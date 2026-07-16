Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Επίθεση οκτώ ατόμων σε 30χρονο στον Χορτιάτη, συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι
Επίθεση οκτώ ατόμων σε 30χρονο στον Χορτιάτη, συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι
Οι 23χρονοι φέρονται να χτύπησαν τον 30χρονο με μεταλλική ράβδο και ένα κομμάτι ξύλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα
Θύμα επίθεσης από ομάδα οκτώ ατόμων έπεσε ένας 30χρονος στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τεσσάρων 23χρονων για εμπλοκή στο επεισόδιο.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Οι δράστες φαίνεται να προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, για άγνωστο λόγο, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο, κομμάτι ξύλου αλλά και σωματική βία, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα.
Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες αφαίρεσε το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Το τσαντάκι παραδόθηκε αργότερα στον παθόντα με όλο το περιεχόμενό του.
Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Οι δράστες φαίνεται να προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, για άγνωστο λόγο, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο, κομμάτι ξύλου αλλά και σωματική βία, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα.
Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες αφαίρεσε το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Το τσαντάκι παραδόθηκε αργότερα στον παθόντα με όλο το περιεχόμενό του.
Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.
Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
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