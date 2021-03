Κορωνοϊός: Βοηθούν η βιταμίνη C και τα συμπληρώματα ψευδαργύρου με τα συμπτώματα;

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

καιδεν μειώνει ούτε τη σοβαρότητα ούτε τη διάρκεια των, σύμφωνα με μελέτη που δημοσιεύθηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό JAMA Network Open.Στην πολυκεντρική τυχαιοποιημένη, ανοικτής επισήμανσης μελέτη “COVID A to Z” συμπεριελήφθησαν 214 ασθενείς διαγνωσμένοι μεγια νόσο COVID-19 οι οποίοι έλαβαν εξωνοσοκομειακή θεραπεία σε κέντρα στο Οχάιο και τη Φλόριντα κατά το διάστημα 27 Απριλίου 2020- 14 Οκτωβρίου 2020. Οι ασθενείς τυχαιοποιήθηκαν σε αναλογία 1:1:1:1 και έλαβαν για διάστημα 10 ημερών είτε 50mg, είτε 8000mgείτε και τα δύο σκευάσματα ή κανένα.Σύμφωνα με τους γιατρούς της Θεραπευτικής Κλινικής της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ,που συνοψίζουν τα δεδομένα της μελέτης, το πρωτεύον καταληκτικό σημείο της ήταν ο απαιτούμενος αριθμός ημερών, συμπεριλαμβανομένων της σοβαρότητας του πυρετού, του βήχα, της δύσπνοιας και του αισθήματος κόπωσης.Ταπεριελάμβαναν τις ημέρες που απαιτούνταν για την επίτευξη συνολικής βαθμολογίας της σοβαρότητας συμπτωμάτων ίσης με μηδέν, το αθροιστικό σκορ σοβαρότητας συμπτωμάτων την 5η ημέρα, τις νοσηλείες, τους θανάτους, τα συμπληρωματικά συνταγογραφούμενα φάρμακα και τις ανεπιθύμητες ενέργειες των χορηγούμενων συμπληρωμάτων της μελέτης.Συνολικά τυχαιοποιήθηκαν, με μέσο όρο ηλικίας τα 45.2 χρόνια, ενώ το 61.7% αυτών ήταν γυναίκες. Τουλάχιστον το ένα τέταρτο των ασθενών ανέφερε προηγούμενη λήψη βιταμίνης C ή άλλων συμπληρωμάτων διατροφής. Η μελέτη τερματίστηκε πρόωρα λόγω των δεδομένων της ενδιάμεσης ανάλυσης που ανέδειξαναπό τη χορήγηση των συμπληρωμάτων διατροφής. Οι ασθενείς που έλαβαν τη συνήθη φροντίδα χωρίς επιπλέον συμπληρώματα πέτυχαν 50% μείωση των συμπτωμάτων σε 6.7 ημέρες κατά μέσο όρο σε σύγκριση με 5.5 ημέρες για την ομάδα ασθενών που έλαβε βιταμίνη C, 5.9 ημέρες για την ομάδα γλυκονικού ψευδαργύρου, και 5.5 ημέρες για την ομάδα που έλαβε και τα δύο. Δεν παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των 4 ομάδων θεραπείας ούτε για το πρωτεύον ούτε για τα δευτερεύοντα καταληκτικά σημεία.Συνοψίζοντας, σε αυτήν την τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή εξωνοσοκομειακών ασθενών που είχαν διαγνωστεί με λοίμωξη SARS-CoV-2, η θεραπεία με υψηλή δόση γλυκονικού ψευδαργύρου, βιταμίνης C ή συνδυασμό των 2 συμπληρωμάτων δεν μείωσε σημαντικά τη διάρκεια των συμπτωμάτων σε σύγκριση με το συνηθισμένο σχήμα θεραπείας. Συνεπώς, η χορήγησημε μη αποδεδειγμένο όφελος για τον ασθενήκαθώς και τα δύο σκευάσματα μπορεί να προκαλέσουν γαστρεντερικές διαταραχές, όπως επισημαίνουν οι συγγραφείς.