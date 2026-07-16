Επίθεση οκτώ ατόμων σε 30χρονο στον Χορτιάτη, συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι
ΕΛΛΑΔΑ
Επίθεση Χορτιάτης Θεσσαλονίκη

Επίθεση οκτώ ατόμων σε 30χρονο στον Χορτιάτη, συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι

Οι 23χρονοι φέρονται να χτύπησαν τον 30χρονο με μεταλλική ράβδο και ένα κομμάτι ξύλο με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα

Επίθεση οκτώ ατόμων σε 30χρονο στον Χορτιάτη, συνελήφθησαν τέσσερις 23χρονοι
2 ΣΧΟΛΙΑ
Θύμα επίθεσης από ομάδα οκτώ ατόμων έπεσε ένας 30χρονος στον Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη, με την Αστυνομία να προχωρά στη σύλληψη τεσσάρων 23χρονων για εμπλοκή στο επεισόδιο.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Τρίτης. Οι δράστες φαίνεται να προσέγγισαν τον 30χρονο και του επιτέθηκαν, για άγνωστο λόγο, χρησιμοποιώντας μεταλλική ράβδο, κομμάτι ξύλου αλλά και σωματική βία, με αποτέλεσμα να τον τραυματίσουν στο κεφάλι και το σώμα.

Κατά την επίθεση, ένας από τους δράστες αφαίρεσε το τσαντάκι τού θύματος, το οποίο περιείχε το κινητό του τηλέφωνο, χρηματικό ποσό και προσωπικά αντικείμενα. Το τσαντάκι παραδόθηκε αργότερα στον παθόντα με όλο το περιεχόμενό του.

Στον 30χρονο παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, ενώ οι τέσσερις 23χρονοι συνελήφθησαν από αστυνομικούς του Α.Τ. Τούμπας - Τριανδρίας. Οι έρευνες συνεχίζονται για τον εντοπισμό των υπόλοιπων εμπλεκόμενων προσώπων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ
2 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ο Παναθηναϊκός και η Superbet παρουσίασαν τη νέα εποχή του Τριφυλλιού

Σε μια βραδιά υψηλού συμβολισμού στην καρδιά της Αθήνας, με φόντο τον Ιερό Βράχο της Ακρόπολης, ο Παναθηναϊκός παρουσίασε τις νέες εμφανίσεις του για τη σεζόν 2026/27, εγκαινιάζοντας επισήμως παράλληλα και τη νέα στρατηγική συνεργασία του με τη Superbet, η οποία αποτελεί τον Μεγάλο Χορηγό της ομάδας

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης