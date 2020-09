Κόνι Μεταξά: Ποζάρει γυμνή για την παράσταση που πρωταγωνιστεί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

έχει ανοίξει για τα καλά τα φτερά της και όπως έκανε η ίδια γνωστό μέσα από το λογαριασμό της στο Instagram θα βρίσκεται στο καστΗ κόρη τουστην επίσημη φωτογράφιση που έκανε για το «Hair The Musical», ποζάρει ολόγυμνη, καλύπτοντας τα… επίμαχα σημεία με τα πολύχρωμα κοτσιδάκια που έχει βάλει στα μαλλιά της, αλλά και ένα πλακάτ στο οποίο αναγράφεται το εξής μήνυμα: «Κάντε έρωτα, όχι πόλεμο».To πολυβραβευμένο μιούζικαλ HAIR, κοιτά στον καθρέφτη του την πιο tribal rock version του και ετοιμάζει βαλίτσες και πάλι για την Αθηναϊκή θεατρική σκηνή.Υπό τις σκηνοθετικές οδηγίες τουτο δυναμικό και νεανικό κάστ που υποστηρίζει με το ταλέντο του τη νέα αυτή εκδοχή, υπόσχεται ένα εμπνευσμένο, μεθυστικό, πολύχρωμο αποτέλεσμα και ένα μιούζικαλ που δεν έχει σταματήσει ποτέ να συναρπάζει με την ξεκάθαρη πολιτική του θέση αλλά και τα εμβληματικά τραγούδια του. Κομμάτια που έγιναν ύμνοι του αντιπολεμικού κινήματος για το Βιετνάμ και καθόρισαν τον όρο rock musical, όπως το «Age of Aquarius» και το «Let the sunshine in».Το «Hair» μας συστήνει τη «φυλή», μια ομάδα πολιτικά ενεργών χίπις της «Εποχής του Υδροχόου» που ζουν μια μποέμικη ζωή στη Νέα Υόρκη και αγωνίζονται ενάντια στη στρατολόγηση στον πόλεμο του Βιετνάμ. Ο Claude, ο καλός φίλος του Berger, η συγκάτοικός τους Sheila και οι φίλοι τους αγωνίζονται να εξισορροπήσουν τις νέες τους ζωές, τους έρωτές τους και τη σεξουαλική επανάσταση με την εξέγερσή τους ενάντια στον πόλεμο, τη συντηρητική κοινωνία και τους γονείς τους. Τελικά, ο Claude πρέπει να αποφασίσει αν θα αντισταθεί όπως έκαναν οι φίλοι του ή να υποκύψει στις πιέσεις των γονιών του (και της συντηρητικής Αμερικής) να υπηρετήσει στο Βιετνάμ, να συμβιβαστεί εγκαταλείποντας τις φιλειρηνικές του ιδέες και να διακινδυνεύσει τη ζωή του.Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τηνκαι θα ανέβει για περιορισμένο αριθμό παραστάσεων!Στην παράσταση πρωταγωνιστούν οι: