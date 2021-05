Style Me Up: Η Υβόννη Μπόσνιακ άλλαξε το στιλ της Βασιλικής και απογείωσε την εμφάνισή της

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Style Me Up Greece (@stylemeupgreece)





Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Η εβδομάδα στο «Style Me Up» ξεκινά με την Βασιλική, που ήρθε με μότο «το ντύσιμο δεν έχει ηλικία». Αφού επέλεξε την Υβόννη Μπόσνιακ για να τη βοηθήσει να βρει το στιλ που της ταιριάζει, πήγε μαζί της στο Mall, όπου είχε ισχυρή άποψη για τα ρούχα μιας και δεν της αρέσει καθόλου το συντηρητικό ντύσιμο.Στο κομμωτήριο του «Style Me Up», όμως, είχε και οισχυρή άποψη για τα μακριά ξανθά μαλλιά της Βασιλικής, που θεώρησε ότι δεν της πάνε καθόλου. Η Βασιλική διαφώνησε μαζί του κι εκθείασε την αγαπημένη της κομμώτρια.Τη στιγμή της αποκάλυψης, η Βασιλική έδειξε ενθουσιασμένη με την «μεταμόρφωσή» της και δεν σταμάτησε να κοιτάζει τον καινούριο εαυτό της στον καθρέφτη. Το νέο look της δήλωσε πώς της αρέσει πολύ και έδωσε τα συγχαρητήριά της στους ειδικούς.