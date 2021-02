Bridgerton: Αυτή είναι η ηθοποιός που θα υποδυθεί τον έρωτα του Άντονι στη δεύτερη σεζόν

Στη συλλογή κοσμημάτων Hearts of Georg Jensen που ξεχωρίζει με τον μινιμαλιστικό σχεδιασμό και την κατασκευαστική δεξιοτεχνία της, ο έρωτας βρίσκει τρόπους να ζωντανέψει!





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η δεύτερη σεζόν της σειράς Bridgerton αργεί ακόμα να έρθει στο Netflix, το δίκτυο όμως έχει αρχίσει να κυκλοφορεί τις πρώτες πληροφορίες.Το Bridgerton βασίζεται στη σειρά βιβλίων « Οικογένεια Μπρίτζερτον » της Julia Quinn. Η πρώτη σεζόν βασίστηκε στο πρώτο βιβλίο της Quinn με τίτλο «Τhe Duke and I – Ο δούκας κι εκείνη» και επικεντρώθηκε στην ιστορία της Daphne.Τατης σειράς διαδραματίζονται στη βικτωριανή εποχή και το καθένα έχει ως βασικό χαρακτήρα ένα από τα οκτώ παιδιά του υποκόμη Μπρίτζερτον.Η δεύτερη σεζόν λοιπόν θα ασχοληθεί με ένα άλλο παιδί της οικογένειας και πιο συγκεκριμένα στον. Ο τίτλος του δεύτερου βιβλίου είναι «The Viscount Who Loved Me – Ο ιππότης που αγάπησε». Δείτε τη συνέχεια στο Watch & Chill