μαχαίρια με τον Κοκλώνη και απλά κρατούν τα προσχήματα όταν «χάλασε» η συμφωνία τους, εκείνη εμφανίζεται guest στο Just The 2 Of Us στο αυριανό επεισόδιο του σόου. Και όχι απλά εμφανίζεται, αλλά δίνει και… μικρόφωνο στον Νίκο Κοκλώνη, με τους κριτές ετοιμοπόλεμους να σχολιάσουν και τους δύο –και τη Βίκυ Σταυροπούλου να σηκώνεται από την καρέκλα της χορεύοντας. Πώς θα αντιδράσει η κριτική επιτροπή; Και πως θα τους απαντήσει η ετοιμόλογη Λαίδη, για την οποία τα σενάρια που ακούγονται τη θέλουν να μην βρίσκεται στο J2US απλά για ένα guest;Στο αυριανό επεισόδιο έρχονται νέες ανατροπές και εκπλήξεις. Η Κωνσταντίνα Σπυροπούλου μας βάζει να κάνουμε… «Υπομονή» και να τη δούμε να αναμετριέται με την Αλίκη Βουγιουκλάκη. Τελικά ποια της πηγαίνει καλύτερα, η Αλίκη ή η Μέρυλιν; Θα καταφέρει να πάρει μια καλή κουβέντα από τον Σταμάτη Φασουλή, που την περασμένη εβδομάδα αποδείχθηκε άξιος μέντορας όταν την προέτρεψε να πει κομμάτι της Μονρό;Ο Τρύφωνας Σαμαράς μετά το «τραπάρισμα» βάζει πλερέζα! Τι ήταν αυτό που τον πίκρανε; Και ποιος πιστεύει πως τον γρουσουζεύει και κουβάλησε μαζί του on stage ένα ολόκληρο σκόρδο;Ο Λεωνίδας Καλφαγιάννης εντυπωσιάζει τη Μαρία Μπακοδήμου έχοντας ακονίσει τη μνήμη του. Η Έρρικα Πρεζεράκου γίνεται ακόμα πιο… physical. Η Βίκυ Χατζηβασιλείου, πιο σέξι από ποτέ, έρχεται μετά από εντατικές πρόβες με τον Κώστα Καραφώτη αποφασισμένη να διεκδικήσει μια ακόμα καλύτερη βαθμολογία. Θα τα καταφέρει; Και τι συνέβη και μετά την ερμηνεία του, ο Τάσος Ξιαρχό -που την περασμένη βδομάδα έφυγε με τέσσερα δεκάρια- δεν πήγε στο celebrity room με την Κόνι; Όσο για τον Ετεοκλή Παύλου έχει να προσπεράσει τον πήχη που ανέβασε την περασμένη εβδομάδα ερμηνεύοντας ένα κομμάτι του Παντελή Παντελίδη. Αν τα πάνε καλά και αύριο, η Ελένη Χατζίδου θα γλιτώσει την κρεβατομουρμούρα.Πως θα αντιδράσουν τα ζευγάρια που θα βρεθούν υποψήφια προς αποχώρηση;Το Just The 2 Of Us, αύριο στις 22:00, βάζει για μια ακόμα φορά φωτιά στο Σαββατόβραδο- και η αγωνία κορυφώνεται. Ποιος θα αποχωρήσει; Ο Τρύφωνας ή ο Λεωνίδας;