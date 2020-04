Κορωνοϊός: H μουσική θα σώσει τον κόσμο (Και στην εποχή του covid-19)

H αντίστροφη μέτρηση για το πνευμονολογικό συνέδριο στα Γιάννενα σταμάτησε- αυτή η συνήθεια του «υπολογισμού» γεγονότων με μουσική «γέννησε» την ομάδα που πιστεύει στη δύναμη της μουσικής στους δύσκολους καιρούς και τους νέους κανόνες που επιβάλλει ο κορωνοϊός

Δύο πνευμονολόγοι, φίλοι μεταξύ τους, έχουν μια αγαπημένη συνήθεια: Ανεβάζουν τραγούδια στο facebook σε μια λογική αντίστροφης μέτρησης. Την περασμένη εβδομάδα, η μουσική αντίστροφη μέτρηση για το συνέδριο πνευμονολογίας στα Γιάννενα σταμάτησε, αφού ήταν πλέον σαφές ότι το συνέδριο που οργάνωνε ο ένας από τους δύο φίλους, ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο των Ιωαννίνων, δεν πρόκειται να γίνει. Τότε ήρθε η ιδέα στον έτερο, τον, πνευμονολόγο πρώτης γραμμής στο, αυτή η «ανταλλαγή» μουσικής να μη σταματήσει, αλλά να αλλάξει μορφή. Χρειάστηκαν 24 ώρες από τη στιγμή που ο κ.Κωστίκας, αλλά και τρεις ακόμη πνευμονολόγοι αγκάλιασαν με ενθουσιασμό την ιδέα του Γιώργου Χειλά για να γεννηθεί η ομάδαΗ μουσική πρόσκληση έτρεξε μεταξύ των φίλων της αρχικής ομάδας με απίστευτους ρυθμούς και ξέφυγε από τα όρια της ιατρικής κοινότητας, αλλά και της ελληνικής διαδικτυακής κοινότητας, ενώ έως το μεσημέρι σήμερα τα μέλη της έφταναν τις 8.500, σε λιγότερο από μία εβδομάδα. Τα μέλη της ανταποκρίνονται στο αρχικό κάλεσμα, που αποτελεί και το ξεκάθαρο μήνυμα της ομάδας:(εμείς οι υπόλοιποι) και περνάμε καλά όλοι μαζί, καθώς «μοιραζόμαστε» τη μουσική που αγαπάμε. Και αυτή η «μοιρασιά» κάνει μια διαφορά γι' αυτούς που εργάζονται σ' αυτές τις δύσκολές μέρες:Πλέον, στην ομάδα μετέχουν και γιατροί από τηνπου στέλνουν μηνύματα αισιοδοξίας προς τους Ελληνες συναδέλφους τους, ανεβάζοντας, για παράδειγμα, συρτάκι, όπως έκανε οστο πανεπιστήμιο της Ρώμης Tor Vergata«Ακουγα τον Στινγκ με τον Σπρίνγκστιν στο Every Breath you take», λέει ο, που στην κλινική στο «Σωτηρία» νοσηλεύει πλέον«Εκεί ήρθε η ιδέα, καθώς όπως όλοι αναζητούμε τρόπους να ξεφύγουμε από τη "μαυρίλα" των ημερών. Μέσα σε λίγες ώρες, ο Κώστας Κωστίκας είχε φτιάξει τη σελίδα. Συνεπιμελητές, οι τρεις πρώτοι συνάδελφοι, πνευμονολόγοι που ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό: Οαπό την Αθήνα, οαπό τηκαι οαπό την Κέρκυρα. Όταν άρχισε να απλώνεται και να μεγαλώνει η ομάδα, αρχίσαμε να παίρνουμε χαρά- είναι κάτι από το οποίο παίρνουμε αισιοδοξία στα πολύ δύσκολα. Γιατί για μας, οι συνθήκες εργασίας είναι πάντα δύσκολες. Για όλο το υγειονομικό προσωπικό. Πάντα παλεύουμε με όσα μέσα έχουμε, τώρα σ' αυτή τη συλλογική μαυρίλα είπαμε ότι η μουσική μπορεί να βοηθήσει. Παίρνουμε μεγάλη χαρά από την ανταπόκριση και το δικό μας μήνυμα είναι ένα και ξεκάθαρο:Το διαβατήριο είναι η μουσική».Οι κανόνες στην ομάδα είναι επίσης απλοί και ξεκάθαροι: Μόνο μουσική, όλων των ειδών, όχι σχόλια για πολιτική, γκρίνια, όχι ύβρεις.. Που πολλές φορές ακούγεται και στις μικρές ανάπαυλες των γιατρών στις δύσκολες εφημερίες: «Προχθές το βράδυ, είπαμε με τη συνάδελφο που είχαμε εφημερία να ακούσουμε ό,τι είχαν ανεβάσει τα μέλη της ομάδας: Από όλα τα είδη της μουσικής- ήταν όμορφα, πήραμε ανάσα. Μέσα στη μαυρίλα, ξεφύγαμε. Δεν το περίμενα».Τα τραγούδια που επιλέγουν οι γιατροί της ομάδας -στα νοσοκομεία της πρώτης γραμμής οι περισσότεροι- δείχνουν και τη διάθεσή τους: Ροκάρουν πριν ξεκινήσουν τις εφημερίες, δηλώνοντας και με αυτό τον τρόπο το «παρών» τους στη μάχη, κάνουν πιο κλασικές ή πιο «ήρεμες» επιλογές στις ώρες που αναζητούν ξεκούραση. Η αντίδραση όσων μετέχουν στην ομάδα είναι ανάλογη.Το αγκάλιασμα της ομάδας έφερε και νέες ιδέες που σιγά - σιγά οι εμπνευστές της ιδέας θα μοιράζονται με τη μεγάλη κοινότητα - ο στόχος είναι τα μέλη να γίνουν 10.000 (φαίνεται, πλέον, εύκολο), στο μεταξύ όμως, για το βράδυ του Σαββάτου ετοιμάζεται ντίσκο πάρτυ: Μοιραζόμαστε μουσική, μέσα από τα σπίτια μας, αλλά με χιλιάδες άλλους ανθρώπους.Η μουσική, πάντως, είναι επιλογή επικοινωνίας για γιατρούς από όλο τον κόσμο. Ενα από τα πρώτα βίντεο που αναρτήθηκαν στην ομάδα Music will save the world- also in the covid-19 era ήταν η μουσική «παραγωγή» των στελεχών καρδιολογικής κλινικής του. Το μήνυμά τους συνοδεύεται από χαιρετισμούς προς τους συναδέλφους τους και είναι απλό: «Ο κορωνοϊός δεν μπορεί να μας νικήσει».