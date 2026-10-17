Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε ταράτσα πολυκατοικίας
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Νίκαια Οπλισμός Χειροβομβίδες

Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε ταράτσα πολυκατοικίας

Τα βρήκε ο διαχειριστής της τετραώροφης πολυκατοικίας

Νίκαια: Εντοπίστηκαν χειροβομβίδες και όπλο σε ταράτσα πολυκατοικίας
Συναγερμός σήμανε στις Αρχές έπειτα από τον εντοπισμό δύο χειροβομβίδων, ενός όπλου παλαιού τύπου και πλήθους φυσιγγίων στην ταράτσα πολυκατοικίας στη Νίκαια.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το πολεμικό υλικό εντοπίστηκε από τον διαχειριστή τετραώροφης πολυκατοικίας επί της οδού Νέστορος.

Ειδικότερα, ο διαχειριστής βρήκε στο δώμα ένα κουτί στρατιωτικού τύπου, στο εσωτερικό του οποίου υπήρχαν δύο χειροβομβίδες, πλήθος φυσιγγίων και ένα παλαιού τύπου όπλο.

Στο σημείο βρίσκονται αστυνομικοί του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών (ΤΕΕΜ), για να γίνει ο προβλεπόμενος έλεγχος του οπλισμού και στη συνέχεια να απομακρυνθεί με ασφάλεια από το σημείο.

Δείτε βίντεο από το σημείο:

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