Βίκυ Χατζηβασιλείου: Έκανε σήμερα check in στο αεροδρόμιο «Μακεδονία» - Και δεν τη θερμομέτρησε κανείς

Από τη Θεσσαλονίκη, όπου περνά τις μέρες της καραντίνας, η Βίκυ Χατζηβασιλείου ταξίδεψε αεροπορικώς σήμερα στην Αθήνα, με αφορμή την επανέναρξη των γυρισμάτων του σόου του Open, Just The 2 Of Us, όπου διαγωνίζεται.Με μία επεξηγηματική και ιδιαίτερα οργισμένη ανάρτησή της στο instagram, η ίδια περιέγραψε την έλλειψη μέτρων προστασίας κατά του κορωνοϊού που διαπίστωσε στο αεροδρόμιο Μακεδονία, πριν επιβιβαστεί στην πτήση για Αθήνα.«Άλλη μια… απλή εβδομάδα ξεκινά. Εγώ αναγκαστικά χρειάστηκε σήμερα να ταξιδέψω για τη δουλειά μου.Στον έλεγχο χειραποσκευών μου έδωσαν την πλαστική λεκάνη που χρησιμοποίησε ο προηγούμενος κύριος (άραγε ήταν φορέας? Ασυμπτωματικός? Ή ήταν ο προηγούμενος απ αυτόν που χρησιμοποίησε την ίδια λεκάνη?…)Ο ιός μένει στις πλαστικές επιφάνειες τουλάχιστον 3 μέρες! Συμφώνησε. Εκ των υστέρων. ΜΑ ΓΙΑΤΊ ΔΕΝ ΥΠΆΡΧΕΙ ΚΟΙΝΉ ΛΟΓΙΚΉ??Μετά προχώρησα στο ένα και μοναδικό κυλικείο που λειτουργεί στο ερημωμένο αεροδρόμιο Μακεδονία, για να αγοράσω χαρτομάντιλα.. Ο ιός παραμένει στις μεταλλικές επιφάνειες τουλάχιστον 3 ημέρες.Όταν έφτασα στο gate, μου ζητήθηκε, εκτός βέβαια από την ταυτότητα, και το δικαιολογητικό του ταξιδιού μου. Τα έδειξα τη συνοδό εδάφους η οποία τα πήρε στα χέρια της (φορώντας γάντια), για να τα τσεκάρει.Όπως καταλαβαίνετε, δεν αλλάζει τα γάντια της σε κάθε επιβάτη!...Κατόπιν μπήκαμε στο λεωφορείο!. Ο ένας δίπλα στον άλλον!! Και όταν μπήκαμε στο αεροσκάφος, 14 επιβάτες όλοι κι όλοι, αντί να μας τοποθετήσουν σε απομακρυσμένες θέσεις,ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΆ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΩ ΠΟΙΟΣ ΔΕΝ ΚΑΤΑΛΑΒΑΊΝΕΙ!! Αυτό που ΚΑΤΆΛΑΒΑ όμως σίγουρα είναι ότι από όλα τα ατομικά μέτρα που λαμβάνει ο καθένας, ΕΝΑ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΟΠΩΣΔΉΠΟΤΕ : ΤΟ ΣΤΑΎΡΟ ΤΟΥ! ΚΑΤΆΛΑΒΕΣ?…Καλή εβδομάδα!… ❤».